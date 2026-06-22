ملخص اليوم: وول ستريت في حالة من الترقب والانتظار بينما تدرس الولايات المتحدة رفع العقوبات عن النفط الإيراني

📈 سوق الأسهم

في القارة الأوروبية، لا تزال المعنويات إيجابية إلى حد ما. تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي وحده بأكثر من 0.2%، بينما أنهت المؤشرات الأوروبية الأخرى الجلسة على ارتفاع، بما في ذلك مؤشر إيبكس 35 الإسباني الذي ارتفع بنحو 1.2%.

في القارة الأوروبية، لا تزال المعنويات إيجابية إلى حد ما. تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي وحده بأكثر من 0.2%، بينما أنهت المؤشرات الأوروبية الأخرى الجلسة على ارتفاع، بما في ذلك مؤشر إيبكس 35 الإسباني الذي ارتفع بنحو 1.2%.

في القارة الأوروبية، لا تزال المعنويات إيجابية إلى حد ما. تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي وحده بأكثر من 0.2%، بينما أنهت المؤشرات الأوروبية الأخرى الجلسة على ارتفاع، بما في ذلك مؤشر إيبكس 35 الإسباني الذي ارتفع بنحو 1.2%.

في القارة الأوروبية، لا تزال المعنويات إيجابية إلى حد ما. تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي وحده بأكثر من 0.2%، بينما أنهت المؤشرات الأوروبية الأخرى الجلسة على ارتفاع، بما في ذلك مؤشر إيبكس 35 الإسباني الذي ارتفع بنحو 1.2%.

في القارة الأوروبية، لا تزال المعنويات إيجابية إلى حد ما. تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي وحده بأكثر من 0.2%، بينما أنهت المؤشرات الأوروبية الأخرى الجلسة على ارتفاع، بما في ذلك مؤشر إيبكس 35 الإسباني الذي ارتفع بنحو 1.2%.

في القارة الأوروبية، لا تزال المعنويات إيجابية إلى حد ما. تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي وحده بأكثر من 0.2%، بينما أنهت المؤشرات الأوروبية الأخرى الجلسة على ارتفاع، بما في ذلك مؤشر إيبكس 35 الإسباني الذي ارتفع بنحو 1.2%.

وسّعت شركة سبيس إكس خسائرها لثلاث جلسات متتالية، حيث خسرت 10% اليوم. وبعد انطلاقتها القوية في وقت سابق وتجاوزها مؤقتًا لشركتي مايكروسوفت وأمازون، تُصحح الشركة مكاسبها الكبيرة. وفي الوقت نفسه، كشفت الشركة عن امتلاكها أكثر من 100 مليار دولار نقدًا وأعلنت عن إصدار سندات، وهو ما يفسره السوق على أنه محاولة لتمويل المزيد من التوسع.

وسّعت شركة سبيس إكس خسائرها لثلاث جلسات متتالية، حيث خسرت 10% اليوم. وبعد انطلاقتها القوية في وقت سابق وتجاوزها مؤقتًا لشركتي مايكروسوفت وأمازون، تُصحح الشركة مكاسبها الكبيرة. وفي الوقت نفسه، كشفت الشركة عن امتلاكها أكثر من 100 مليار دولار نقدًا وأعلنت عن إصدار سندات، وهو ما يفسره السوق على أنه محاولة لتمويل المزيد من التوسع.

وسّعت شركة سبيس إكس خسائرها لثلاث جلسات متتالية، حيث خسرت 10% اليوم. وبعد انطلاقتها القوية في وقت سابق وتجاوزها مؤقتًا لشركتي مايكروسوفت وأمازون، تُصحح الشركة مكاسبها الكبيرة. وفي الوقت نفسه، كشفت الشركة عن امتلاكها أكثر من 100 مليار دولار نقدًا وأعلنت عن إصدار سندات، وهو ما يفسره السوق على أنه محاولة لتمويل المزيد من التوسع.

وسّعت شركة سبيس إكس خسائرها لثلاث جلسات متتالية، حيث خسرت 10% اليوم. وبعد انطلاقتها القوية في وقت سابق وتجاوزها مؤقتًا لشركتي مايكروسوفت وأمازون، تُصحح الشركة مكاسبها الكبيرة. وفي الوقت نفسه، كشفت الشركة عن امتلاكها أكثر من 100 مليار دولار نقدًا وأعلنت عن إصدار سندات، وهو ما يفسره السوق على أنه محاولة لتمويل المزيد من التوسع.

وسّعت شركة سبيس إكس خسائرها لثلاث جلسات متتالية، حيث خسرت 10% اليوم. وبعد انطلاقتها القوية في وقت سابق وتجاوزها مؤقتًا لشركتي مايكروسوفت وأمازون، تُصحح الشركة مكاسبها الكبيرة. وفي الوقت نفسه، كشفت الشركة عن امتلاكها أكثر من 100 مليار دولار نقدًا وأعلنت عن إصدار سندات، وهو ما يفسره السوق على أنه محاولة لتمويل المزيد من التوسع.

وسّعت شركة سبيس إكس خسائرها لثلاث جلسات متتالية، حيث خسرت 10% اليوم. وبعد انطلاقتها القوية في وقت سابق وتجاوزها مؤقتًا لشركتي مايكروسوفت وأمازون، تُصحح الشركة مكاسبها الكبيرة. وفي الوقت نفسه، كشفت الشركة عن امتلاكها أكثر من 100 مليار دولار نقدًا وأعلنت عن إصدار سندات، وهو ما يفسره السوق على أنه محاولة لتمويل المزيد من التوسع.

تسجل أسهم شركة ألفابت (جوجل) انخفاضًا بأكثر من 5%، مما يجعلها من بين الأسهم الأكثر انخفاضًا في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك. وقد تفاقم هذا الضغط نتيجة رحيل شخصيات بارزة من قطاع الذكاء الاصطناعي، من بينهم نعوم شازير (من جيميني إلى أوبن إيه آي) وجون جامبر (من ديب مايند إلى أنثروبيك)، مما زاد المخاوف بشأن هجرة الكفاءات من جوجل.

تسجل أسهم شركة ألفابت (جوجل) انخفاضًا بأكثر من 5%، مما يجعلها من بين الأسهم الأكثر انخفاضًا في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك. وقد تفاقم هذا الضغط نتيجة رحيل شخصيات بارزة من قطاع الذكاء الاصطناعي، من بينهم نعوم شازير (من جيميني إلى أوبن إيه آي) وجون جامبر (من ديب مايند إلى أنثروبيك)، مما زاد المخاوف بشأن هجرة الكفاءات من جوجل.

تسجل أسهم شركة ألفابت (جوجل) انخفاضًا بأكثر من 5%، مما يجعلها من بين الأسهم الأكثر انخفاضًا في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك. وقد تفاقم هذا الضغط نتيجة رحيل شخصيات بارزة من قطاع الذكاء الاصطناعي، من بينهم نعوم شازير (من جيميني إلى أوبن إيه آي) وجون جامبر (من ديب مايند إلى أنثروبيك)، مما زاد المخاوف بشأن هجرة الكفاءات من جوجل.

تسجل أسهم شركة ألفابت (جوجل) انخفاضًا بأكثر من 5%، مما يجعلها من بين الأسهم الأكثر انخفاضًا في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك. وقد تفاقم هذا الضغط نتيجة رحيل شخصيات بارزة من قطاع الذكاء الاصطناعي، من بينهم نعوم شازير (من جيميني إلى أوبن إيه آي) وجون جامبر (من ديب مايند إلى أنثروبيك)، مما زاد المخاوف بشأن هجرة الكفاءات من جوجل.

تسجل أسهم شركة ألفابت (جوجل) انخفاضًا بأكثر من 5%، مما يجعلها من بين الأسهم الأكثر انخفاضًا في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك. وقد تفاقم هذا الضغط نتيجة رحيل شخصيات بارزة من قطاع الذكاء الاصطناعي، من بينهم نعوم شازير (من جيميني إلى أوبن إيه آي) وجون جامبر (من ديب مايند إلى أنثروبيك)، مما زاد المخاوف بشأن هجرة الكفاءات من جوجل.

تسجل أسهم شركة ألفابت (جوجل) انخفاضًا بأكثر من 5%، مما يجعلها من بين الأسهم الأكثر انخفاضًا في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك. وقد تفاقم هذا الضغط نتيجة رحيل شخصيات بارزة من قطاع الذكاء الاصطناعي، من بينهم نعوم شازير (من جيميني إلى أوبن إيه آي) وجون جامبر (من ديب مايند إلى أنثروبيك)، مما زاد المخاوف بشأن هجرة الكفاءات من جوجل.

يشهد التداول النقدي في الولايات المتحدة تصحيحًا طفيفًا، وقد تراجع الحماس الأولي بشكل ملحوظ. يبقى مؤشر داو جونز فقط فوق مستوى افتتاحه، بينما يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلًا عن مستوى إغلاقه، ويتراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 1%.

يشهد التداول النقدي في الولايات المتحدة تصحيحًا طفيفًا، وقد تراجع الحماس الأولي بشكل ملحوظ. يبقى مؤشر داو جونز فقط فوق مستوى افتتاحه، بينما يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلًا عن مستوى إغلاقه، ويتراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 1%.

يشهد التداول النقدي في الولايات المتحدة تصحيحًا طفيفًا، وقد تراجع الحماس الأولي بشكل ملحوظ. يبقى مؤشر داو جونز فقط فوق مستوى افتتاحه، بينما يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلًا عن مستوى إغلاقه، ويتراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 1%.

يشهد التداول النقدي في الولايات المتحدة تصحيحًا طفيفًا، وقد تراجع الحماس الأولي بشكل ملحوظ. يبقى مؤشر داو جونز فقط فوق مستوى افتتاحه، بينما يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلًا عن مستوى إغلاقه، ويتراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 1%.

يشهد التداول النقدي في الولايات المتحدة تصحيحًا طفيفًا، وقد تراجع الحماس الأولي بشكل ملحوظ. يبقى مؤشر داو جونز فقط فوق مستوى افتتاحه، بينما يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلًا عن مستوى إغلاقه، ويتراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 1%.

يشهد التداول النقدي في الولايات المتحدة تصحيحًا طفيفًا، وقد تراجع الحماس الأولي بشكل ملحوظ. يبقى مؤشر داو جونز فقط فوق مستوى افتتاحه، بينما يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلًا عن مستوى إغلاقه، ويتراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 1%.

🌍 السياسة والجغرافيا السياسية

لا تزال المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا الموضوع الرئيسي في الأسواق العالمية. ووفقًا لتقارير إعلامية، استمرت المفاوضات نحو 18 ساعة، ووصفها الجانبان بأنها تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق، على الرغم من أنها لا تزال أولية وتحتاج إلى وضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل.

تحدث نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، عن "تقدم كبير"، وأكد أن أحد عناصر الاتفاق هو عودة مفتشي الأمم المتحدة النوويين، الذين سيشرفون على تنفيذ الترتيبات الأولية. بالتوازي، اتفق الطرفان على مسار مدته 60 يومًا لمواصلة المفاوضات وصولًا إلى اتفاق نهائي.

ولا تزال مسألة العقوبات المفروضة على النفط الإيراني عنصرًا أساسيًا في المحادثات. قررت الولايات المتحدة تعليق بعض القيود مؤقتًا، بهدف السماح لإيران بتصدير النفط بشكل قانوني بشروط قريبة من شروط السوق. ووفقًا لتقارير إعلامية، اتفق الطرفان على مسودة أولية تنص على آلية "ترخيص" مبيعات النفط وتخفيف جزئي للضغوط المالية.

ويؤكد الجانب الإيراني أن الاتفاق ذو بُعد اقتصادي في المقام الأول، ويُمكّن من تصدير النفط دون قيود العقوبات الحالية، مع أن التفاصيل لا تزال قيد التفاوض.

وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، ذكر دونالد ترامب أن إيران ستوافق على "توسيع نطاق عمليات تفتيش الأسلحة"، وهو ما يندرج ضمن حزمة أوسع من الترتيبات تشمل مراقبة البرنامج النووي والبنية التحتية العسكرية. ولم ترد طهران بشكل مباشر على هذا التصريح، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستئناف صادرات النفط.

ويشير الوضع برمته إلى وجود ركيزتين متوازيتين للمفاوضات: الأولى هي آليات الرقابة النووية وعمليات التفتيش الدولية، والثانية هي الرفع التدريجي لتجميد صادرات النفط الإيرانية والتخفيف الجزئي للعقوبات. على الرغم من هذا التقدم، لا تزال العملية في مراحلها الأولى، ولا تزال تفاصيل نطاق السيطرة والجدول الزمني والنطاق الكامل لرفع القيود قيد التفاوض.

يركز السوق حاليًا على تطورات الوضع الجيوسياسي، مع التركيز بشكل خاص على وتيرة تنفيذ الاتفاق الأمريكي الإيراني وتأثيره على أسعار السلع.