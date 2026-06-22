هل يكمل ناسدك الاتجاه الصعودي

ندوة الكترونية مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دبي
- تتراجع توقعات التضخم
- اليابان ترفع أسعار الفائدة، لكن الين يواصل انخفاضه
- هل تجاوز الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي حدوده؟
- ماذا يتضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني؟
ملخص اليوم: وول ستريت في حالة من الترقب والانتظار بينما تدرس الولايات المتحدة رفع العقوبات عن النفط الإيراني
الولايات المتحدة: وول ستريت تستثمر في آمال السلام
ملخص السوق: الأسواق تُخفّض التفاؤل المبكر؛ صدمة سياسية في المملكة المتحدة💥
تراجع أسعار النفط مجدداً، على الرغم من الاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز