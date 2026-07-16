يشهد سوق الكاكاو ارتفاعاً مدفوعاً بانتعاش الطلب في آسيا، بينما لا يزال السوق الأوروبي في حالة تراجع.

يشهد سوق الكاكاو حاليًا انقسامًا جغرافيًا مثيرًا للاهتمام. فبينما تعاني القارة الأوروبية من الركود وانخفاض الطلب، تقوم الدول الآسيوية بمعالجة المواد الخام على نطاق واسع، لتصل إلى أعلى مستويات المعالجة منذ سنوات عديدة. ويواجه سوق الكاكاو حاليًا العديد من المشاكل، أبرزها احتمال حدوث ظاهرة النينيو الأقوى منذ ما يصل إلى 70 عامًا. من جهة أخرى، قد تشير الأحوال الجوية الحالية في أفريقيا إلى محاصيل أفضل في الموسم المقبل. فماذا تُظهر البيانات؟

خيبة أمل في أوروبا (الربع الثاني)

أثبتت بيانات معالجة الكاكاو في أوروبا، أي كميات طحن الكاكاو، أنها بمثابة صدمة للمتفائلين الذين كانوا يأملون في استقرار الطلب الغربي.

البيانات: أفادت الرابطة الأوروبية للكاكاو ( ECA ) أن المعالجة في الربع الثاني انخفضت بنسبة 4.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 316,366 طنًا (مقارنة بـ 331,762 طنًا في الفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة بتوقعات بلغت 325,000 طن).

أقل من التوقعات: هذا الانخفاض أعمق بكثير مما توقعه المحللون الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم، والذين توقعوا انخفاضًا بنسبة 1.5% فقط.

الاتجاه الفصلي: هذه النتيجة أضعف أيضًا من الربع السابق (325,895 طنًا). وهذا يدل على أن ارتفاع أسعار المواد الخام إلى مستويات قياسية والضغوط التضخمية قد أثرت سلبًا على هوامش أرباح مصنعي الحلويات الأوروبيين.

يُعدّ هذا الربع الثاني الأسوأ منذ عشر سنوات على الأقل، بل إنه أسوأ من الربع الأول لعام 2026. المصدر: ECA

انتعاش قوي في آسيا

على عكس أوروبا تمامًا، تشير أحدث البيانات الآسيوية إلى انتعاش قوي في صناعة معالجة الكاكاو.

إجمالي آسيا ( CAA ): شهدت معالجة الكاكاو في الربع الثاني نموًا مذهلاً بنسبة 25.07% على أساس سنوي، لتصل إلى 224,646 طنًا.

ماليزيا ( MCB ): تؤكد البيانات الماليزية هذا الاتجاه، حيث سجلت الصناعة المحلية نموًا بنسبة 29.4% على أساس سنوي لتصل إلى 90,849 طنًا. وفي النصف الأول من العام، حققت المعالجة الماليزية نموًا قويًا بنسبة 18.1%.

تشير بيانات حديثة من شركة باري كاليبو إلى انتعاش قوي في طلب المستهلكين في آسيا، واستمرار الركود في العالم الغربي.

تُظهر بيانات آسيا أفضل أداء للربع الثاني منذ عام ٢٠١١ على الأقل. المصدر: CAA

هل ستصبح آسيا القوة الدافعة الرئيسية للطلب؟

بالمقارنة من حيث الكميات المطلقة، لا تزال أوروبا تحتل الصدارة:

أوروبا (الربع الثاني): حوالي ٣١٦ ألف طن

آسيا (الربع الثاني): حوالي ٢٢٥ ألف طن

يبلغ الفارق حاليًا حوالي ٩١ ألف طن لصالح أوروبا. ورغم أن القارة العجوز لا تزال متفوقة كميًا، إلا أن آسيا تُعد حاليًا المحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي.

من المرجح جدًا أن تستحوذ الأسواق الآسيوية على الصدارة على المدى المتوسط ​​لثلاثة أسباب:

الطبقة المتوسطة المتنامية: يتزايد استهلاك الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو باستمرار في دول مثل الصين والهند ودول الآسيان، بينما وصلت الأسواق الغربية إلى حد التشبع. تكاليف التشغيل: تتجه عمليات التصنيع إلى مناطق ذات تكاليف طاقة وعمالة أقل، وأسواق تشهد نموًا متسارعًا. التغيرات الهيكلية بين المنتجين: ستؤثر خطط كبار المنتجين الأفارقة (ساحل العاج وغانا) للحد من تصدير حبوب الكاكاو الخام وتطوير عمليات التصنيع المحلية سلبًا على المصانع الأوروبية، مما يمنح ميزة تنافسية للأسواق الناشئة الأكثر مرونة.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن عمليات التصنيع في أكبر دولة منتجة، ساحل العاج، نمت بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى 158,672 طنًا. في الوقت نفسه، يمثل هذا انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالربع الأول من العام، حيث تمت معالجة 169 ألف طن من الكاكاو.

تحليل الطقس وشبح ظاهرة النينيو: ماذا ينتظرنا؟

يشهد الطقس في مناطق زراعة الكاكاو الرئيسية تنوعًا كبيرًا حاليًا، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بدورات المناخ العالمية.

الوضع الجوي الحالي (منتصف يوليو):

غرب أفريقيا (ساحل العاج، غانا): يُسهم هطول الأمطار الحالي في تحسين نمو النباتات وحالة أشجار الكاكاو قبل موسم الحصاد الرئيسي القادم. وتبقى درجات الحرارة ضمن المعدل الطبيعي.

جنوب شرق آسيا (إندونيسيا، ماليزيا): يتسم هطول الأمطار بالتشتت والتوزيع المحلي، مما يُعدّ ظروفًا غير مواتية للمحاصيل.

البرازيل (باهيا): يُلاحظ جفاف موسمي معتاد.

تأثيرات ظاهرة النينيو وآفاقها:

وفقًا للتوقعات الجوية الحالية للنصف الثاني من العام، تتطور ظاهرة النينيو بقوة في المحيط الهادئ. تشير نماذج NOAA و WMO إلى أن شذوذ درجة حرارة المياه قد وصل بالفعل إلى قيم عالية (مؤشر نينيو 3.4 أعلى من +1.5 درجة مئوية)، مما ينذر بواحدة من أقوى ظواهر النينيو في السنوات الأخيرة، والتي بلغت ذروتها مع بداية العام.

يشير نموذج الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إلى احتمال يزيد عن 80% لحدوث ظاهرة النينيو الفائقة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، واحتمال 100% لحدوث الظاهرة بشكل عام. وقد تجاوزت درجات الحرارة في منطقة النينيو 3.4 المعدلات الطبيعية، وتشير حاليًا إلى حدوث ظاهرة نينيو معتدلة. المصدر: الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

كيف سيؤثر ذلك على سوق الكاكاو؟

الجفاف في جنوب شرق آسيا: عادةً ما تجلب ظاهرة النينيو نقصًا في هطول الأمطار وارتفاعًا في درجات الحرارة في إندونيسيا وماليزيا. وتُعد الأمطار الحالية غير المواتية والمتفرقة في تلك المنطقة مؤشرًا مباشرًا على الجفاف القادم. قد يُحدّ ذلك بشدة من المحاصيل المحلية، ويُجبر مصانع معالجة الكاكاو الآسيوية على استيراد حبوب الكاكاو باهظة الثمن من مناطق أخرى في العالم.

المخاطر على غرب أفريقيا: على الرغم من أن أمطار شهر يوليو تُوفر راحة مؤقتة لساحل العاج وغانا، إلا أن ظاهرة النينيو القوية في نهاية العام عادةً ما تجلب رياحًا صحراوية جافة من نوع الهرمتان تزداد قوتها، ونقصًا حادًا في هطول الأمطار. وهذا يعني أن التحسن الحالي في الأحوال الجوية قد يكون مجرد هدوء يسبق العاصفة. إذا ضربت ظاهرة النينيو بقوة متوقعة، فقد تصطدم الأسواق بأزمة إمداد عميقة أخرى في نهاية العام.

بدأ السعر جلسة التداول اليوم بمواصلة تعافيه. ويتضح أن الجلسات الثلاث السابقة أظهرت طلبًا واضحًا يتجاوز 5500 دولار أمريكي للطن. المصدر: xStation5