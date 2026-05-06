حصاد الأسواق (06.05.2026)

تبنى مسؤولو إدارة ترامب لهجة أكثر ليونة تجاه إيران، مما يشير إلى انخفاض رغبتهم في مزيد من التصعيد.

أعلن روبيو إنهاء عملية "إبيك فيوري"، بينما صرّح هيغسيث بأن وقف إطلاق النار ما زال قائماً. وقال الجنرال كين إن الهجمات الإيرانية لم تتجاوز الحد الذي يستدعي استئناف العمليات القتالية الكبرى. وقد فسّرت الأسواق هذا على أنه تحوّل واضح نحو خفض التصعيد.

علّق ترامب مشروع "فريدوم" - العملية الأمريكية المصممة لمساعدة السفن العالقة في مضيق هرمز. ويهدف هذا القرار إلى دعم المفاوضات وتقليل انعدام ثقة إيران في نوايا الولايات المتحدة. ولا يزال الحصار قائماً، ولكن تم تعليق عمليات مرافقة السفن مؤقتاً. وتفسّر الأسواق هذا على أنه تنازل تكتيكي يهدف إلى المساعدة في إبرام اتفاق نهائي.

انخفضت أسعار النفط اليوم بنسبة 1.70% لتصل إلى 108.50 دولاراً ( OIL ) و100.90 دولاراً ( OIL.WTI ). ومع ذلك، لا تزال المخاطر مرتفعة لأن حصار هرمز لا يزال سارياً رسمياً.

ارتفعت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بقوة مع تحسن المعنويات وسط آمال السلام. وسجل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مكاسب تجاوزت 6%، بينما ارتفعت المؤشرات الصينية بنسب تتراوح بين 0.60% و0.90%، وارتفع المؤشر الأسترالي بنسبة 0.85%، والمؤشر الياباني بنسبة 0.40%.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية، مدعومة بأرباح قوية لشركة AMD .

بلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في أربع سنوات، بينما صعد الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى له في شهرين. وقد حفز هذا الارتفاع ضعف الدولار الأمريكي بشكل عام وتحسن معنويات المستثمرين العالمية.

اقترب سعر الذهب من مستوى 4650 دولارًا أمريكيًا، مسجلاً مكاسب تقارب 2% نتيجة ضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط.

دعا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة إلى العودة إلى الرسوم الجمركية المتفق عليها بنسبة 15% بموجب اتفاقية تيرنبيري. وتطالب بروكسل بإعادة العمل بالبنود الأساسية للاتفاقية قبل الذكرى السنوية الأولى لها في يوليو. هدد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على السيارات الأوروبية، متهمًا الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بالاتفاقية. واتفق الجانبان على إجراء محادثات تجارية مكثفة.

انخفض معدل البطالة في نيوزيلندا إلى 5.3%، متجاوزًا توقعات السوق. تباطأ نمو التوظيف بشكل طفيف، لكن تكاليف العمالة ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع.

كثفت وزارة المالية اليابانية جهودها لمواجهة ضعف الين، ما دفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين إلى أدنى مستوى له في عشرة أسابيع. وتسعى السلطات لكسب الوقت ريثما يستقر الوضع في الشرق الأوسط.

تجاوزت شركة AMD.US توقعات السوق فيما يتعلق بربحية السهم والإيرادات والدخل التشغيلي. كما رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات وهوامش الربح للربع الثاني. وارتفع سعر السهم بنسبة 16.50% في التداولات المسائية.