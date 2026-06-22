تراجع أسعار النفط مجدداً، على الرغم من الاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز

شلل نهاية الأسبوع ومنعطف دبلوماسي

شهدت نهاية الأسبوع الماضي تصاعدًا حادًا في التوترات في الشرق الأوسط، ما هدد في البداية بقطع خط نقل نفطي عالمي رئيسي، كان يُمثّل قبل الحرب 20% من الإمدادات العالمية من النفط الخام و20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال. ردًا على الهجمات الإسرائيلية التي وقعت يوم السبت في لبنان، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا، أعلنت طهران إعادة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، متهمةً الولايات المتحدة بالتغاضي عن انتهاك الاتفاقيات السابقة. بدا أن الاتفاق سينهار تمامًا بسبب تصريحات الرئيس ترامب الحادة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن صباح اليوم، قبيل انعقاد الجلسة الأوروبية، يُشير إلى عودة الاستقرار.

المصدر: Truth

أدت وساطة فورية من قطر وباكستان إلى خفض التصعيد مجدداً. استؤنفت المحادثات في بورغنستوك بسويسرا، واختُتمت فجر الاثنين بوضع "خارطة طريق" رسمية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل في غضون 60 يوماً. تجدر الإشارة إلى أن الجانب الإيراني أوضح أن المفاوضات الأولية ركزت بالدرجة الأولى على الأصول الإيرانية المجمدة والعقوبات المفروضة عليها، بدلاً من القضايا المتعلقة بلبنان. مع ذلك، أنشأت الولايات المتحدة وإيران خط اتصال مباشر لمنع وقوع حوادث وضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وشكّلتا فريقاً للعمل على تحقيق سلام دائم في لبنان.

ممران للنقل: لا تزال حركة المرور مقيدة بشدة

على الرغم من تطمينات طهران بإغلاق الممر، تدفقت ملايين البراميل من النفط باستمرار عبر المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما دعم رواية البنتاغون حول القدرة على حماية طرق التجارة. حاليًا، ظهر ممران متميزان على خريطة الملاحة:

الممر الشمالي (الإيراني): ممر تسيطر عليه طهران بالقرب من جزيرة قشم، وقد استخدمته خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بين جهات أخرى، ناقلات نفط عملاقة تحمل نفطًا عراقيًا وكويتيًا متجهة إلى الهند.

الممر الشمالي (الإيراني): ممر تسيطر عليه طهران بالقرب من جزيرة قشم، وقد استخدمته خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بين ناقلات أخرى، ناقلات عملاقة تحمل نفطًا عراقيًا وكويتيًا متجهة إلى الهند.

الممر الجنوبي (عُمان): مسارٌ حدّده مركز المعلومات البحرية المشترك، ويمتد على طول ساحل عُمان. ورغم أن الملاحة في هذه المنطقة لا تتطلب تنسيقاً مع القوات الأمريكية، فقد نصح المركز السفن بتشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال (نظام التعريف الآلي) والإضاءة الكاملة ليلاً ونهاراً.

المصدر: Bloomberg Finance LP

على الرغم من عدم إغلاق النقل بشكل كامل فعلياً، انخفض حجم حركة المرور على هذا الطريق الحيوي بسرعة، وشهد المضيق شللاً شبه تام مساء الأحد. فبينما كانت حركة المرور في الأيام التي أعقبت إبرام الاتفاق المبدئي مباشرةً هي الأعلى منذ بداية النزاع، إلا أنه بعد اتصالات نهاية الأسبوع من إيران، قررت بضع سفن صغيرة فقط الإبحار علناً مع تفعيل خاصية تحديد المواقع. وقرر بعض المنتجين من المنطقة إرسال ناقلات "في الظلام" (مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال) لإجراء عمليات الشحن والتفريغ في أعالي البحار دون لفت انتباه السوق. وقد استمر هذا الإجراء لعدة أسابيع ووصل إلى ما يقارب 2-3 ملايين برميل يومياً. رسمياً، لا يزال عدد قليل من السفن يعبر مضيق هرمز، بينما قد يكون العدد غير الرسمي ضعفين أو ثلاثة أضعاف ذلك. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.

ماذا عن نقل الغاز الطبيعي المسال؟

توفر بيانات أنظمة تتبع السفن أيضاً معلومات حول سوق الغاز الطبيعي المسال. رُصدت ناقلات الغاز الطبيعي المسال أثناء محاولاتها دخول الخليج العربي، إلا أن البيانات المُجمّعة تُشير إلى أن هذه الناقلات تمكنت من عبور نقاط رئيسية في مسارها ومغادرتها في نهاية يوم الجمعة، أي قبل إعلان إيران الرسمي عن إعادة فرض الحصار على المضيق. وتجدر الإشارة إلى أن الهجوم على ناقلة نفط، أي وقود، ليس بنفس خطورة الهجوم على ناقلة غاز.