  
٢٠:٥٧ · ١٦ يوليو ٢٠٢٦

هل يغلق الحوثيون مضيق باب المندب

Milad Azar
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Market Research Analyst • UAE

ندوة الكترونية مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دبي
  • ارتفاع النفط بعد عودة التوترات الجيوسياسية
  • نتائج TSMC قوية
  • الذهب يختبر الدعم النفسي
  • ترقب لنتائج NETFLIX

 

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

Senior Market analyst with XTB for more than three years, specializing in global financial market, macroeconomic analysis, technical analysis with a strong focus on Asian market

I hold a master of science degree in Financial Risk management 
regular commentator on CNBC arabia, Skynews and TRT world

تغطية سوقية من الطراز الأول 
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