تدخل غير متوقع في سوق الصرف الأجنبي؟ انخفاض حاد في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بأكثر من 2%!

شهد الين الياباني ارتفاعًا سريعًا مقابل العملات الرئيسية، حيث انخفض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 3.3% في اللحظة الحاسمة (حاليًا: -2.3%) من أعلى نطاق 162.00 إلى أدنى مستوى له عند حوالي 158.00. ويأتي هذا الارتفاع الحاد بعد أشهر من تداول الين قرب أدنى مستوياته في 40 عامًا، متأثرًا بانخفاض أسعار الفائدة في اليابان وارتفاع تكاليف استيراد الطاقة.

التحليل الفني: زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (يومي)

شهد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني انخفاضًا حادًا، حيث كسر مستوى المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 (160.45) واختبر مستوى فيبوناتشي 50.0% (159.50) عند حوالي 159.80. وانخفض مؤشر القوة النسبية اليومي (14) نحو منطقة ذروة البيع عند 30.6، مما يشير إلى ضغط بيع مكثف.

تقع المقاومة المباشرة حاليًا في نطاق 160.45-160.56 (المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 ومستوى فيبوناتشي 38.2%). أما على الجانب السلبي، فيوجد دعم حاسم عند منطقة العازل الصفراء 158.40–158.50، مدعومًا بمستوى فيبوناتشي 61.8% (158.45)، ومتوسط ​​الحركة الأسي 200 (158.40)، وخط الاتجاه الصاعد طويل الأجل.

المصدر: xStation5

لماذا يرتفع الين اليوم؟

تدخل رسمي مُحتمل: يُرجّح خبراء استراتيجيات السوق في كبرى المؤسسات المالية هذا الارتفاع إلى تدخل غير مُعلن من قِبل السلطات اليابانية في سوق العملات. ويُشير المحللون إلى أن المسؤولين استغلوا ضعف الدولار عقب بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة والبيانات الاقتصادية لمفاجأة المضاربين على انخفاض الين قبل قرارات البنك المركزي المُرتقبة.

سابقة تاريخية: يُحاكي هذا الارتفاع المفاجئ إجراءات التدخل التي اتُخذت بين أواخر أبريل ومايو، والتي ضخّت خلالها السلطات اليابانية ما يُقارب 11.7 تريليون ين. إلا أن هذا الجهد لم يُوفر سوى راحة مؤقتة، حيث تراجع الين بالكامل وعاد إلى مستويات مُنخفضة في أقل من شهرين.

شكوك حول استمرار تحوّل الاتجاه على المدى الطويل

على الرغم من أن هذا الارتفاع يُحدّ من عمليات بيع الين المضاربية ويُعزز احتمالية تصفية مراكز المضاربة على فروق أسعار الفائدة، إلا أن الخبراء ما زالوا مُتشككين في استمرار هذا الانعكاس. تستمر العوامل الهيكلية المعاكسة، بما في ذلك مشتريات الدولار من قبل المستوردين بدافع الطلب الحقيقي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة عبر برنامج NISA الجديد، واستمرار توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، في ممارسة ضغوط جوهرية على العملة.

ويتزامن ضعف الين مع ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات تاريخية، مما يزيد من تكاليف خدمة الدين في اليابان التي تتبع سياسة مالية متساهلة (من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 152% إلى 187% في عام 2026). ويجد بنك اليابان نفسه، المحاصر بين النمو الاقتصادي البطيء والتزامات الدين العام الهائلة، متخلفًا بشكل متزايد عن الركب، وهو مأزق سياسي يُبقي في نهاية المطاف على ضغوط بيع جوهرية على الين.

على الرغم من استمرار انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية (حيث يبلغ التضخم 1.7%، بينما تبلغ أسعار الفائدة 1%)، فإن السوق تتوقع رفعًا واحدًا فقط لسعر الفائدة في اليابان قبل نهاية عام 2026. المصدر: أبحاث XTB، بيانات من بلومبيرغ