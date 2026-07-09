غيّر الرئيس دونالد ترامب موقفه مرتين في غضون يوم واحد؛ ففي البداية أعلن أن الاتفاق مع إيران "انتهى" عقب الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، ثم ألمح إلى أن طهران تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق. هذا التحول الجذري في غضون ساعات قليلة يُظهر بوضوح كيف يؤثر أسلوب ترامب غير المتوقع في التواصل على معنويات السوق في الوقت الفعلي.

من "انتهى الاتفاق" إلى "يريدون الاتفاق بشدة"

يوم الأربعاء 8 يوليو، انخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5% بعد أن أعلن ترامب أن الهدنة مع إيران "انتهت" عقب هجوم إيران على السفن التجارية. وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الجلسة منخفضًا بنسبة 0.28% عند 7482.71 نقطة. وبعد ساعات قليلة، غيّر ترامب لهجته، مدعيًا أن إيران "اتصلت هاتفيًا" و"تريد اتفاقًا بشدة"، مع أنه أشار إلى أنه لا يعلم ما إذا كان يمكن الوثوق بطهران في الالتزام ببنود الاتفاق. أدى هذا الخبر فورًا إلى انعكاس معنويات السوق، حيث تحولت العقود الآجلة على المؤشرات الأمريكية إلى اللون الأخضر. وعندما سأل أحد الصحفيين عن سبب مهاجمة إيران للسفن التجارية إذا كانت ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، أجاب ترامب باقتضاب: "لأنهم مجانين بعض الشيء".

هذا النمط ليس جديدًا، فمنذ مارس/آذار، تفاعلت العقود الآجلة بشكل حاد ومتكرر مع جولات متتالية من تصريحات ترامب تجاه إيران، حيث انخفضت في بعض الأحيان عقب تهديدات بشن ضربات، وارتفعت في أحيان أخرى عقب مؤشرات على اتفاق وشيك.

إسبانيا: من "دولة ضائعة" إلى "شريك كريم للغاية"

شهدت إسبانيا تحولًا مماثلًا في الخطاب. ففي قمة الناتو في أنقرة، وصف ترامب مدريد بأنها "قضية خاسرة" وشريك "يائس تمامًا"، وأمر وزير الخزانة سكوت بيسنت بتعليق جميع المعاملات التجارية مع إسبانيا فورًا، بما في ذلك التأشيرات. وكان السبب هو عدم رغبة إسبانيا في قبول هدف الناتو الجديد للإنفاق الدفاعي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن منعها سابقًا استخدام القواعد العسكرية المشتركة لشن هجمات على إيران.

خلال رحلة العودة إلى واشنطن على متن طائرة الرئاسة، غيّر ترامب لهجته، مدعيًا أن إسبانيا "تراجعت تمامًا" وأنها كانت "سخية للغاية" - إذ "استجابت لطلب دفعات عديدة". من جانبه، وصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز المحادثة بأنها "ودية للغاية"، مشيرًا إلى أنها ركزت بشكل أساسي على كأس العالم والجولف، بدلًا من الإنفاق العسكري.

ما مدى احتمالية فرض حظر على إسبانيا؟

على الرغم من تصريحاته، يمتلك ترامب وسائل قانونية حقيقية، وإن كانت محدودة، لفرض حظر.

من المقرر أن تقوم وزارة الخزانة ووزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري الأمريكي بإعداد "قائمة" بالمنتجات الإسبانية التي قد تخضع لحظر تجاري خلال الأيام القادمة، مما يشير إلى نهج انتقائي وليس شاملاً. وتجدر الإشارة إلى أن قواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي تتطلب اتباع نهج موحد تجاه جميع دول الاتحاد، الأمر الذي يُعقّد اتخاذ إجراءات أحادية الجانب ضد إسبانيا وحدها.

تشهد الأسواق أداءً ممتازاً هذا الصباح. ارتفعت الأسهم الإسبانية بنسبة 0.8%، بينما انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2%. المصدر: xStation