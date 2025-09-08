حصاد الأسواق (08.09.2025)

يسود تفاؤل نسبي في سوق العملات المشفرة. على الرغم من أن بيتكوين لا يشهد تغيرات كبيرة، إلا أن عددًا كبيرًا من العملات البديلة قد حقق ارتفاعات كبيرة نسبيًا هذا الصباح. وارتفعت قيمة دوجكوين وساندبوكس بنسبة 3.5% و2% على التوالي.