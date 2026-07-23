ارتفع سعر القمح إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2024 🚜 مخاطر صادرات البحر الأسود تُؤجّج الارتفاع

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT) لتتجاوز 700 سنت للبوشل لأول مرة منذ أشهر، مع تزايد إدراك المستثمرين للمخاطر المتنامية التي تهدد إمدادات الحبوب العالمية. ويعود هذا الارتفاع إلى تصاعد اضطرابات صادرات البحر الأسود، وتوقعات محصول القمح الربيعي الأمريكي المخيبة للآمال، وتراجع توقعات الإمدادات العالمية في أعقاب تقارير وزارة الزراعة الأمريكية الأخيرة.

أهم الحقائق:

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية ( CBOT ) لتتجاوز 700 سنت للبوشل، مواصلةً بذلك ارتفاع شهر يوليو مع تزايد المخاوف بشأن إمدادات القمح العالمية.

أفادت التقارير أن روسيا علّقت شحنات الحبوب الليلية من ميناء نوفوروسيسك عقب هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، مما أثار مخاوف بشأن الصادرات من أحد أكبر موانئ الحبوب في العالم.

خفضت وزارة الزراعة الأمريكية مؤخرًا تقديراتها لمساحة الأراضي المزروعة بالقمح في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1970، في حين تتراجع أيضًا تقديرات إنتاجية القمح الربيعي الأمريكي.

اضطرابات صادرات البحر الأسود تزيد المخاوف بشأن إمدادات القمح العالمية.

الموجة الأخيرة من الارتفاع ناجمة عن تجدد التوترات في منطقة البحر الأسود. بحسب تقارير السوق، علّقت روسيا مؤقتًا صادرات الحبوب الليلية من ميناء نوفوروسيسك عقب سلسلة من هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية. ويخشى المستثمرون من أن تؤثر المزيد من الاضطرابات على تدفقات الصادرات من أكبر مُصدّر للقمح في العالم.

ولا يقتصر القلق على ميناء واحد، إذ تُشكّل روسيا وأوكرانيا معًا نحو ثلث صادرات القمح العالمية، ما يعني أن أي زيادة في الاضطرابات اللوجستية ترفع فورًا علاوة المخاطرة المُضمنة في أسعار الحبوب العالمية. كما ارتفعت تكاليف التأمين على الشحن عبر المنطقة، بينما يواصل المحللون مراقبة ما إذا كانت روسيا ستُضطر إلى تحويل المزيد من صادرات الحبوب عبر السكك الحديدية أو طرق بديلة، الأمر الذي سيرفع تكاليف النقل.

وتُعزز تقارير وزارة الزراعة الأمريكية وتوقعات ضعف محصول الولايات المتحدة من التوقعات الإيجابية. ولا تقتصر مخاوف الإمدادات على منطقة البحر الأسود. فاجأت وزارة الزراعة الأمريكية الأسواق في أواخر يونيو/حزيران بتخفيضها تقديرات مساحة زراعة القمح في الولايات المتحدة إلى 42.74 مليون فدان، أي أقل بنحو 6% عن العام الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1970. وعزز تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الصادر في يوليو/تموز التوقعات بانخفاض الإمدادات الأمريكية من خلال خفض تقديرات الإنتاج والمخزون النهائي.

في الوقت نفسه، أفاد التقرير السنوي لجولة محاصيل داكوتا الشمالية أن متوسط ​​إنتاجية قمح الربيع بلغ 45.9 بوشل للفدان، أي أقل بنحو أربعة بوشل عن مستوى العام الماضي. ونظرًا لأن داكوتا الشمالية هي أكبر منتج للقمح الربيعي عالي البروتين في أمريكا، فإن انخفاض الإنتاجية قد يؤدي إلى تقليص إمدادات القمح عالي الجودة في وقت لاحق من هذا العام.

تزيد موجة الحر في أوروبا من الضغط على إنتاج القمح العالمي.

كما تساهم الظروف الجوية في ارتفاع الأسعار. فقد شهدت أوروبا الغربية موجة حر طويلة خلال مرحلة امتلاء الحبوب الحرجة، مما أدى إلى انخفاض كل من الإنتاجية وجودة المحصول.

تُقدّر وزارة الزراعة الفرنسية أن إنتاج البلاد من القمح الطري في عام 2026 سيبلغ حوالي 32 مليون طن، أي أقل بنحو 4% عن العام الماضي، وأقل من متوسط ​​الخمس سنوات. ويُشير ارتفاع الأسعار في فرنسا ورومانيا، حيث ارتفع سعر قمح التصدير بنحو 16-19 دولارًا للطن خلال الأسبوع الماضي، إلى تزايد شحّ المعروض في أوروبا.

التحليل الفني: تجاوزت العقود الآجلة للقمح 700 سنت للبوشل

تجاوزت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT) مستوى 700 سنت للبوشل، وهو مستوى ذو أهمية نفسية، مُواصلةً بذلك الانتعاش الذي بدأ في أوائل يوليو. وقد حقق السوق مكاسب تقارب 10% هذا الشهر، مما يجعل القمح من بين أفضل السلع الزراعية أداءً خلال شهر يوليو.

من المُرجّح أن يكون التقرير الأسبوعي لمبيعات التصدير الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية هو المُحفّز التالي. وتشير تقديرات رويترز إلى أن مبيعات صادرات القمح الأمريكية قد تتراوح بين 200 ألف و550 ألف طن. قد يوفر الطلب القوي على الصادرات، إلى جانب استمرار اضطرابات البحر الأسود ومخاطر الإنتاج المرتبطة بالطقس، دعماً إضافياً لأسعار القمح في الأسابيع المقبلة.

المصدر: xStation5