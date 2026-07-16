هل يغلق الحوثيون مضيق باب المندب

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الولايات المتحدة: خسائر فادحة في وول ستريت مع استمرار تصحيح قطاع أشباه الموصلات
أسعار العقود الآجلة للقمح تصل إلى أعلى مستوى لها في عامين 🔼 الصادرات الروسية في خطر
يشهد سوق الكاكاو ارتفاعاً مدفوعاً بانتعاش الطلب في آسيا، بينما لا يزال السوق الأوروبي في حالة تراجع.
مخطط اليوم: انخفاض العقود الآجلة لناسداك بنسبة 0.6% رغم تجاوز أرباح شركة TSMC التوقعات! هل هذا دليل على صحة الذكاء الاصطناعي؟ (16.07.2026)