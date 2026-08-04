توقف ارتفاع أسعار الكاكاو الحاد 🚩 عودة المخاوف بشأن الإنتاج في غرب أفريقيا

انخفضت أسعار عقود الكاكاو الآجلة في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بشكل طفيف اليوم بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين، حيث استقر السوق عقب موجة صعود قوية مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن توقعات محصول 2026/2027 في غرب أفريقيا. ورغم أن الموسم الحالي شهد تحسناً ملحوظاً في العرض، إلا أن المستثمرين يركزون حالياً على الحصاد القادم، الذي قد يتأثر سلباً بالظروف الجوية غير المواتية.

ويتوقع السوق انخفاضاً في المحاصيل وتزايداً في مخاطر الطقس. ويُعزى الارتفاع الأخير في الأسعار بشكل رئيسي إلى تزايد المخاوف بشأن إمدادات الكاكاو المستقبلية من غرب أفريقيا، التي تُساهم بأغلبية إنتاج الكاكاو العالمي. ويقول المزارعون في ساحل العاج إن مزارعهم بحاجة إلى مزيد من أشعة الشمس بعد فترة من انخفاض معدل هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة. وإذا لم تتحسن الأحوال الجوية في الأسابيع المقبلة، فقد يتأثر المحصول الرئيسي، الذي يمتد من سبتمبر إلى فبراير، سلباً.

ومن المثير للاهتمام أن الأسعار ترتفع رغم قوة بيانات العرض للموسم الحالي. تشير تقديرات الصادرات إلى أن كميات الكاكاو الواصلة إلى موانئ ساحل العاج قد بلغت حوالي 1.99 مليون طن منذ بداية الموسم في الأول من أكتوبر، ما يمثل زيادة بنسبة 21.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذا يدل على أن السوق ينظر إلى ما هو أبعد من العرض الحالي، ويُقيّم بدلاً من ذلك مخاطر انخفاض الإنتاج خلال موسم الحصاد القادم.

لا يزال الكاكاو من أكثر السلع الزراعية حساسيةً للظروف الجوية. فحتى أدنى تدهور في الأحوال الجوية في ساحل العاج وغانا قد يُترجم سريعاً إلى ارتفاع في علاوة مخاطر الطقس في أسعار العقود الآجلة. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن يُراقب المستثمرون عن كثب هطول الأمطار ودرجات الحرارة ونمو المحاصيل خلال الأسابيع القادمة، إذ من المرجح أن تُحدد هذه العوامل اتجاه سعر الكاكاو قبل الموسم الجديد.

تحليل التزامات المتداولين (CoT)

من منظور تحليل التزامات المتداولين التقليدي، لا يزال هيكل السوق حتى 28 يوليو إيجابياً للمستثمرين المتفائلين:

يواصل المنتجون والمصنّعون التجاريون استخدام الأسعار المرتفعة للتحوّط من الإنتاج المستقبلي، وهو سلوك معتاد لدى المشاركين التجاريين.

لا تزال صناديق الاستثمار العقاري تحتفظ بمراكز بيع صافية في تقرير 28 يوليو، مما يشير إلى أن المضاربة لم تصل بعد إلى مستويات التفاؤل المفرط.

يشير ارتفاع حجم التداول المفتوح إلى دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق، بدلاً من أن يكون الارتفاع مدفوعًا فقط بتغطية مراكز البيع.

إذا استمر تدهور الأحوال الجوية في ساحل العاج وغانا، فقد تُضطر صناديق التحوط إلى تغطية مراكز البيع بقوة، مما يوفر زخمًا إضافيًا للارتفاع.

يخلق هذا أحد أكثر الأوضاع إثارة للاهتمام في سوق السلع: حيث تتزايد المؤشرات الأساسية تفاؤلاً، بينما لم تعكس المضاربة بعدُ التفاؤل الكامل.

يواصل التجار التحوط من الإنتاج عند ارتفاع الأسعار.

يُظهر أحدث تقرير لمركز تداول السلع أن المنتجين والمصنعين لا يزالون يحتفظون بمراكز بيع صافية قوية، حيث يمتلكون 55,928 عقد شراء مقابل 74,361 عقد بيع، أي ما يعادل حوالي 18,400 عقد بيع صافٍ. هذا سلوك نموذجي في أسواق السلع، حيث يُثبّت المنتجون أسعار بيع جذابة بدلاً من المضاربة على انخفاض الأسعار. على أساس أسبوعي، ارتفعت مراكز الشراء التجارية بمقدار 1152 عقدًا، بينما انخفضت مراكز البيع بمقدار 1590 عقدًا، مما يشير إلى انخفاض طفيف فقط في نشاط التحوّط الإجمالي.

لا يزال أمام صناديق التحوّط مجال لتحقيق المزيد من المكاسب. إذ لا تزال هذه الصناديق تحتفظ بحوالي 8800 عقد بيع صافٍ (20277 عقد شراء مقابل 29050 عقد بيع)، مما يوحي بأن السوق لم تدخل بعد مرحلة المضاربة المفرطة. وإذا ما تفاقمت المخاوف بشأن إنتاج غرب إفريقيا، فقد تُضطر صناديق التحوّط إلى تغطية مراكز البيع هذه، مما قد يُسرّع من وتيرة الارتفاع. ومما يدعم هذا التوقع الإيجابي، أن إجمالي المراكز المفتوحة لا يزال أعلى من 201000 عقد، مما يدل على استمرار دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق.

المصدر: التزامات المتداولين (CoT)

مخطط الكاكاو (D1)

خلال الجلستين السابقتين، ارتفعت أسعار عقود الكاكاو الآجلة بنسبة تقارب 10%، من حوالي 5000 دولار إلى ما يقارب 6000 دولار للطن. يشهد السوق حاليًا تراجعًا طفيفًا بعد هذا الارتفاع الحاد. لا يزال مستوى الدعم الرئيسي قريبًا من 5000 دولار للطن، بينما تقع مستويات المقاومة الرئيسية حول 6000 دولار و6500 دولار، وفقًا لمناطق رد الفعل السعري السابقة.

المصدر: xStation