استثمارات الذكاء الاصطناعي في السعودية تقفز 66%

يشهد الذكاء الاصطناعي في السعودية زخماً متسارعاً، مع توجه المؤسسات إلى توسيع استثماراتها في التقنيات الذكية والتحول الرقمي، بما ينسجم مع أهداف التطوير الاقتصادي والرقمي في المملكة. وكشفت دراسة حديثة صادرة عن IDC أن 66% من المؤسسات السعودية تتوقع زيادة إنفاقها على الذكاء الاصطناعي خلال عام 2026، في مؤشر يعكس تنامي الاعتماد على هذه التقنيات باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو والابتكار.

ارتفاع الاستثمارات يعكس نضج السوق

تشير نتائج الدراسة إلى أن الشركات السعودية لم تعد تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كتقنية تجريبية، بل أصبحت تعتبره جزءاً أساسياً من استراتيجياتها التشغيلية والاستثمارية. ويأتي هذا التحول مع توسع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ المهام واتخاذ القرارات بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعزيز الحوكمة والرقابة لضمان الاستخدام الآمن والفعال.

ولا يقتصر الاهتمام على زيادة حجم الإنفاق، بل يمتد إلى بناء منظومة تقنية قادرة على تحقيق قيمة حقيقية للأعمال مع الحفاظ على أمن البيانات وشفافية القرارات.

من التجارب المحدودة إلى استراتيجيات مؤسسية

أوضحت بيانات IDC أن أكثر من 55% من المؤسسات السعودية استخدمت حلول الذكاء الاصطناعي بصورة متفرقة خلال عام 2026، بينما يُتوقع أن تمتلك نحو 50% من الشركات استراتيجية مؤسسية متكاملة للذكاء الاصطناعي بحلول نهاية 2026.

ويعكس هذا التطور انتقال مسؤولية مشاريع الذكاء الاصطناعي من فرق الابتكار إلى الإدارات التنفيذية، حيث أصبحت هذه المشاريع ترتبط بشكل مباشر بتحسين الإنتاجية، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز تجربة العملاء، وإدارة المخاطر، وتحقيق الأهداف المالية.

وكلاء الذكاء الاصطناعي يرفعون تحديات الحوكمة

مع انتشار الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، تزداد الحاجة إلى أنظمة رقابية متقدمة، إذ تستطيع هذه الحلول الوصول إلى قواعد البيانات، والتفاعل مع الأنظمة المختلفة، وتنفيذ إجراءات متعددة بشكل شبه مستقل.

وتكمن أهمية الحوكمة في تحديد صلاحيات كل وكيل، ونطاق البيانات التي يمكنه الوصول إليها، وآليات التدخل البشري عند الحاجة، بما يقلل من احتمالات وقوع أخطاء تشغيلية أو قرارات غير متوافقة مع سياسات المؤسسة.

كما تشير توقعات غارتنر إلى أن نحو 40% من المؤسسات قد تخفض مستوى استقلالية وكلاء الذكاء الاصطناعي أو توقف استخدامها بحلول عام 2027 إذا لم تتم معالجة تحديات الحوكمة وإدارة المخاطر.

السعودية تعزز جاهزيتها الرقمية

يتزامن نمو استثمارات الذكاء الاصطناعي مع ارتفاع مستوى الجاهزية الرقمية في المملكة. فقد سجل مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة لدى الجهات الحكومية 76.04% خلال 2026 مقارنة بـ 74.69% في العام السابق، وفقاً لهيئة الحكومة الرقمية.

كما حققت المملكة مراكز متقدمة عالمياً، حيث جاءت الرابعة عالمياً في تبني الشركات للذكاء الاصطناعي، والخامسة في مؤشرات الثقة والاستثمار المؤسسي بالتقنيات الحديثة، وهو ما يعكس البيئة الداعمة للتحول الرقمي والابتكار.

متطلبات أساسية قبل توسيع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

يرى الخبراء أن نجاح المؤسسات في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي يعتمد على وضع أطر واضحة منذ مرحلة التصميم، تشمل تحديد مهام كل وكيل، والصلاحيات الممنوحة له، والبيانات التي يمكنه استخدامها، بالإضافة إلى الحالات التي تستوجب مراجعة بشرية.

كما يتطلب الأمر إنشاء سجلات دقيقة لجميع العمليات التي ينفذها الوكلاء، وتوفير آليات تتيح إيقافهم فوراً عند اكتشاف أي سلوك غير طبيعي، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر التشغيلية.

وتنسجم هذه التوجهات مع المبادرات الدولية التي تهدف إلى تطوير معايير موحدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، بما يضمن عملهم بكفاءة وأمان داخل بيئات الأعمال.

الحوكمة مفتاح تحقيق العائد من الاستثمار

أكد خبراء التقنية أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يحقق قيمته الحقيقية دون وجود حوكمة قوية، إذ تسهم الأطر التنظيمية الواضحة في ضمان شفافية القرارات، وحماية البيانات، وتعزيز الثقة لدى المؤسسات أثناء توسيع استخدام الأنظمة الذكية.

كما تساعد الحوكمة على تحقيق التوازن بين الابتكار والسيطرة، وهو ما يمنح الشركات القدرة على الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي دون تعريض أعمالها لمخاطر تشغيلية أو أمنية.

الرياض تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي المؤسسي

شهدت العاصمة الرياض انعقاد قمة متخصصة حول وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئات الإنتاج، بمشاركة أكثر من 300 من قادة التقنية وخبراء التحول الرقمي من القطاعين العام والخاص.

وركزت جلسات القمة على أفضل الممارسات لتشغيل النماذج اللغوية الكبيرة، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الأنظمة الذكية داخل المؤسسات، إضافة إلى مناقشة آليات بناء حلول قابلة للتوسع والتشغيل الآمن.

مستقبل واعد للاستثمار في الذكاء الاصطناعي بالسعودية

تعكس توقعات زيادة استثمارات 66% من المؤسسات السعودية في الذكاء الاصطناعي خلال عام 2026 الثقة المتزايدة في قدرة هذه التقنيات على دعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الأعمال. إلا أن النجاح المستدام لن يعتمد على حجم الإنفاق فقط، بل على قدرة المؤسسات على الجمع بين الابتكار والحوكمة، وتطوير أنظمة ذكية تتمتع بالشفافية والموثوقية وقابلة للتوسع، بما يضمن تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأجل وتعزيز تنافسية المملكة في الاقتصاد الرقمي العالمي.