ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.6% واستعاد 29,000 نقطة 🔼 نتائج قوية من شركتي ON Semiconductor وPalantir

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر US100 بنسبة 0.6% مع عودة التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي قبيل يوم حافل آخر بإعلانات الأرباح. وتعززت المعنويات قبل افتتاح السوق الأمريكية بتوقعات قوية من شركتي بالانتير وأون سيميكونداكتور، مما عزز ثقة المستثمرين بأن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي بدأ يُترجم إلى عوائد مالية ملموسة. كما يتركز اهتمام السوق على جولة أخرى من إعلانات أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية الكلية القادمة، والتي ستوفر مزيدًا من المعلومات حول صحة الاقتصاد الأمريكي وقطاع الشركات.

ويقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآن من بلوغ أعلى مستوى قياسي له منذ يونيو/حزيران بفارق 20 نقطة فقط، بينما أغلق مؤشر داو جونز عند مستوى قياسي جديد يوم الاثنين لأول مرة منذ يوليو/تموز. ولا تزال الأرباح القوية لشركات التكنولوجيا الكبرى والتفاؤل المستمر بشأن استثمار الذكاء الاصطناعي من بين العوامل الرئيسية الداعمة لسوق الأسهم الأمريكية. وفي الوقت نفسه، غذت تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة الآمال في خفض تدريجي للتوترات في الشرق الأوسط، في حين تراجعت أسعار النفط بالفعل بنحو 10% عن ذروتها الأخيرة.

يواصل رواد الذكاء الاصطناعي تعزيز معنويات السوق

بعد الأرباح القوية التي حققتها مايكروسوفت وأمازون الأسبوع الماضي، تلقى المستثمرون تأكيدًا إضافيًا على أن استثمارات الذكاء الاصطناعي التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بدأت تُحقق عوائد مجزية. رفعت شركة بالانتير مرة أخرى توقعاتها لإيرادات العام بأكمله، مشيرةً إلى الطلب القوي من كلٍ من الوكالات الحكومية والعملاء التجاريين على منصة برمجياتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه، أصدرت شركة أون سيميكوندكتور توقعات مبيعات فاقت التوقعات، مدفوعةً بالطلب المتزايد على رقائق إدارة الطاقة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وامتدت هذه المعنويات الإيجابية لتشمل قطاع الذكاء الاصطناعي الأوسع، حيث ارتفعت أسهم شركات مايكرون (+2.3%)، وإنفيديا (+0.7%)، ومارفيل تكنولوجي (+4.4%) في جلسة ما قبل افتتاح السوق.

موسم إعلان الأرباح يواصل تفوقه على المتوسطات التاريخية

لا يزال موسم إعلان الأرباح في الولايات المتحدة قويًا بشكل استثنائي. فمن بين 304 شركات مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 والتي أعلنت نتائج الربع الثاني بنهاية الأسبوع الماضي، تجاوزت 85.2% منها توقعات المحللين، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط ​​طويل الأجل البالغ حوالي 67.5%.

يتضمن جدول إعلانات أرباح اليوم العديد من الشركات الكبرى، بما في ذلك ميرك، وفايزر، وكاتربيلر، وماراثون بتروليوم، وماكدونالدز. في غضون ذلك، ارتفعت أسهم سناب بأكثر من 8% بعد تجاوزها توقعات الإيرادات، مدعومةً بزيادة الإنفاق الإعلاني خلال كأس العالم لكرة القدم، ونشاط متزايد من كبار المعلنين في أمريكا الشمالية.

مخطط مؤشر ناسداك 100 (الرسم البياني اليومي)

شهدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 انتعاشًا سريعًا على شكل حرف V، وعادت لتتجاوز مستوى 29,000 نقطة، مقتربةً من مستوى المقاومة عند المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا على الرسم البياني اليومي. قد يُمثل اختراق هذا المتوسط ​​المتحرك بشكل مستمر تحولًا هامًا في زخم السوق على المدى المتوسط.

المصدر: xStation5