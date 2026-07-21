هل تكبدت شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) خسائر فادحة؟ مورغان ستانلي يصرح بنعم.

تتخلف مجموعة من أسهم شركات البرمجيات، التي تُعرف أساسًا باسم SaaS، عن مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بأكثر من 40% منذ فترة. وقد انخفضت أسهم العديد من الشركات الرائدة في هذا القطاع بأكثر من 60% عن ذروتها. لن يكون هذا الأمر محيرًا لو كانت معظم هذه الشركات تُظهر علامات واضحة على ضعف نتائجها، لكنها لا تفعل.

إن السوق الذي يشتري الأسهم، غالبًا ذات الوضع المالي والتوقعات المشكوك فيها، على أمل تحقيق نمو يفوق بكثير ما قد توحي به بيئة السوق أو نموذج أعمال الشركة ظاهريًا، ظاهرة شائعة إلى حد ما.

أما المستثمرون الذين يبيعون أسهم شركة واحدة بكميات كبيرة بناءً على آليات سوق غير مفهومة جيدًا، أو الذين يُسعّرون أسهمهم بناءً على سيناريوهات كارثية ذات احتمالية ضئيلة جدًا، فهم أقل شيوعًا، لكنهم ما زالوا يحدثون بشكل منتظم.

لكن تعميم هذه العملية الثانية على قطاع بأكمله، على الرغم من النتائج الجيدة، والحفاظ على تقييمات أدنى من المستويات التي تشير إليها حتى أكثر نماذج التقييم تشاؤمًا، يُعد أمرًا غير مسبوق تقريبًا. الظاهرة الاستثنائية التي أعنيها هي " SaaS-o-calypse "، وهي اتجاه لعمليات بيع مستمرة وعميقة في قطاع البرمجيات (يشير الاسم إلى نموذج "البرمجيات كخدمة" السائد في هذا القطاع).

سبق أن سلطت مورغان ستانلي الضوء على هذه الظاهرة، حيث نشرت مجموعة شاملة من التقارير والتوصيات لشركات البرمجيات كخدمة (SaaS) وقطاعها ككل.

"الميزة التنافسية والمسار"

لقد بلغ حجم عمليات البيع المكثفة في أسهم شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) حداً كبيراً، وانفصل تماماً عن أساسيات السوق، بحيث لم يعد بالإمكان تفسيره بأي تكهنات (لا ينبغي استخدام مصطلح "الفرضية" لوصف حلول غالباً ما تكون غير موجودة بعد) حول تطور الذكاء الاصطناعي. وقد علّق البنك الاستثماري على وضع هذا القطاع السوقي بطريقة متزنة ومحددة.

وأشار محللو البنك إلى عدد من القضايا التي تدفع السوق إلى خفض قيمة أسهم شركات البرمجيات كخدمة (SaaS). أحدها هو مدى التهديد المحتمل الذي يمثله الذكاء الاصطناعي و"الذكاء الآلي" لنموذج أعمال الشركة.

وفي التقرير، يشير المحلل إلى إطار عمل "الميزة التنافسية والمسار"، الذي يقيس ويشرح ببساطة مدى صعوبة تقليد نموذج أعمال الشركة أو تهميشه. باعتبارها شركات رائدة في مجال "المرونة"، يشير البنك بشكل أساسي إلى شركات الأمن السيبراني (بالو ألتو، كلاود فلير)، ومايكروسوفت، وشركات سحابية مختارة (داتا دوغ، سنو فليك)، وشوبيفاي، وسيرفس ناو.

وتُعدّ الأخيرة مثيرة للاهتمام بشكل خاص، فمع أن الشركة رائدة في تصميم ونشر حلول الذكاء الاصطناعي في الشركات، وتحقق نموًا سنويًا في الأرباح بنسبة تتجاوز 10%، إلا أن مجرد تصنيفها كشركة "برمجيات كخدمة" (SaaS) كان كافيًا لخسارة سهمها أكثر من 60% من قيمته السوقية خلال عام ونصف.

سعر سهم سيرفس ناو (اليوم الأول)

على الرغم من التغييرات الكبيرة في نموذج العمل والتحسن المطرد في النتائج، لا يزال السهم في اتجاه هبوطي حاد، ويكافح حاليًا للحفاظ على اتجاهه الصعودي طويل الأجل. المصدر: xStation5

ومن القضايا المهمة الأخرى التي أثارها التقرير الطبيعة الدورية للسوق، حيث تُظهر الدورة الحالية قيمًا متطرفة في جميع الجوانب. لكن النقطة الأساسية في حجة الدورة هي أن القيمة والفوائد تنتقل عبر القطاعات والصناعات والشركات المتعاقبة تبعًا لمرحلة دورة الاستثمار. عادةً ما تكون شركات البرمجيات وخدمات البرمجيات كخدمة (SaaS) في نهاية هذه الدورة، ومن المتوقع أن يكون الوضع مماثلاً هذه المرة.

يشير هذا إلى أن النتائج الحالية لشركات SaaS هي نتاج ثانوي لبيئة السوق، وأن نمو الأرباح الحقيقي لا يزال في انتظار هذه الشركات في المراحل اللاحقة من "طفرة الذكاء الاصطناعي". وبالنظر إلى التقييمات المنخفضة جدًا على أساس المضاعفات، فمن المرجح أن يكون تطبيع التقييمات في هذا القطاع خلال الربعين إلى الستة أرباع القادمة سريعًا للغاية.

التقييمات أبلغ من الكلام

رد فعل السوق على التقرير دالٌّ للغاية. سجلت جميع الشركات المذكورة في التقرير تقريبًا خسائر ملحوظة في جلسة اليوم، على الرغم من مكاسب السوق الأوسع نطاقًا والتفاؤل العام الذي ساد جلسة التداول الأمريكية يوم الثلاثاء. قد يُظهر هذا بوضوح حجم الأزمة واستمراريتها وعمقها، فضلًا عن الانتقائية غير المنطقية الحالية في تسعير المعلومات، والتي تؤثر على قطاع البرمجيات كخدمة (SaaS).

كاميل شتشيبانسكي

محلل أسواق مالية في XTB