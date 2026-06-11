هل تدخل شركة OpenAI في حرب أسعار قبل طرحها للاكتتاب العام؟

بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال، يُقال إن شركة OpenAI تدرس خفض أسعار خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها بشكل ملحوظ، لا سيما رسوم الرموز (أي الوحدات المستخدمة في فوترة استخدام النماذج).

ووفقًا للتقرير، تأتي هذه الخطوة استجابةً للمنافسة المتزايدة من شركة Anthropic، التي تعزز مكانتها في قطاع المؤسسات (بشكل رئيسي) بفضل أداة Claude Code.

قد تُسهم الأسعار المنخفضة في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي بين الشركات، ولكنها في الوقت نفسه ستزيد الضغط على هوامش الربح في قطاع لا يزال يتطلب إنفاقًا ضخمًا على البنية التحتية للحوسبة وتمويلًا مستمرًا.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يلتقي سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بممثلين عن شركة سامسونج للإلكترونيات الأسبوع المقبل خلال زيارة إلى كوريا الجنوبية. ووفقًا لوكالة يونهاب، ستركز المحادثات على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات سامسونج.

وتُعد هذه الزيارة جزءًا من استراتيجية OpenAI الأوسع لتعزيز العلاقات مع أكبر مجموعات التكنولوجيا في آسيا.

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المصدر: xStation5

خلال زيارة ألتمان السابقة إلى كوريا الجنوبية، أجرت OpenAI محادثات مع جهات عديدة، من بينها سامسونج ومجموعة SK، ووقّعت لاحقًا خطابات نوايا للتعاون في تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. من المهم متابعة أخبار هذا القطاع عن كثب، لأن هذه الزيارة قد تُسفر أيضًا عن اتفاقيات مربحة.

ماذا قد تعنيه حرب أسعار محتملة؟

الدافع الأرجح هو الاكتتاب العام المرتقب للشركتين. قبل أن ينشر رواد القطاع نشرات الاكتتاب، قد يرغبون في زيادة عدد المشتركين واستخدام الرموز الرقمية. قد يعني هذا خسائر مالية قصيرة الأجل، لكنهم قد يستخدمون الأرقام الأعلى ونمو تبني الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع كحجة لزيادة الحجم ورفع كفاءة التشغيل. في سياق الاكتتاب العام، سيرفع ذلك التوقعات والتقييمات، مع تأجيل عبء الوفاء بهذه الوعود إلى المستقبل.

بالنسبة لسوق الأسهم، تُرسل حرب أسعار محتملة في مجال الذكاء الاصطناعي إشارة متضاربة.