هل تسعى الحكومة الأمريكية إلى الحصول على حصة في ثورة الذكاء الاصطناعي؟ واشنطن تُشعل نقاشاً جديداً!

هزّت التقارير التي تفيد بأن مسؤولين من إدارة دونالد ترامب قد أجروا محادثات أولية مع كبار مطوري الذكاء الاصطناعي بشأن إمكانية استحواذ الحكومة على حصص في هذه الشركات، أسواق التكنولوجيا. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى، ولا تتضمن عمليات استحواذ قسرية، بل نقلًا طوعيًا محتملًا لجزء من الأسهم إلى الدولة. كما يجري النظر في آليات يمكن من خلالها استخدام أرباح هذه الاستثمارات لأغراض عامة، بما في ذلك توزيعات أرباح محتملة على الأسر الأمريكية.

الذكاء الاصطناعي كقطاع اقتصادي استراتيجي متزايد الأهمية

إن ظهور هذه الأفكار ليس من قبيل الصدفة. فالذكاء الاصطناعي بات اليوم أحد أهم ساحات التنافس الاقتصادي والتكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين. وفي الأسابيع الأخيرة، شددت إدارة ترامب رقابتها على قطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك اشتراط الوصول المسبق إلى أحدث النماذج قبل طرحها للجمهور. وفي الوقت نفسه، يعمل الكونغرس على وضع إطار تنظيمي أكثر توحيدًا لهذا القطاع.

طرح أسهم OpenAI وAnthropic للاكتتاب العام قد يغير موازين القوى

تتزامن هذه المناقشات مع الاستعدادات لأكبر طرحين محتملين في سوق الأسهم خلال السنوات الأخيرة. تستعد كل من OpenAI وAnthropic لطرح أسهمهما للاكتتاب العام، وهو ما قد يُترجم إلى تقييمات بمليارات الدولارات للقطاع بأكمله. ووفقًا للتقارير، فقد ناقش سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، فكرة مشاركة الدولة، إلى جانب آخرين، وهو الذي لطالما أشار إلى ضرورة إنشاء آليات تسمح بتوزيع أوسع للفوائد الناجمة عن تطوير الذكاء الاصطناعي.

ما الذي يقف وراء فكرة صندوق ثروة الذكاء الاصطناعي العام؟

يرى مؤيدو هذا النهج أن تطوير الذكاء الاصطناعي يعتمد على المعرفة والبيانات والإنجازات الجماعية للمجتمع ككل، لذا ينبغي أن يعود جزء من الأرباح الناتجة إلى المواطنين. ويتزايد النقاش العام حول مفاهيم صناديق الثروة السيادية الممولة من نمو الذكاء الاصطناعي، على غرار النماذج المستخدمة في قطاع السلع. ويطرح ممثلو قطاع التكنولوجيا وبعض السياسيين مقترحات مماثلة، مؤكدين على ضرورة تهيئة الاقتصاد للتأثير المحتمل لأتمتة سوق العمل.

مخاوف السوق من تزايد تدخل الدولة

على الرغم من أن المحادثات غير رسمية حاليًا، إلا أن الخبر نفسه أثار جدلًا واسعًا بين المستثمرين. يخشى جزء من السوق من أن يؤدي تزايد تدخل الدولة إلى تشديد الرقابة على القطاع، وتقييد حرية الشركات في العمل، وإمكانية التأثير السياسي على قرارات الأعمال. في المقابل، يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح بنية تحتية ذات أهمية تضاهي قطاعات الطاقة والاتصالات والدفاع، مما يبرر وجودًا أكبر للدولة في هذا المجال.

أسئلة أكثر من الإجابات في الوقت الراهن

لا يوجد حاليًا أي مشروع قانون رسمي أو خطة تنفيذية محددة لهذه الفكرة. كل ما هو معروف هو أن الإدارة الأمريكية تُحلل سيناريوهات مختلفة بشأن مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي وسبل توزيع فوائد نموه. ومع ذلك، فإن مجرد انعقاد هذه المحادثات يُشير إلى أن واشنطن تتجه نحو الابتعاد عن النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مجرد تقنية مبتكرة، والتعامل معه بشكل متزايد كأصل استراتيجي للدولة قد يكون له دور حيوي في مستقبل الولايات المتحدة الاقتصادي.