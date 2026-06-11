هل زيادة الفائدة من ECB ستعززاليورو؟

يُعدّ رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قِبل البنك المركزي الأوروبي في اجتماع اليوم أمرًا شبه محسوم، وقد استوعبه السوق بالكامل. ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى ما سيحدث في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، فإنّ تحفيز اليورو على الارتفاع يتطلب تواصلًا قويًا وملموسًا. وحتى مع التقييم الحالي الذي يُشير إلى أنّ رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو سيكون أقوى منه في الولايات المتحدة، فإنّ ECB لا يزال تحت ضغط. ما الذي يستحق المتابعة قبل قرار اليوم؟

هيمنة المتشددين: وصل مؤشر التواصل من جانب المصرفيين الأوروبيين (مؤشر ECBspeak ، وهو مقياس خاص بميول البنوك المركزية من بلومبيرغ إيكونوميكس) إلى أعلى مستوى له منذ حوالي عامين ونصف. وقد أوضح ممثلو البنك المركزي الأوروبي، مثل شنابل وكازيمير، أنّ المزيد من تشديد السياسة النقدية أمر لا مفر منه. من الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي يخشى العودة إلى وضع عام 2022، ولذلك سيتخذ قرارًا استباقيًا مبكرًا الآن.

ضغوط التضخم الأساسي: يدعم تسارع التضخم الأساسي في مايو، الذي بلغ 2.5% على أساس سنوي (مقارنةً بـ 2.2% في أبريل)، توجه البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة نقدية متشددة.

توقعات جديدة: يتوقع السوق أن تستمر توقعات البنك المركزي الأوروبي المُحدثة في الاعتماد على رفع سعر الفائدة مرتين هذا العام. يفترض السيناريو الرئيسي رفع سعر الفائدة في يونيو وآخر في سبتمبر، مع أن تزايد ضغوط الأسعار قد يدفع بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى المطالبة برفعه في يوليو. قد يؤدي مؤشر واضح على رفعه في يوليو إلى محاولة أخرى لإنعاش زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

ركود اقتصادي في الخلفية: من المرجح أن تُراجع توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بالخفض. وقد جاءت بيانات الربع الأول من عام 2026 بمفاجأة سلبية، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% بدلًا من النمو المتوقع بنسبة 0.1%. علاوة على ذلك، تُظهر مؤشرات مديري المشتريات تدهورًا واضحًا في الوضع الاقتصادي.

لماذا قد لا يُفيد تشديد السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي الأوروبي اليورو؟

يتذبذب سعر صرف ECB حاليًا ضمن نطاق 1.1530 - 1.1550. وقد يرتفع سعر الصرف إذا وجّهت كريستين لاغارد رسالة قوية وواضحة مفادها إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في يوليو/تموز إذا لم يتحسن وضع سوق الطاقة. ومن الجدير بالذكر أن رفع سعر الفائدة قد لا يُحسّن الوضع في منطقة اليورو، إذ يرتبط التضخم حاليًا بشكل أساسي بأسعار الطاقة وليس باقتصاد مُفرط النشاط. في الوقت نفسه، لا يُفترض أن يؤدي رفع سعر الفائدة لمرة واحدة إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي تمامًا، مع أنه من غير المرجح أن يُساعده.

بالنظر إلى ECB حاليًا، نلاحظ أن سعره مُناسب مقارنةً بفارق العائدات لأجل عامين، مع أن الارتباط بينهما قد انخفض بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، وخاصةً الأخيرة.

يُعزى التأثير الأكبر على أسعار صرف EURUSDإلى تشكّل أسعار الطاقة. ولا يزال سعر ECB مرتفعًا نسبيًا نظرًا لعدم ارتفاع أسعار الغاز في منطقة ترينيداد وتوباغو إلى مستويات ثلاثية الأرقام. ويُعدّ مستوى 50 يورو/ميغاواط ساعة مرتفعًا بالنظر إلى آخر سنتين أو ثلاث سنوات، ولكنه في الوقت نفسه أقل بكثير من مستواه في الوضع الكارثي الذي شهده عام 2022.

العلاقة بين ECB وسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي قوية جدًا على المدى القصير. يبدو حاليًا أن سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي قد يكون أقل من قيمته الحقيقية مقارنةً بسعر الغاز، ولكن في الوقت نفسه، يُعتبر الغاز مرتفعًا نسبيًا بالنظر إلى الأشهر القليلة الماضية. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

المستويات الفنية الرئيسية: إذا لم يُسفر بيان البنك المركزي الأوروبي اليوم عن تصريحات حاسمة ومتشددة للغاية (مثل إعلان قوي عن سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في يوليو وسبتمبر)، فمن المرجح أن يبقى زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اتجاه جانبي أو يتجه نحو الانخفاض.

مستوى الدعم الرئيسي: 1.1500. تتراكم في هذه المنطقة خيارات قوية ذات صلاحية مستحقة (حتى يوم الاثنين وحده، بلغ إجمالي الخيارات المتداولة فيها حوالي 8.5 مليار يورو)، والتي تؤثر على سعر الصرف بقوة. كسر هذا المستوى يفتح الطريق نحو أدنى مستويات مارس عند 1.1411.

مقاومة رئيسية: لكي يستعيد اليورو زخمه الصعودي الحقيقي، يجب أن يغلق سعره فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 25 يومًا (55- DMA )، والذي يتقارب حاليًا مع مستوى المقاومة عند 1.16، وهو ما يؤكده أيضًا مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8.

إن رفع سعر الفائدة بحد ذاته، وأي تلميحات محتملة بشأن رفع آخر هذا العام، لا تكفي. فقد يُغير إعلان رفع سعر الفائدة في يوليو/تموز، والإشارة إلى سلسلة من الزيادات، الوضع بالنسبة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. ولذلك، فإن أهم حدث في جدول أعمال اليوم هو بيان كريستين لاغارد ونشر التوقعات الاقتصادية الكلية.