ملخص السوق: الأسواق تُخفّض التفاؤل المبكر؛ صدمة سياسية في المملكة المتحدة💥

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية الأسبوع بأداء متباين، حيث ارتفع مؤشر IBEX 35 الإسباني بنسبة 0.65%، ومؤشر AEX الهولندي بنسبة 0.56%، بينما بالكاد سجل مؤشر FTSE 100 اللندني ارتفاعًا طفيفًا (+0.19%)، في حين لا تزال مؤشرات DAX (-0.25%) وCAC40 (-0.78%) وFTSE MIB الإيطالي (-0.32%) تحت ضغط. ويتأثر توجه السوق بشكل أساسي بالتطورات المتعلقة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك عقب إعلان وسطاء من قطر وباكستان عن اتفاق مبدئي بشأن خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يومًا، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في علاوة المخاطر الجيوسياسية.

ومع ذلك، لا تزال المحادثات هشة، إذ أعلنت إيران مجددًا إغلاق مضيق هرمز، وهي خطوة رفعت أسعار النفط سابقًا إلى ما يقارب 126 دولارًا للبرميل في مايو/أيار، ولا تزال الأسواق حذرة بشأن استدامة خفض التصعيد. انخفض سعر خام برنت بنحو 0.7% إلى 80 دولارًا للبرميل، بينما يتداول خام غرب تكساس الوسيط عند حوالي 75-77 دولارًا، متراجعًا عن مكاسبه السابقة. ويشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.13%، بينما ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى 161.74، مدعومًا بموقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، والذي يُشير إلى احتمال رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من شهر سبتمبر.

من العوامل الأخرى التي أثرت على معنويات السوق في المملكة المتحدة استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي أعلن صباح اليوم رسميًا تنحيه عن منصبيه كزعيم لحزب العمال ورئيس للحكومة، ما يعني أن المملكة المتحدة تواجه الآن رئيس وزرائها السابع في عقد من الزمان. ومع ذلك، كان رد فعل السوق محدودًا: فقد انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.19% فقط مقابل الدولار، متداولًا عند حوالي 1.3207 دولار أمريكي، بينما ظلت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات ثابتة تقريبًا عند 4.85%، حيث كان من المتوقع على نطاق واسع أن تحدث الاستقالة بعد فوز آندي بورنهام في الانتخابات الفرعية التي جرت الأسبوع الماضي. تشير توقعات سوق بولي ماركت إلى أن فرص بورنهام في أن يصبح رئيسًا للوزراء تصل إلى 96 في المائة، ومن المقرر فتح باب الترشيحات في سباق قيادة حزب العمال في 9 يوليو - ومع ذلك يبقى السؤال الرئيسي بالنسبة لأسواق السندات المتوترة هو من سيتولى منصب وزير الخزانة وكيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع أصعب إرث تركه ستارمر: المالية العامة المتأزمة.

على مستوى القطاعات ضمن مؤشر يورو ستوكس 50، يبرز قطاع التكنولوجيا بقوة في المنطقة الخضراء (+1.62%)، مدفوعًا بقطاع أشباه الموصلات، بينما تشهد قطاعات السلع الفاخرة والاستهلاكية غير الأساسية انخفاضًا ملحوظًا (-2.77%)، إلى جانب قطاعي الاتصالات (-1.50%) والرعاية الصحية (-1.10%). مع ذلك، يشير ارتفاع التقلبات، كما يقيسه مؤشر VSTOXX (-1.61% مقارنةً بالإغلاق السابق)، إلى هدوء نسبي في السوق بعد اضطرابات الأسبوع الماضي.

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