ارتفعت أسهم ديل 40% وسط تقرير أرباح قوي للغاية ⚡ هل ستكون الشركة الفائزة التالية في مجال الذكاء الاصطناعي؟

أعلنت شركة ديل تكنولوجيز (DELL.US) عن نتائج الربع الأول من السنة المالية 2027، والتي عززت مكانتها كإحدى أكبر الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي. حققت الشركة، المتخصصة في تصنيع الخوادم وبنية مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، إيرادات قياسية ونموًا هائلاً في الأرباح، ورفعت توقعاتها للعام بأكمله بشكل ملحوظ. ولا يزال قطاع خوادم الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي للنمو، حيث تتوقع الإدارة الآن تحقيق إيرادات سنوية تقارب 60 مليار دولار أمريكي من خوادم الذكاء الاصطناعي. كما تُظهر النتائج طلبًا قويًا على البنية التحتية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات وحلول التخزين وأجهزة الكمبيوتر الشخصية للمؤسسات.

وكان رد فعل السوق فوريًا، حيث ارتفعت أسهم ديل بنسبة تقارب 40% في التداولات المسائية بعد أن تجاوزت الشركة جميع توقعات وول ستريت تقريبًا.

أبرز النتائج:

ارتفعت إيرادات الربع الأول بنسبة 88% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 43.8 مليار دولار أمريكي.

ارتفع ربح السهم المعدل (غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا) بنسبة 214% على أساس سنوي ليصل إلى 4.86 دولار أمريكي.

بلغت طلبات خوادم الذكاء الاصطناعي 24.4 مليار دولار أمريكي خلال الربع.

بلغ إجمالي إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي 16.1 مليار دولار أمريكي.

ارتفع حجم طلبات الذكاء الاصطناعي المتراكمة إلى مستوى قياسي بلغ 51.3 مليار دولار.

رفعت شركة ديل توقعاتها لإيرادات العام بأكمله إلى ما بين 165 و169 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد للشركة.

تتوقع الإدارة تحقيق إيرادات من خوادم الذكاء الاصطناعي تُقدّر بنحو 60 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية.

يُصبح الذكاء الاصطناعي أكبر قطاعات أعمال ديل

قبل بضع سنوات فقط، كانت ديل تُعرف بشكل أساسي بأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة المؤسسات. أما اليوم، فيتمحور جزء متزايد الأهمية من أعمالها حول البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي.

خلال الربع، حصلت ديل على طلبات خوادم ذكاء اصطناعي بقيمة 24.4 مليار دولار، بينما حققت إيرادات من خوادم الذكاء الاصطناعي بلغت 16.1 مليار دولار. والأهم من ذلك، أن الشركة أنهت الربع بحجم قياسي لطلبات الذكاء الاصطناعي المتراكمة بلغ 51.3 مليار دولار.

ووفقًا لجيف كلارك، الرئيس التنفيذي للعمليات، فإن الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي في ازدياد مستمر. وأكدت الإدارة أن حجم المشاريع المحتملة لا يزال أكبر بكثير من حجم الطلبات المتراكمة الحالية. يشمل عملاء شركة ديل شركات الحوسبة السحابية العملاقة ومزودي خدمات الحوسبة مثل CoreWeave وNscale، بالإضافة إلى المؤسسات التي تبني بنية تحتية خاصة بالذكاء الاصطناعي والمنظمات التي تطور نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

تجاوزت النتائج المالية التوقعات بكثير

حققت شركة ديل إيرادات بلغت 43.8 مليار دولار خلال الربع الأول، مقارنةً بـ 23.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد تجاوز هذا الرقم بشكل ملحوظ متوسط ​​توقعات محللي وول ستريت البالغ حوالي 35.5 مليار دولار.

كانت الربحية أكثر إثارة للإعجاب، حيث بلغ ربح السهم المعدل 4.86 دولار، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 2.99 دولار.

من أبرز النتائج الأخرى:

ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 154% ليصل إلى 4.2 مليار دولار.

زاد صافي الدخل بنسبة 194% ليصل إلى 3.2 مليار دولار.

زاد إجمالي الربح بنسبة 57% ليصل إلى 7.9 مليار دولار.

وتُظهر هذه النتائج أن ديل لا تبيع المزيد من الأجهزة فحسب، بل تستفيد أيضًا من هامش الربح المرتفع لمنتجات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تُحرك أعمال مراكز البيانات بأكملها

لا يزال قطاع حلول البنية التحتية (ISG)، الذي يشمل الخوادم ومعدات الشبكات وأنظمة التخزين، هو القطاع الأقوى أداءً.

ارتفعت إيرادات قسم خدمات الحوسبة المتكاملة (ISG) بنسبة 181% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 29 مليار دولار، بينما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 206% ليصل إلى 3.1 مليار دولار.

من الجدير بالذكر أن هذا النمو لا يقتصر على خوادم الذكاء الاصطناعي، فقد زادت الإيرادات من الخوادم التقليدية وحلول الشبكات بنسبة 92% لتصل إلى 8.5 مليار دولار.

يعكس هذا موجة أوسع من تحديث البنية التحتية، حيث تعمل الشركات الكبرى على توسيع قدراتها الحاسوبية وتحديث مراكز البيانات لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما أشارت الإدارة إلى أن ازدياد استخدام أنظمة الاستدلال القائمة على الذكاء الاصطناعي والأنظمة القائمة على الوكلاء يزيد الطلب على وحدات المعالجة المركزية التقليدية، التي تؤدي العديد من المهام

تطوير جانب مُسرّعات الأجهزة، وحلول إدارة البيانات (GPU).

ديل تبني منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة

تتجاوز استراتيجية ديل مجرد بيع الخوادم. إذ تعمل الشركة على تطوير منصة ذكاء اصطناعي شاملة تتضمن البنية التحتية، والتخزين، وإدارة البيانات، وحلولًا متكاملة تم تطويرها بالتعاون مع شركاء استراتيجيين.

تشمل الشراكات الحالية:

إنفيديا

جوجل كلاود

أوبن إيه آي

إكس إيه آي

بالانتير

سيرفس ناو

ميسترال

كراود سترايك

إحدى مبادرات ديل الرائدة هي "مصنع الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع إنفيديا، والذي يمكّن المؤسسات من نشر بيئات الذكاء الاصطناعي خارج منصات الحوسبة السحابية العامة.

يلبي هذا توجهًا رئيسيًا في القطاع، حيث تتجه المؤسسات بشكل متزايد إلى نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي محليًا نظرًا لمخاوفها المتعلقة بأمن البيانات، وكفاءة التكلفة، والامتثال للوائح.

يشهد قطاع الحواسيب الشخصية نموًا متجددًا

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يستحوذ على اهتمام معظم المستثمرين، إلا أن ديل حققت نتائج قوية في قطاع الحواسيب الشخصية التقليدي.

ارتفعت إيرادات مجموعة حلول العملاء (CSG) بنسبة 17% لتصل إلى 14.6 مليار دولار.

حقق قطاع الحواسيب الشخصية التجارية إيرادات بلغت 13 مليار دولار، بزيادة قدرها 18%، مسجلاً بذلك الربع السابع على التوالي من النمو.

وأشارت الإدارة إلى أن نسبة كبيرة من قاعدة الحواسيب الشخصية المثبتة عالميًا يزيد عمرها الآن عن أربع سنوات، مما يخلق دورة ترقية طبيعية. ويُعزى الطلب الإضافي إلى انتقال المؤسسات إلى نظام التشغيل ويندوز 11، والاهتمام المتزايد بالحواسيب الشخصية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

العرض، وليس الطلب، هو العائق الرئيسي

كانت إحدى أبرز رسائل الإدارة هي أن الطلب لم يعد العامل المحدد للنمو.

أشارت شركة ديل إلى نقص في:

ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ( DRAM )

ذاكرة الفلاش NAND

المعالجات

مكونات مراكز البيانات المختلفة

ووفقًا لجيف كلارك، تواصل الشركة العمل في بيئة تضخمية، وتُعدّل أسعارها بانتظام. وفي الوقت نفسه، يُسرّع العديد من العملاء عمليات الشراء لتأمين سعة البنية التحتية لعدة سنوات قادمة.

ويشبه هذا الوضع المراحل الأولى من طفرة الحوسبة السحابية، عندما أصبح نقص المكونات العائق الرئيسي أمام مزودي البنية التحتية.

رفعت شركة ديل توقعاتها للعام بأكمله

رفعت الإدارة توقعاتها المالية بشكل ملحوظ.

تتوقع ديل الآن ما يلي:

إيرادات تتراوح بين 165 و169 مليار دولار

إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي تُقدّر بنحو 60 مليار دولار

ربحية السهم المعدلة تُقدّر بنحو 17.90 دولار

يمثل هذا عمليًا زيادة في الإيرادات المتوقعة تُقدّر بنحو 27 مليار دولار مقارنةً بالتوقعات السابقة.

أما بالنسبة للربع الثاني، فتتوقع ديل ما يلي:

إيرادات تتراوح بين 44 و45 مليار دولار

إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي تُقدّر بنحو 15.5 مليار دولار

تبرز ديل كإحدى أكبر الشركات الرابحة من طفرة الذكاء الاصطناعي

قبل فترة وجيزة، كان المستثمرون ينظرون إلى ديل بشكل أساسي على أنها شركة مصنعة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية. تُظهر النتائج الأخيرة أن الشركة قد تطورت لتصبح واحدة من أهم مزودي البنية التحتية التي تدعم منظومة الذكاء الاصطناعي. يشير تراكم الطلبات القياسي، والنمو المتسارع في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية، وتوقعات الإدارة بتحقيق إيرادات من الذكاء الاصطناعي تُقدّر بنحو 60 مليار دولار، إلى أن دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي لا تزال في مراحلها الأولى. بالنسبة لشركة ديل، لم يعد التحدي الرئيسي يكمن في إيجاد عملاء، بل في تأمين كميات كافية من المكونات لتلبية حجم الطلب غير المسبوق. وكما نرى في الرسم البياني، ارتفعت أسهم ديل بشكل ملحوظ بنسبة تقارب 130% منذ بداية العام، ولكن افتتاح التداول بارتفاع 40% سيشير إلى نتيجة أكبر على مدار العام، تقترب من 200% منذ بداية العام.

المصدر: xStation5