ميتا توسّع خدماتها المدفوعة وتدخل مرحلة جديدة من الاشتراكات الرقمية

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق مجموعة جديدة من الاشتراكات المدفوعة عبر تطبيقاتها الرئيسية، في خطوة تعكس تحولًا متزايدًا في نموذج أعمال منصات التواصل الاجتماعي نحو الإيرادات المتكررة والخدمات المميزة. وتشمل الخطط الجديدة تطبيقات إنستغرام وفيسبوك وواتساب، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية المجانية لجميع المستخدمين.

وتبدأ أسعار اشتراك “إنستغرام بلس” و”فيسبوك بلس” من 3.99 دولار شهريًا، بينما ينطلق “واتساب بلس” من 2.99 دولار، مقدمًا مزايا إضافية تستهدف المستخدمين الأكثر نشاطًا وصناع المحتوى. وتسعى ميتا من خلال هذه الخطوة إلى توفير أدوات أكثر تطورًا في التخصيص وإدارة الجمهور وتحسين تجربة الاستخدام اليومية.

ويمنح “إنستغرام بلس” مستخدميه خصائص متعددة مثل القصص الأطول، وإمكانية مشاهدة القصص بشكل مجهول، وأدوات متقدمة للبحث داخل القصص، إلى جانب تخصيص شكل التطبيق وإضافة مزايا جديدة للملف الشخصي. أما “واتساب بلس” فيركز على تخصيص تجربة المراسلة عبر السمات المميزة والنغمات الخاصة والمحادثات المثبتة الإضافية والملصقات الحصرية.

وفي الوقت نفسه، بدأت ميتا اختبار باقات جديدة تحمل اسم “ميتا وان”، موجهة لصناع المحتوى والشركات والمستخدمين المهتمين بخدمات الذكاء الاصطناعي. وتوفر هذه الخطط حدود استخدام أعلى للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أدوات متقدمة لتحليل المحتوى وإنشاء الصور والفيديوهات. وتبدأ أسعار “ميتا وان بلس” من 7.99 دولار شهريًا، بينما تصل فئة “ميتا وان بريميوم” إلى 19.99 دولار.

كما وضعت الشركة السعودية ضمن المرحلة الأولى لاختبارات الاشتراكات الاحترافية، إلى جانب دول مثل المغرب وتايلاند وبنغلاديش، ما يعكس أهمية السوق الخليجية في خطط التوسع المستقبلية للشركة. وتركز هذه الباقات على تعزيز ظهور الحسابات وتقديم أدوات تحليل وجدولة وإدارة متقدمة للمحتوى.

وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع ارتفاع استثمارات ميتا في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، حيث تتوقع الشركة أن تتجاوز نفقاتها الرأسمالية خلال عام 2026 حاجز 125 مليار دولار. ورغم استمرار الإعلانات كمصدر الدخل الرئيسي، فإن ميتا تراهن على الاشتراكات المدفوعة لتوفير مصدر إيرادات إضافي يدعم التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المتقدمة.

ومع امتلاك الشركة قاعدة مستخدمين تتجاوز 3.5 مليار مستخدم نشط يوميًا، تبدو ميتا في موقع قوي لاختبار نموذج الاشتراكات على نطاق واسع، دون التأثير على مجانية التطبيقات الأساسية التي لا تزال تمثل العنصر الأهم في استراتيجيتها العالمية.