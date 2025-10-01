حصاد الأسواق (01.10.2025)

تتباين المعنويات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع ضعف النشاط بسبب عطلة السوق في الصين بمناسبة اليوم الوطني. انخفض مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي (

)، وذلك ردًا على استطلاع بنك اليابان، الذي أظهر تحسنًا في ثقة الشركات المصنعة الإقليمية، مما زاد من توقعات رفع أسعار الفائدة. وارتفع مؤشرا

و

بنسبة 0.1% و0.3% على التوالي. وارتفع مؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.3% بعد تصحيح الأمس، بينما ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي (+0.8%) أيضًا بفضل أسهم التكنولوجيا.