هل يفقد ازدهار الذكاء الاصطناعي زخمه؟ انخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 33%، مما يعكس موجة البيع التي شهدها عام 2022.

يمثل هذا تحولًا جذريًا. فخلال العامين الماضيين، كان المستثمرون يشترون "وعود الذكاء الاصطناعي". أما الآن، فهم يطالبون بشكل متزايد بنتائج ملموسة: هوامش ربح، وإيرادات، وتطبيقات تجارية حقيقية. أي تباطؤ في نمو Azure أو ضعف في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي قد يُفسر كإشارة تحذيرية وليس مجرد تقلب مؤقت. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نتائج مايكروسوفت الأخيرة ظلت قوية ولا تشير حتى الآن إلى تباطؤ واضح في الحوسبة السحابية.

تكمن المشكلة في أن السوق لم يعد يكافئ الاستثمار والنمو فقط، بل يتوقع الآن تحقيق ربحية ملموسة. في الوقت نفسه، يثير انكشاف مايكروسوفت الكبير على OpenAI، التي تنافس شركات مثل Anthropic (كلود)، وجوجل، وPerplexity، تساؤلات حول مدى كفاءة تخصيص رأس المال من الناحية الاستراتيجية.

لطالما نُظر إلى مايكروسوفت كإحدى الشركات الرئيسية المستفيدة من توجه الذكاء الاصطناعي، لكنها أصبحت أيضًا من أكثر مؤشراته حساسية. تستثمر الشركة عشرات المليارات من الدولارات في مراكز البيانات، وتوسع نطاق Azure، وتدمج أدوات مثل Copilot في منظومة منتجاتها.

إن الانخفاض الأخير في أسهم مايكروسوفت وقطاع التكنولوجيا عمومًا ليس حدثًا عابرًا، بل هو نتيجة تصادم قوتين: سردية ثورة الذكاء الاصطناعي الممتدة لسنوات، وواقع اقتصادي كلي متزايد الصعوبة. المستثمرون الذين كانوا حتى وقت قريب مستعدين لتمويل سباق تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي دون تحفظات تُذكر، بدأوا الآن بطرح تساؤلات أكثر تحديدًا حول استدامة النمو في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي محتمل، بما في ذلك في الولايات المتحدة. ورغم انخفاض قيمة مايكروسوفت بشكل ملحوظ، وتداول أسهمها حاليًا بنحو 20 ضعفًا من أرباحها المتوقعة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، إلا أن السهم يواصل انخفاضه. ويبدو أن السوق قلق بشأن حجم الإنفاق الرأسمالي، واشتداد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، واحتمالية أن يصبح الوضع الاقتصادي صعبًا مرة أخرى بالنسبة لوول ستريت بعد انهيار سوق الأسهم عام 2022.

النفط، والعوائد، ومخاطر الركود: تزايد تأثير العوامل الاقتصادية الكلية

يتعزز هذا التحول في التصور بفعل بيئة اقتصادية كلية أكثر صعوبة. إن ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، مدفوعًا بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ليس مجرد مشكلة استهلاكية، بل قد يكون حافزًا لتشديد مالي أوسع.

تاريخيًا، غالبًا ما سبقت الصدمات النفطية القوية فترات الركود. والآلية واضحة: ارتفاع أسعار الطاقة يغذي التضخم، ويقلل الدخول الحقيقية، ويجبر البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول. ونتيجة لذلك، ترتفع عوائد السندات وتزداد تكلفة رأس المال في جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك شركات التكنولوجيا.

بالنسبة لشركات مثل مايكروسوفت، لهذا تأثير مزدوج. فمن جهة، تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض تقييمات أصول النمو، التي تتأثر بشكل خاص بخصم التدفقات النقدية المستقبلية. ومن جهة أخرى، قد يؤدي التباطؤ الاقتصادي المحتمل إلى إضعاف الطلب على خدمات الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي. ويمثل الصراع المطول الذي يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران خطرًا جوهريًا على قطاع التكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي كدورة استثمارية، وليس مجرد تحول تكنولوجي

من الجوانب الحاسمة التي غالبًا ما تُغفل في تحليلات السوق أن الذكاء الاصطناعي يُمثل إحدى أكثر دورات الاستثمار كثافةً لرأس المال في تاريخ قطاع التكنولوجيا. فبناء البنية التحتية - من الرقائق الإلكترونية إلى مراكز البيانات - يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة يجب تبريرها في نهاية المطاف بالطلب المستقبلي.

مع ذلك، فإن هذا الطلب ليس بمعزل عن الدورة الاقتصادية، بل على العكس، فهو شديد التأثر بها. ويتم تمويل غالبية الإنفاق على الذكاء الاصطناعي من خلال ميزانيات الشركات، التي تُعد من أوائل المجالات التي يتم تحسينها خلال فترات عدم اليقين.

في بيئة اقتصادية كلية أضعف، قد تقوم الشركات بما يلي:

تأخير الانتقال إلى الحوسبة السحابية،

الحد من تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي،

خفض الإنفاق على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

هذا يعني أنه حتى لو بقيت التكنولوجيا نفسها ثورية، فإن منحنى تبنيها قد يكون أكثر دورية بكثير مما كان يُفترض سابقًا. من المهم أيضًا ملاحظة أن شركات التكنولوجيا الكبرى قد خصصت بالفعل رؤوس أموال ضخمة للذكاء الاصطناعي، مما يزيد من أهمية هذه الدورة. ليس من قبيل المصادفة أن يكون ضغط البيع الأقوى ظاهرًا حاليًا في أسهم شركات البرمجيات. فهذه الشركات هي الأكثر تعرضًا لإنفاق المؤسسات، وبالتالي فهي أول من يعكس التحولات في توجهات السوق. تقع مايكروسوفت، نظرًا لتعرضها لمنصة Azure وحلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، في قلب هذه الديناميكية. على عكس شركات أشباه الموصلات، التي تستفيد من طفرة استثمارية قصيرة الأجل، يبدو أن البرمجيات أكثر اعتمادًا على استدامة الطلب النهائي. بعد فترة هيمنت عليها التوسعات المدفوعة بالروايات والنمو المتعدد، يدخل السوق مرحلة من الانتقائية الأكبر والانضباط في رأس المال.

تحول في النظام، وليس نهاية الذكاء الاصطناعي

لا يمثل هذا نهاية قصة الذكاء الاصطناعي. ولكنه يشير إلى تغيير في كيفية تقييم السوق له:

أصبح المستثمرون أكثر حساسية لبيانات التبني وتحقيق الربحية،

وتخضع الشركات ذات النفقات الرأسمالية المرتفعة لتدقيق أكبر،

وتتأثر تقييمات الشركات بشكل متزايد بالتحولات الاقتصادية الكلية.

لم تعد مايكروسوفت تُنظر إليها فقط كشركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بل أصبحت تُعتبر بشكل متزايد حالة اختبار للقطاع بأكمله، ومعيارًا لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة ستُترجم إلى نمو مستدام في الإيرادات والأرباح. والجدير بالذكر أن الشركات السبع الكبرى من المتوقع أن تُخصص حوالي 650 مليار دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي هذا العام وحده، مما يُؤكد حجم الرهان.

السؤال الأساسي: التوقيت، وليس الاتجاه

على المدى الطويل، يبدو الاتجاه واضحًا نسبيًا، فمن المرجح أن يُصبح الذكاء الاصطناعي أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. يكمن الغموض الحاسم في التوقيت.

هل استوعب السوق هذا التحول مبكرًا جدًا؟

هل يتجاوز حجم الاستثمار بالفعل الطلب النهائي الحقيقي؟

يشير الانخفاض الأخير في أسهم مايكروسوفت وقطاع الذكاء الاصطناعي بشكل عام إلى أن المستثمرين بدأوا يأخذون هذه الأسئلة على محمل الجد، حتى وإن كان من السابق لأوانه إعلان نهاية دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

سهم مايكروسوفت: تصحيح أم تحول هيكلي؟

انخفضت أسهم مايكروسوفت حاليًا بنحو 33% عن ذروتها في عام 2025، وهو انخفاض مماثل لانخفاضها بنسبة 36% تقريبًا في عام 2022. إلا أن وتيرة البيع هذه المرة كانت أسرع بكثير، حيث انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما يقارب 30، مما يشير إلى حالة تشبع بيعي. ولا تزال التوقعات غير مؤكدة. مع ذلك، يبقى مبدأ أساسي في الأسواق ساريًا: لكي يشتري المستثمر سهمًا بسعر مغرٍ، يجب أن يكون هناك من يرغب في بيعه. إذا تم تجنب الركود الاقتصادي وانخفضت حدة التوترات مع إيران بسرعة نسبية، فقد تستعيد أسهم التكنولوجيا جاذبيتها لدى المستثمرين أسرع مما هو متوقع. في حين أن خطر دخول السوق في مرحلة هبوطية أوسع نطاقًا قائم، إلا أن أسهم مايكروسوفت قد تعكس بالفعل جزءًا كبيرًا من هذا السيناريو، إذ أن الانخفاضات التي تتجاوز 30% كانت نادرة نسبيًا تاريخيًا بالنسبة للشركة.

