حصاد الأسواق (02.09.2025)

- بعد جلسة أمس التي غابت فيها التداولات في وول ستريت، تشهد العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة تراجعًا وسط تجدد حالة عدم اليقين والاضطرابات القانونية المحيطة برسوم دونالد ترامب الجمركية (US100: -0.35%، US500: -0.3%، US30: -0.2%، US2000: -0.2%). كما يسود التشاؤم قبل افتتاح الأسواق الأوروبية (EU50: -0.3%).
- ووفقًا لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ستؤيد المحكمة العليا الرسوم الجمركية المتبادلة، بعد أن أكدت محكمة استئناف فيدرالية حكمًا سابقًا يفيد بأن الرسوم الجمركية فُرضت بشكل غير قانوني وأساءت استخدام صلاحيات الطوارئ الرئاسية. وأكد بيسنت أن الفنتانيل وتضخم العجز التجاري يُمثلان تهديدين وطنيين حقيقيين يجب معالجتهما.
- تتباين المشاعر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ارتفعت قيمة عملتي CHN.cash وHK.cash (+0.4% و+0.1% على التوالي)، على الرغم من أن منتجي أشباه الموصلات الصينيين شهدوا تصحيحات ملحوظة نتيجة جني الأرباح (على سبيل المثال، هوا هونغ لأشباه الموصلات: -10%). وانخفضت قيمة كل من JP225 وAU200.cash بنسبة 0.25%. وارتفع مؤشر Nifty 50 الهندي بنسبة 0.4% على الرغم من خطاب ترامب الأكثر صرامة بشأن التجارة مع الهند.
- ارتفعت صادرات نيوزيلندا بنسبة 9.9% على أساس سنوي في يونيو 2025، بينما نمت الواردات بنسبة 3.2% على أساس سنوي. وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت الصادرات لأول مرة منذ ديسمبر 2024 (-3.7%).
- خفضت أستراليا عجز حسابها الجاري بشكل غير متوقع في الربع الثاني (-13.7 مليار دولار أسترالي مقابل -15.9 مليار دولار أسترالي متوقعة، و-14.7 مليار دولار أسترالي سابقًا).
- قال ريوزو هيمينو، محافظ بنك اليابان: "يتسارع التضخم في اليابان تدريجيًا نحو 2%، ومن المرجح أن يقترب من الهدف الحالي لبنك اليابان". ووفقًا لهيمينو، يفترض السيناريو الأساسي مزيدًا من رفع أسعار الفائدة استجابةً للنشاط الاقتصادي، مع تأثير سلبي أقل للرسوم الجمركية، مما يدعم بشكل أكبر تشديد السياسة النقدية.
- يتعافى الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات بعد ضعف واسع النطاق أمس (USDIDX: +0.2%). العملة الأضعف هي الين الياباني (USDJPY: +0.5%)، بينما يُظهر الدولار الكندي (USDCAD: +0.05%) واليورو (EURUSD: -0.14% إلى 1.1694) أكبر قدر من المرونة.
- ارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.6%، مواصلين مكاسب أمس على خلفية ضعف الدولار بشكل عام ومخاوف بشأن الإمدادات من روسيا. في الوقت نفسه، يواصل الغاز الطبيعي (NATGAS) تصحيحه الهبوطي بنحو 1%.
- ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.5% أخرى، محققًا أعلى مستوى قياسي جديد (3,496 دولارًا للأونصة). كما ارتفعت أسعار الفضة (+0.1%) والبلاتين (+0.8%) والبلاديوم (+0.8%).
