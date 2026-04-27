هل يفقد وول ستريت زخمه؟ 🚩 أبرز أحداث موسم أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500

سجلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) خسائر طفيفة في جلسة تداول يوم الاثنين، مما دفع المستثمرين بطبيعة الحال إلى التساؤل حول وضع الشركات التي أعلنت عن أرباحها. ويُظهر موسم إعلان أرباح الشركات في وول ستريت سلسلة أخرى من النتائج القوية، مؤكدًا مرونة الشركات الأمريكية رغم التحديات الاقتصادية الكلية. وتشير البيانات إلى تحسن ملحوظ في كل من الأرباح والإيرادات، مما يدعم استمرار زخم الأعمال في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، يُدقق المستثمرون بشكل متزايد في التقييمات والإشارات الواردة من التوقعات المستقبلية للأرباع القادمة. والسؤال الأهم هو ما إذا كان بالإمكان الحفاظ على وتيرة نمو الأرباح الحالية في ظل قاعدة مرتفعة وتغيرات محتملة في السياسة النقدية.

وفقًا لـ FactSet، يُظهر موسم الإعلان الحالي عن الأرباح عدة مؤشرات قوية:

84% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي أعلنت عن نتائج الربع الأول من عام 2026، والتي تُمثل 28% من المؤشر، تجاوزت توقعات ربحية السهم.

81% منها تجاوزت توقعات الإيرادات.

بلغ معدل نمو الأرباح السنوي المجمع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الربع الأول من عام 2026 نسبة 15.1%، وهو ما سيمثل، في حال استمراره، الربع السادس على التوالي من النمو المكون من رقمين.

في نهاية مارس، كان من المتوقع أن يبلغ نمو الأرباح 13.1%، إلا أن المفاجآت الإيجابية والتعديلات التصاعدية دفعت تسعة قطاعات إلى الإعلان عن نتائج أفضل من المتوقع.

فيما يخص توقعات الربع الثاني من عام 2026، أصدرت 11 شركة توقعات سلبية لربحية السهم، بينما قدمت 9 شركات توقعات إيجابية.

تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاليًا 20.9، وهي أعلى من كل من المتوسط ​​لخمس سنوات البالغ 19.9 والمتوسط ​​لعشر سنوات البالغ 18.9.

هوامش ربح قياسية؟

إلى جانب النمو القوي للأرباح، يولي السوق اهتمامًا بالغًا لربحية الشركات، التي بلغت مستويات قياسية رغم ضغوط التكاليف، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة. تشير بيانات الربع الأول إلى أن الشركات الأمريكية لا تكتفي بزيادة إيراداتها فحسب، بل تحافظ أيضًا على هوامش ربحها بكفاءة. قد تكون هذه الظاهرة حاسمة للحفاظ على التقييمات الحالية، التي تتجاوز بالفعل المتوسطات طويلة الأجل. في الوقت نفسه، يُظهر التباين القطاعي أن جميع الصناعات لا تستفيد بالتساوي من الظروف الراهنة.

يبلغ إجمالي هامش صافي الربح لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الربع الأول من عام 2026، وفقًا لبيانات فاكت سيت، 13.4%، وهو - في حال استمراره - سيكون أعلى مستوى له منذ أن بدأت فاكت سيت بتتبع هذا المؤشر في عام 2009. وكان الرقم القياسي السابق 13.2% في الربع السابق.

على مستوى القطاعات، لا تزال اتجاهات هوامش الربح متباينة:

خمسة قطاعات تُسجل توسعًا في هوامش الربح على أساس سنوي، يتصدرها قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 29.1% مقابل 25.4%.

ستة قطاعات تشهد انكماشًا في هوامش الربح، مع وجود أقوى ضغط في قطاع خدمات الاتصالات بنسبة 14.1% مقابل 16.0%.

تجاوزت هوامش الربح في ستة قطاعات متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية، وكان قطاع التكنولوجيا في الصدارة بنسبة 29.2% مقابل 25.3%.

بينما لا تزال هوامش الربح في خمسة قطاعات أدنى من متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية، وكان قطاع الطاقة الأكثر تراجعًا بنسبة 6.6% مقابل 9.6%.

وعلى أساس ربع سنوي، حسّنت خمسة قطاعات هوامش الربح مقارنةً بالربع الرابع من عام 2025، وكان قطاع المرافق في الصدارة بنسبة 15.1% مقابل 12.1%.

وشهدت ستة قطاعات انخفاضًا ربع سنوي، لا سيما قطاع الطاقة بنسبة 6.6% مقابل 7.9% وقطاع الصناعات بنسبة 11.1% مقابل 12.3%.

ويتوقع المحللون مزيدًا من التوسع في هوامش الربح خلال الأرباع القادمة من عام 2026، مع هوامش ربح متوقعة تبلغ 14.1% في الربع الثاني و14.6% في كل من الربعين الثالث والرابع. والجدير بالذكر أن هوامش الربح في قطاع التكنولوجيا لا تزال أعلى بكثير من متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من الانخفاض الكبير في تقييمات الشركات.