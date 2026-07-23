هل تعيد الحرب الذهب للاتجاه الهبوطي

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- نتائج ألفابت وتسلا لم ترضي الأسواق
- النفط يعود للاتجاه الصعودي مع تحركات الحوثيون
- توترات البحر الأسود تلقي بظلالها على أسعار الحبوب
توترات إيران تُلقي بظلالها على الأسواق!
افتتاح السوق الأمريكي: ألفابت وتسلا تُلقيان بظلالهما على وول ستريت، بينما تُجدد أسعار النفط مخاوف المستثمرين
ارتفع سعر القمح إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2024 🚜 مخاطر صادرات البحر الأسود تُؤجّج الارتفاع
ملخص السوق: هل يفقد الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي بريقه؟🚩 ألفابت وتسلا تُلقيان بظلالهما على الأسواق العالمية (23.07.2026)