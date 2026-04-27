هل يفقد وول ستريت زخمه؟ 🚩 أبرز أحداث موسم أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500

سجلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) خسائر طفيفة في جلسة تداول يوم الاثنين، مما دفع المستثمرين بطبيعة الحال إلى التساؤل حول وضع الشركات التي أعلنت عن أرباحها. ويُظهر موسم إعلان أرباح الشركات في وول ستريت سلسلة أخرى من النتائج القوية، مؤكدًا مرونة الشركات الأمريكية رغم التحديات الاقتصادية الكلية. وتشير البيانات إلى تحسن ملحوظ في كل من الأرباح والإيرادات، مما يدعم استمرار زخم الأعمال في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، يُدقق المستثمرون بشكل متزايد في التقييمات والإشارات الواردة من التوقعات المستقبلية للأرباع القادمة. والسؤال الأهم هو ما إذا كان بالإمكان الحفاظ على وتيرة نمو الأرباح الحالية في ظل قاعدة مرتفعة وتغيرات محتملة في السياسة النقدية.
وفقًا لـ FactSet، يُظهر موسم الإعلان الحالي عن الأرباح عدة مؤشرات قوية:
- 84% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي أعلنت عن نتائج الربع الأول من عام 2026، والتي تُمثل 28% من المؤشر، تجاوزت توقعات ربحية السهم.
- 81% منها تجاوزت توقعات الإيرادات.
- بلغ معدل نمو الأرباح السنوي المجمع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الربع الأول من عام 2026 نسبة 15.1%، وهو ما سيمثل، في حال استمراره، الربع السادس على التوالي من النمو المكون من رقمين.
- في نهاية مارس، كان من المتوقع أن يبلغ نمو الأرباح 13.1%، إلا أن المفاجآت الإيجابية والتعديلات التصاعدية دفعت تسعة قطاعات إلى الإعلان عن نتائج أفضل من المتوقع.
- فيما يخص توقعات الربع الثاني من عام 2026، أصدرت 11 شركة توقعات سلبية لربحية السهم، بينما قدمت 9 شركات توقعات إيجابية.
- تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاليًا 20.9، وهي أعلى من كل من المتوسط لخمس سنوات البالغ 19.9 والمتوسط لعشر سنوات البالغ 18.9.
هوامش ربح قياسية؟
إلى جانب النمو القوي للأرباح، يولي السوق اهتمامًا بالغًا لربحية الشركات، التي بلغت مستويات قياسية رغم ضغوط التكاليف، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة. تشير بيانات الربع الأول إلى أن الشركات الأمريكية لا تكتفي بزيادة إيراداتها فحسب، بل تحافظ أيضًا على هوامش ربحها بكفاءة. قد تكون هذه الظاهرة حاسمة للحفاظ على التقييمات الحالية، التي تتجاوز بالفعل المتوسطات طويلة الأجل. في الوقت نفسه، يُظهر التباين القطاعي أن جميع الصناعات لا تستفيد بالتساوي من الظروف الراهنة.
يبلغ إجمالي هامش صافي الربح لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الربع الأول من عام 2026، وفقًا لبيانات فاكت سيت، 13.4%، وهو - في حال استمراره - سيكون أعلى مستوى له منذ أن بدأت فاكت سيت بتتبع هذا المؤشر في عام 2009. وكان الرقم القياسي السابق 13.2% في الربع السابق.
على مستوى القطاعات، لا تزال اتجاهات هوامش الربح متباينة:
- خمسة قطاعات تُسجل توسعًا في هوامش الربح على أساس سنوي، يتصدرها قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 29.1% مقابل 25.4%.
- ستة قطاعات تشهد انكماشًا في هوامش الربح، مع وجود أقوى ضغط في قطاع خدمات الاتصالات بنسبة 14.1% مقابل 16.0%.
- تجاوزت هوامش الربح في ستة قطاعات متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية، وكان قطاع التكنولوجيا في الصدارة بنسبة 29.2% مقابل 25.3%.
- بينما لا تزال هوامش الربح في خمسة قطاعات أدنى من متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية، وكان قطاع الطاقة الأكثر تراجعًا بنسبة 6.6% مقابل 9.6%.
- وعلى أساس ربع سنوي، حسّنت خمسة قطاعات هوامش الربح مقارنةً بالربع الرابع من عام 2025، وكان قطاع المرافق في الصدارة بنسبة 15.1% مقابل 12.1%.
- وشهدت ستة قطاعات انخفاضًا ربع سنوي، لا سيما قطاع الطاقة بنسبة 6.6% مقابل 7.9% وقطاع الصناعات بنسبة 11.1% مقابل 12.3%.
ويتوقع المحللون مزيدًا من التوسع في هوامش الربح خلال الأرباع القادمة من عام 2026، مع هوامش ربح متوقعة تبلغ 14.1% في الربع الثاني و14.6% في كل من الربعين الثالث والرابع. والجدير بالذكر أن هوامش الربح في قطاع التكنولوجيا لا تزال أعلى بكثير من متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من الانخفاض الكبير في تقييمات الشركات.
المصدر: فاكت سيت
نموٌّ مُذهل في الإيرادات والأرباح
يُمثّل النموّ القويّ في الإيرادات والأرباح الركيزة الثالثة لموسم إعلان الأرباح الحالي، ممّا يُؤكّد استمرار مرونة الشركات الأمريكية. تُشير البيانات ليس فقط إلى ارتفاع نسبة المفاجآت الإيجابية، بل أيضاً إلى حجمها الذي يفوق المتوسط التاريخي. في الوقت نفسه، يُعزّز ارتفاع تعديلات التقديرات ومشاركة القطاعات الواسعة صورة النموّ المُستقرّ. مع ذلك، يُشير السوق بشكل متزايد إلى احتمال تغيّر وتيرة النموّ تبعاً للدورة الاقتصادية.
أعلنت أكثر من 25% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائج الربع الأول من عام 2026. وفيما يلي أهمّ الأرقام:
- تجاوزت 84% من الشركات تقديرات ربحية السهم، متجاوزةً بذلك المتوسط لخمس سنوات (78%) والمتوسط لعشر سنوات (76%).
- وبلغ حجم المفاجأة في ربحية السهم 12.3%، مقارنةً بالمتوسط لخمس سنوات (7.3%) والمتوسط لعشر سنوات (7.1%).
- تستند النتائج التاريخية إلى عينة كاملة من الشركات، بينما تعكس الأرقام الحالية الشركات التي أفصحت عن نتائجها فقط، مما يؤثر على تفسيرها.
- جاءت أكبر المساهمات في نمو الأرباح من قطاعات الصناعات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، وخدمات الاتصالات، والرعاية الصحية.
- وقد أثر قطاع الطاقة سلبًا على النتائج نتيجةً لتعديلات نزولية.
يبلغ معدل نمو الأرباح المجمعة للمؤشر حاليًا 15.1% على أساس سنوي، مرتفعًا من 13.0% في الأسبوع السابق و13.1% في نهاية مارس، مما يشير إلى تحسن واضح خلال موسم الإعلان عن النتائج. وفي حال استمرار هذا الأداء، فسيكون هذا هو الربع السادس على التوالي الذي يشهد فيه مؤشر S&P 500 نموًا في الأرباح برقمين.
كما لا تزال بيانات الإيرادات قوية:
- أعلنت 81% من الشركات عن إيرادات أعلى من التوقعات، متجاوزةً بذلك المتوسط لخمس سنوات البالغ 70% والمتوسط لعشر سنوات البالغ 67%.
- بلغت نسبة المفاجأة في الإيرادات 2.0%، وهي نسبة تتماشى مع المتوسط لخمس سنوات وتتجاوز المتوسط لعشر سنوات البالغ 1.5%.
- بلغ إجمالي نمو الإيرادات 10.3% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 10.0% في الأسبوع السابق و9.9% في نهاية مارس.
- وإذا استمر هذا النمو، فسيكون أسرع نمو للإيرادات منذ الربع الثاني من عام 2022، حين بلغ 11.0%.
وتشهد جميع القطاعات الأحد عشر المدرجة في المؤشر نموًا في الإيرادات على أساس سنوي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا وخدمات الاتصالات والخدمات المالية. أما بالنسبة للتوقعات، فيتوقع المحللون نموًا في الأرباح بنسبة 20.6% و22.7% و20.4% للربع الثاني والثالث والرابع من عام 2026 على التوالي. وبالنسبة لعام 2026 بأكمله، من المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 18.6%. ولا تزال نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية عند 20.9، وهي أعلى من متوسطي الخمس والعشر سنوات، وأعلى من مستوى 19.7 المسجل في نهاية مارس. في الفترة المتبقية من موسم الأرباح، لم تعلن حوالي 180 شركة من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بما في ذلك 11 شركة من مؤشر داو جونز، عن نتائجها بعد.
وول ستريت تستقبل الأرباح القوية بتفاؤل معتدل
على الرغم من النتائج القوية، لا يزال مكافأة السوق للشركات معتدلاً. في الوقت نفسه، يشير هيكل المفاجآت - سواء في الأرباح أو الإيرادات - إلى استمرار قوة أساسية، وإن كانت انتقائية. السؤال الرئيسي ليس فقط ما إذا كانت الشركات قد تجاوزت التوقعات، بل إلى أي مدى وفي أي بيئة اقتصادية كلية.
رد فعل السوق على الأرباح
يكافئ السوق مفاجآت ربحية السهم الإيجابية في الربع الأول من عام 2026 بنسبة أقل قليلاً من المتوسط التاريخي، بينما يعاقب المفاجآت السلبية بشكل أقل حدة:
شهدت الشركات التي تجاوزت التقديرات ارتفاعًا متوسطًا في سعر السهم بنسبة 0.9% من يومين قبل الإعلان إلى يومين بعده، مقارنةً بمتوسط 1.0% على مدى 5 سنوات.
وسجلت الشركات التي واجهت مفاجآت سلبية انخفاضًا متوسطًا بنسبة 2.6%، وهو أقل حدة من متوسط 2.9% على مدى 5 سنوات.
هيكل مفاجآت الإيرادات
لا يزال هيكل مفاجآت الإيرادات أقوى من المتوسطات التاريخية:
- 81% من الشركات تُعلن عن إيرادات أعلى من التوقعات.
- 0% من النتائج متوافقة مع التوقعات.
- 19% من النتائج أقل من التوقعات.
تتجاوز نسبة المفاجآت الإيجابية في الإيرادات المتوسط السنوي البالغ 73%، والمتوسط لخمس سنوات البالغ 70%، والمتوسط لعشر سنوات البالغ 67%.
سُجّلت أعلى نسبة من الشركات التي تجاوزت التوقعات في قطاعات خدمات الاتصالات، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والطاقة، والعقارات، حيث بلغت 100%.
وسُجّلت أدنى النسب في قطاع المرافق العامة بنسبة 67%، وقطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية بنسبة 69%.
حجم المفاجآت والاختلافات القطاعية
يبلغ متوسط مفاجأة الإيرادات +2.0%، وهو ما يتماشى مع المتوسط لخمس سنوات، وأعلى من المتوسط السنوي البالغ +1.6%، وأعلى من المتوسط لعشر سنوات البالغ +1.5%.
أما أكبر الانحرافات الإيجابية فتُسجّل في:
- تكنولوجيا المعلومات: +5.8%؛
- المواد: +4.4%.
لوحظت أضعف مفاجأة إيجابية في:
- الإنفاق الاستهلاكي غير الأساسي: +0.4%.
مؤشر us500 (H1)
المصدر: xStation5
