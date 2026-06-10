السعودية تعزز إمدادات وقود الطائرات إلى أوروبا عبر البحر الأحمر

تشهد صادرات المملكة العربية السعودية من وقود الطائرات إلى أوروبا ارتفاعاً ملحوظاً، لتتجاوز مستوياتها المسجلة قبل تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس قدرة المملكة على إعادة توجيه تدفقات الطاقة وتعزيز دور ميناء ينبع كمحور استراتيجي للتصدير نحو الأسواق الأوروبية.

قفزة في الصادرات خلال يونيو

أظهرت بيانات صادرة عن شركتي كبلر وفورتيكسا المتخصصتين في تتبع الشحن البحري أن تدفقات وقود الطائرات من ميناء ينبع إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سجلت مستويات قياسية خلال الأسبوع الأول من يونيو. ووفقاً لبيانات كبلر، بلغت الصادرات نحو 118 ألف برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2025، بينما قدرت فورتيكسا الكميات بحوالي 140 ألف برميل يومياً.

وتفوق هذه الأرقام بشكل واضح متوسط الصادرات الشهرية المسجل خلال العام الجاري، حيث بلغ أعلى مستوى سابق نحو 77 ألف برميل يومياً في يناير.

البحر الأحمر بديل استراتيجي لمضيق هرمز

قبل اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، كان الشرق الأوسط يمثل المصدر الرئيسي لواردات أوروبا من وقود الطائرات، بإمدادات بلغت نحو 300 ألف برميل يومياً تمر عبر المضيق. ومع تعطل هذا المسار الحيوي، اتجهت السعودية إلى زيادة صادراتها عبر البحر الأحمر من خلال ميناء ينبع، ما ساهم في الحفاظ على تدفق الإمدادات إلى الأسواق الأوروبية.

ويؤكد هذا التحول أهمية البنية التحتية السعودية على ساحل البحر الأحمر، وقدرتها على توفير بدائل لوجستية فعالة في أوقات التوترات الجيوسياسية.

دعم أوروبي لمواجهة نقص الإمدادات

تأتي الزيادة في الصادرات السعودية في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات تتعلق بتأمين احتياجاتها من وقود الطائرات. وتشير البيانات إلى أن القارة الأوروبية رفعت أيضاً وارداتها من الولايات المتحدة ونيجيريا، حيث بلغ متوسط الإمدادات القادمة من هذين البلدين نحو 200 ألف برميل يومياً خلال شهر مايو.

ويرى مراقبون أن استمرار تدفقات الوقود من السعودية قد يسهم في سد أي فجوات محتملة في السوق الأوروبية، خاصة مع ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال موسم الصيف.

تداعيات عالمية على سوق الوقود

تعكس هذه التطورات التأثير المباشر للتوترات الإقليمية على حركة تجارة الطاقة العالمية، حيث أدى إغلاق أحد أهم الممرات البحرية إلى إعادة رسم مسارات الإمداد وتغيير خريطة التدفقات التجارية.

ورغم تحذيرات سابقة من وكالة الطاقة الدولية بشأن احتمالات حدوث نقص في وقود الطائرات بأوروبا خلال يونيو، فإن العديد من شركات الطيران الأوروبية قللت من مخاوف حدوث أزمة إمدادات كبيرة، مستفيدة من تنوع مصادر التوريد وزيادة الشحنات القادمة من السعودية وأسواق أخرى.

السعودية تعزز موقعها في أمن الطاقة العالمي

تكشف الزيادة الأخيرة في صادرات وقود الطائرات عن قدرة المملكة على الاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية، وتعزيز دورها ليس فقط كمصدر رئيسي للنفط، بل أيضاً كشريك أساسي في ضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات الجيوسياسية.