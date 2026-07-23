  
٢٠:٥٧ · ٢٣ يوليو ٢٠٢٦

هل تعيد الحرب الذهب للاتجاه الهبوطي

Milad Azar
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Market Research Analyst • UAE

ندوة الكترونية مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءً يتوقيت دبي 

  • نتائج ألفابت وتسلا لم ترضي الأسواق
  • النفط يعود للاتجاه الصعودي مع تحركات الحوثيون
  • توترات البحر الأسود تلقي بظلالها على أسعار الحبوب

 

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

Senior Market analyst with XTB for more than three years, specializing in global financial market, macroeconomic analysis, technical analysis with a strong focus on Asian market

I hold a master of science degree in Financial Risk management 
regular commentator on CNBC arabia, Skynews and TRT world

تغطية سوقية من الطراز الأول 
٢٣ يوليو ٢٠٢٦, ٢٠:٠٧

توترات إيران تُلقي بظلالها على الأسواق!
٢٣ يوليو ٢٠٢٦, ١٨:٢٠

افتتاح السوق الأمريكي: ألفابت وتسلا تُلقيان بظلالهما على وول ستريت، بينما تُجدد أسعار النفط مخاوف المستثمرين
٢٣ يوليو ٢٠٢٦, ١٧:١٣

ارتفع سعر القمح إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2024 🚜 مخاطر صادرات البحر الأسود تُؤجّج الارتفاع
٢٣ يوليو ٢٠٢٦, ١٣:١٤

ملخص السوق: هل يفقد الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي بريقه؟🚩 ألفابت وتسلا تُلقيان بظلالهما على الأسواق العالمية (23.07.2026)
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