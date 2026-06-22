  
٢٠:٥٧ · ٢٢ يونيو ٢٠٢٦

هل يكمل ناسدك الاتجاه الصعودي

Milad Azar ·

Market Research Analyst • UAE

ندوة الكترونية مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دبي

  • تتراجع توقعات التضخم
  • اليابان ترفع أسعار الفائدة، لكن الين يواصل انخفاضه
  • هل تجاوز الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي حدوده؟
  • ماذا يتضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني؟

 

 

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تراجع أسعار النفط مجدداً، على الرغم من الاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز
السلع المؤشرات
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