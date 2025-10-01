حصاد الأسواق (01.10.2025)

- شهدت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصحيحًا حادًا مع تدهور معنويات المستثمرين عقب إغلاق الوكالات الفيدرالية الأمريكية (US500، U100، EU50: -0.3%).
- بدأ أول إغلاق حكومي منذ عام 2018 بعد رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الإنفاق الذي قدمه الديمقراطيون، والذي بدوره لم يدعم اقتراح الجمهوريين في الكونغرس، ويعزى ذلك أساسًا إلى الخلافات حول الإنفاق على الرعاية الصحية. أعلن مكتب إحصاءات العمل يوم الاثنين أنه لن ينشر بيانات الوظائف غير الزراعية ليوم الجمعة خلال فترة الإغلاق.
- صرح أوستن جولسبي بأنه لا يريد خفض أسعار الفائدة استباقيًا، آملًا أن يكون التضخم الحالي مؤقتًا. ومع ذلك، أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو عن أمله في ألا تتحول موجة التضخم الأخيرة إلى ضغط دائم.
- تتباين المعنويات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع ضعف النشاط بسبب عطلة السوق في الصين بمناسبة اليوم الوطني. انخفض مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي (JP225: -0.6%)، وذلك ردًا على استطلاع بنك اليابان، الذي أظهر تحسنًا في ثقة الشركات المصنعة الإقليمية، مما زاد من توقعات رفع أسعار الفائدة. وارتفع مؤشرا AU200.cash وSG20.cash بنسبة 0.1% و0.3% على التوالي. وارتفع مؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.3% بعد تصحيح الأمس، بينما ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي (+0.8%) أيضًا بفضل أسهم التكنولوجيا.
- جاء مؤشر مديري المشتريات الصناعي في اليابان لشهر سبتمبر أعلى بقليل من التوقعات (48.5 مقابل 48.4 في توقعات بلومبرغ، و49.7 سابقًا)، ولكنه أشار أيضًا إلى أسرع وتيرة انخفاض في الإنتاج في ستة أشهر. وشهد نشاط الأعمال تراجعًا حادًا بين منتجي السلع الوسيطة. وأبلغت الشركات عن ضعف في الطلبات، حيث خفض العملاء مخزوناتهم وسط تراجع الطلب من الصين والولايات المتحدة.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأسترالي بشكل غير متوقع من 51.6 إلى 51.4، مما يشير إلى تباطؤ في نمو القطاع وسط أول انخفاض في الطلبات الجديدة منذ يونيو، حيث ضعف الطلب جزئيًا بسبب ضغوط الأسعار الناجمة عن ارتفاع تكاليف المواد الخام والوقود.
- بدأ مؤشر الدولار جلسته الرابعة على التوالي (USDIDX: -0.15%)، وكان الأكثر ضعفًا مقابل الين (USDJPY: -0.2%) واليورو (EURUSD: +0.2% إلى 1.1757). ومع ذلك، يُعد الدولار الأسترالي أضعف عملة في مجموعة العشرة، حيث يشهد تصحيحًا بعد انتعاشه الأخير مدفوعًا بتوقعات متشددة من بنك الاحتياطي الأسترالي (AUDUSD: -0.2%).
- يواصل الذهب ارتفاعه (+0.1% إلى 3,863 دولارًا للأونصة) وسط الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة، وتبعته الفضة (+0.7% إلى 47.01 دولارًا للأونصة). في المقابل، يشهد البلاديوم (-1.4%) والبلاتين (-0.3%) تصحيحًا هبوطيًا. استقرت أسعار النفط بعد يومين من الانخفاض (النفط: +0.1%)، حيث عوضت توقعات انخفاض المخزونات الأمريكية الضغط السلبي الناجم عن زيادة إنتاج أوبك. وارتفع الغاز الطبيعي (NATGAS) بنسبة 0.75%.
- ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 0.4% لتصل إلى 114,780 دولارًا أمريكيًا، بينما انخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 0.1% لتصل إلى 4,154 دولارًا أمريكيًا.
