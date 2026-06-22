الولايات المتحدة: وول ستريت تستثمر في آمال السلام

بدأت وول ستريت الأسبوع بتفاؤل، رغم أن معنويات المستثمرين لا تزال بعيدة عن التفاؤل المفرط. بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، يتركز اهتمام السوق بشكل أساسي على التطورات في الشرق الأوسط. لا يزال الوضع المحيط بإيران والخليج العربي شديد الغموض، حيث شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا في التوترات وتبادلًا للتهديدات بين الأطراف المعنية. في الوقت نفسه، ساهمت مؤشرات التقدم في المفاوضات الدبلوماسية في تعزيز الآمال بخفض التصعيد، مما شجع المستثمرين على العودة بحذر إلى الأصول عالية المخاطر.

على الرغم من تصاعد المخاطر الجيوسياسية، تسجل مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مكاسب طفيفة. ويبدو أن الأسواق تستبعد بشكل متزايد أسوأ سيناريو محتمل للصراع في الشرق الأوسط. وبينما أدت التوترات بالفعل إلى تعطيل تدفقات التجارة العالمية ونقل السلع، يحوّل المستثمرون تركيزهم الآن نحو احتمالية عودة الأوضاع إلى طبيعتها تدريجيًا. تدعم توقعات خفض التصعيد واستعادة حركة الملاحة السلسة عبر مضيق هرمز المعنويات، على الرغم من إدراك المشاركين في السوق أن إصلاح سلاسل التوريد المتضررة وعكس الأثر الاقتصادي للأحداث الأخيرة سيستغرق وقتًا.

تعززت ثقة المستثمرين أيضاً بفضل التقارير التي تفيد بإحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران. ووصف نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الجولة الأخيرة من المحادثات بأنها حققت "تقدماً ملحوظاً"، وهو تطور فسّرته الأسواق على أنه يزيد من احتمالية خفض التصعيد في المنطقة. وبينما لا يزال الوضع متقلباً، يركز المستثمرون بشكل متزايد على إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم بدلاً من سيناريوهات نشوب صراع إقليمي أوسع.

لا يزال جدول البيانات الاقتصادية خفيفاً نسبياً في بداية الأسبوع، مما يدفع المستثمرين إلى التطلع إلى العديد من الأحداث الرئيسية المقررة في الأيام المقبلة. وسيتم ترقب صدور تقرير التضخم الخاص بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الخميس، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، عن كثب بحثاً عن مؤشرات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية. ومع إشارة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً إلى اتباع نهج حذر تجاه المزيد من التيسير النقدي، فإن أي مؤشر على استمرار الضغوط التضخمية قد يكون له تأثير كبير على توقعات السوق.

كما يحظى تقرير أرباح شركة مايكرون الفصلية القادم باهتمام كبير، وقد يثبت أنه أحد أهم أحداث الأسبوع لقطاع أشباه الموصلات. يتطلع المستثمرون إلى تأكيد استمرار الطلب القوي المرتبط بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وحلول الذاكرة المتقدمة. وقد تُشكل النتائج الإيجابية حافزًا إضافيًا لقطاع التكنولوجيا، الذي كان من بين القطاعات الأقوى أداءً في السوق خلال الأشهر الأخيرة.

في الوقت الراهن، يميل المستثمرون إلى التفاؤل الحذر، مُراهنين على مزيد من التهدئة الجيوسياسية مع الحفاظ على ثقتهم في متانة أرباح الشركات. وتشير بداية الأسبوع إلى أن الأسواق لا تزال تُركز على عودة الأوضاع إلى طبيعتها تدريجيًا في الشرق الأوسط، على الرغم من أن اختبارًا أكثر دلالةً لمعنويات السوق قد يأتي في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع صدور بيانات اقتصادية كلية رئيسية وأرباح الشركات.

ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) مع تزايد تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى خفض دائم للتصعيد في الشرق الأوسط. وتدعم التقارير التي تُشير إلى تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والتوقعات المتزايدة بإمكانية التوصل إلى اتفاق رسمي، الإقبال العالمي على المخاطرة. وتراهن الأسواق على أن الهدنة المحتملة ستُمهد الطريق لتطبيع تدريجي للأوضاع في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك استئناف الملاحة البحرية غير المقيدة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تجارة الطاقة في العالم.

المصدر: xStation5

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