هل يتجه السوق بعيدًا عن التكنولوجيا؟

شهدت الأسابيع الأخيرة تدهوراً واضحاً في وضع شركات التكنولوجيا، باستثناء شركات تصنيع أشباه الموصلات. فقد بلغت عوائد أسهم هذه الشركات منذ مارس من هذا العام أرقاماً ثلاثية، بينما خسرت جميع الشركات العملاقة، ما بين بضعة بالمئة إلى عشرات بالمئة من قيمتها السوقية، خلال الشهر الماضي وحده.

ألا ينبغي ربط تحركات هذه الكيانات بسياق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي؟

مشاكل تحقيق الربح

تتطلب الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي من قبل رواد قطاع التكنولوجيا الأمريكي تبريراً قوياً يتمثل في تحقيق الربح. يجب أن يكون هذا الربح حقيقياً للحفاظ على المؤشرات قريبة من أعلى مستوياتها. هذا التردد في تحقيق الربح هو ما يضغط على الأسواق. كيف؟

إلى حين نشر النتائج المالية القادمة، يضطر معظم السوق إلى التكهن؛ ومع ذلك، توجد اليوم جهات متخصصة في تجميع البيانات تُشير إلى مواطن قصور تحقيق الربح ومدى هذا القصور. ومن هذه الجهات مؤشر إنفاق شركات تكنولوجيا المعلومات في وادي السيليكون (Silicon Data LLM Spending Index).

المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.

كما تلاحظون، أظهر هذا الرسم البياني في الأشهر الأخيرة ارتباطًا وثيقًا بتقييمات شركات الحوسبة السحابية العملاقة. يُعد هذا المؤشر أحد المؤشرات غير المباشرة والإشارات الرائدة المتعلقة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وقد انخفض مؤخرًا بشكل حاد، مما أثر سلبًا على قطاع التكنولوجيا. في الوقت نفسه، تحقق شركات أشباه الموصلات أداءً جيدًا، لأنها تجني أرباحها من تصنيع الأجهزة، وليس من الذكاء الاصطناعي نفسه.

في صناعة الذكاء الاصطناعي، يمكن ملاحظة تقسيم "ثنائي السرعة" حاليًا - ذكاء "منخفض" وذكاء "عالي" أو "متقدم". عند تحليل اتجاهات أسعار وقدرات نماذج التعلم الآلي، يتضح أنه بينما تُعد قدرات الذكاء الاصطناعي "المتقدمة" (مثل Fable وMythos وChatGPT 5.5 وغيرها) مثيرة للإعجاب، فإن أسعارها مرتفعة بنفس القدر. في المقابل، تشهد النماذج "المنخفضة" انخفاضًا متعمدًا في الأسعار. نتيجةً لذلك، تُقلّص الشركات بشكل متزايد استخدام الذكاء الاصطناعي "المتطور" لصالح الذكاء الاصطناعي "البسيط"، الذي يُعدّ كافيًا لمعظم التطبيقات.

السوابق والتوقعات

إنّ التحوّل إلى نماذج أقل تكلفة وتحسين الأداء ليسا ظاهرتين جديدتين، ويتضح ذلك في الرسم البياني المرفق سابقًا. وقد لوحظت بالفعل تقلبات حادة في الربع الأول من هذا العام، والتي تزامنت مع عمليات بيع مكثفة في شركات الحوسبة السحابية العملاقة.

ومن السمات المميزة للعرض والطلب أنه في غياب المتغيرات الخارجية (مثل الخدمات اللوجستية)، عندما يقترب السعر من الصفر، يزداد الطلب بشكل كبير. وتُعدّ رموز الذكاء الاصطناعي مثالًا مثاليًا لسلعة تُقارب، من الناحية العملية، هذه الاعتبارات النظرية.

المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

إذا انخفض السعر، كما يُفترض أن تُتيحه معالجات "بلاك ويل" من الجيل القادم (يتحدث محللو سيمي أناليسيس عن تخفيضات في التكاليف تصل إلى 99%)، فمن المتوقع أن تتكيف الشركات، مع مرور الوقت، مع الواقع الجديد. ستنتقل الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى مراتب أعلى في سلسلة القيمة المضافة، مما يُحسّن هوامش الربح، ويُتيح، مع مرور الوقت، موجات إنفاق إضافية على الرموز الرقمية. مع ذلك، ستستغرق هذه العملية وقتًا، وهو وقت لا يملكه العديد من المستثمرين. كما يظهر بوضوح في الرسم البياني تأخر التقييمات مقارنةً بمؤشر الإنفاق على الذكاء الاصطناعي نفسه.

قد تستمر المخاوف بشأن تحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي، ولا يزال هناك مجال لمزيد من الانخفاضات. مع ذلك، تُعدّ موجة البيع الحالية بمثابة عثرة مؤقتة في سوق الذكاء الاصطناعي الصاعدة، وليست عائقًا. من المرجح أن يتم التحقق الحقيقي من جدوى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. وسيكون نشرات الاكتتاب العام الأولي لشركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي، والتي قد تصل إلى المستثمرين في غضون أسابيع قليلة، عنصرًا أساسيًا في هذه العملية.



MSF.US (D1)

تقترب أسهم مايكروسوفت حاليًا بنسبة 5% فقط من مستوى مقاومة بالغ الأهمية عند حوالي 300 دولار. وقد تم اختبار هذه المستويات خلال الانخفاضات التي شهدها السهم في بداية عامي 2025 و2026. وبالنظر إلى تاريخ حركة السعر، يمكن ملاحظة "تقاطع الموت"، وهو إشارة هبوطية قوية. إلا أنه في حالة مايكروسوفت، ظهر هذا التقاطع قرب نهاية موجة الهبوط، بدلًا من أن يشير إلى انخفاض أعمق. ونظرًا لقوة مستوى المقاومة عند حوالي 300 دولار، يُتوقع أن يتكرر هذا السيناريو هذه المرة.

المصدر: xStation5

كاميل شتشيبانسكي

محلل أسواق مالية في XTB