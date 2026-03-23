حصاد الاسواق - إنذار جيوسياسي؛ ذعر في سوق المعادن الثمينة🚨 (23.03.2026)

تشهد العقود الرئيسية تقلبات ملحوظة حاليًا.

بدأت الأسواق الأسبوع بتوتر شديد، لا تزال تهيمن عليها التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنذارًا نهائيًا لإيران مدته 48 ساعة، مطالبًا بإعادة فتح مضيق هرمز وإلا ستواجه هجمات محتملة على البنية التحتية الحيوية.

ينتهي الموعد النهائي مساء الاثنين، ولذلك تبقى الأسواق في حالة تأهب قصوى تحسبًا لتصاعد الصراع.

وردت إيران بحزم، محذرةً من أن أي إجراءات من هذا القبيل ستؤدي إلى هجمات انتقامية تستهدف منشآت الطاقة في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى محطات تحلية المياه ومحطات الطاقة النووية في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.

وصف فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الوضع بأنه "خطير للغاية" وربما أسوأ من أزمات النفط في سبعينيات القرن الماضي. وأشار بيرول إلى أن الاضطرابات الحالية تُقدر بنحو 11 مليون برميل يوميًا، وهو ما يتجاوز الخسائر المُجمعة من صدمتي النفط الرئيسيتين في تلك الحقبة.

في ظل هذه الظروف، يهيمن الدولار الأمريكي والدولار الكندي مجدداً على سوق الفوركس. وقد ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ( USDJPY ) مرة أخرى فوق مستوى 159,500 ين للدولار. في المقابل، تشهد عملات أستراليا ونيوزيلندا أداءً ضعيفاً للغاية.

مع ذلك، فإن أبرز التحركات التي تستحوذ على اهتمام المستثمرين تتركز في أسواق المعادن النفيسة، وتحديداً الذهب والفضة. فقد انخفض سعر الذهب بنسبة 4% ليصل إلى 4,320 دولاراً للأونصة، بينما انخفض سعر الفضة بنسبة 5.6% ويتداول حالياً قرب 65 دولاراً.

قد يعود انخفاض أسعار هذه المعادن جزئياً إلى استمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، الذي أظهر تاريخياً ارتباطاً عكسياً قوياً مع التحركات الحادة في سوق الذهب.

تشير العقود الآجلة على المؤشرات الأمريكية والأوروبية إلى انخفاض أسعار أسهم الشركات في تلك المناطق خلال جلسة تداول يوم الاثنين. انخفض مؤشر DE40 الألماني حاليًا بنسبة 0.82%، ومؤشر US500 الأمريكي بنسبة 0.32%، ومؤشر CHN.Cash الصيني بنسبة 1.29%. في المقابل، ارتفع عقد مؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.72% تقريبًا، مما يشير إلى تباين في توجهات السوق.

لكن الوضع مختلف تمامًا في السوق الفورية، حيث تشهد أسواق الأسهم انخفاضات حادة. ويُعد مؤشرا KOSPI الكوري ونيكي 225 الياباني الأكثر تضررًا، إذ انخفضا بنسبة 6.3% و3.6% على التوالي.