توترات إيران تُلقي بظلالها على الأسواق!

تشهد الأسواق اليوم موجة بيع قوية، مع عزوف واسع النطاق عن المخاطرة في مختلف فئات الأصول الرئيسية. وتتراجع مؤشرات الأسهم بشكل حاد، حيث انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 1%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.4%، ومؤشر ناسداك بنحو 2.5%، مما يُسلط الضوء على ضغوط كبيرة على قطاع التكنولوجيا. كما تظهر ضغوط البيع في أسواق العملات الرقمية والمعادن، حيث يُقلل المستثمرون من انكشافهم على الأصول الأكثر خطورة.

ويُعزى الدافع الرئيسي وراء تحركات السوق اليوم إلى تصريحات دونالد ترامب الأخيرة بشأن إيران. ففي مقابلة مع موقع أكسيوس، قال ترامب إنه يُفكر في شن هجوم واسع النطاق، أكبر من أي هجوم سابق، وأنه على وشك اتخاذ قرار. وقد فسّرت الأسواق هذه التصريحات على أنها زيادة واضحة في خطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، وردت تقارير تفيد بأن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أكدت استمرار إغلاق مضيق هرمز، مع وجود العديد من السفن التي تنتظر تصريحًا بالمرور.

يظهر رد الفعل الأقوى في سوق النفط، حيث ترتفع الأسعار بشكل حاد نتيجة المخاوف من احتمالية انقطاع الإمدادات من المنطقة. ويزيد إغلاق مضيق هرمز مجدداً من المخاوف بشأن توافر النفط وتأثير تقييد التدفقات على أسعار النفط الخام العالمية. وتتوقع الأسواق حالياً سيناريو تصعيد إضافي، ما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار النفط، وضغوط تضخمية أكبر، وتدهور إضافي في معنويات السوق العالمية.

المصدر: xStation5