حصاد الأسواق (08.09.2025)

- شهدت أسواق الأسهم الآسيوية مكاسب معتدلة في الساعات الأولى من جلسة يوم الاثنين؛ حيث ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة تقارب 1.5% بعد مراجعة الناتج المحلي الإجمالي التي فاقت التوقعات وموجة من عدم اليقين عقب استقالة رئيس الوزراء إيشيبا. كما شهدت الصين مكاسب طفيفة على الرغم من بيانات التجارة الخارجية المخيبة للآمال؛ وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ، بينما شهد مؤشر أستراليا انخفاضًا طفيفًا.
- في سوق العملات، كان الحدث الرئيسي هو ضعف الين الناجم عن التغيير السياسي في اليابان؛ حيث وصل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مؤقتًا إلى 148.57. في الوقت نفسه، تتراجع عملات السلع، بينما يظل اليورو مستقرًا. انخفض الدولار الأمريكي قليلاً بعد بيانات سوق العمل الأمريكية الضعيفة، واستقر اليوان الصيني على الرغم من المخاوف بشأن آفاق الصادرات.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
- فيما يتعلق بالبيانات، أظهر الناتج المحلي الإجمالي المنقح لليابان أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره 2.2% في الربع الثاني (0.5% على أساس ربع سنوي)، وهو معدل أسرع من المتوقع، مقارنةً بالتقدير الأولي البالغ 1.0%. يعكس هذا التحسن زيادة في الاستهلاك الخاص، مسجلاً بذلك نمواً للربع الخامس على التوالي.
- في الصين، أظهرت بيانات التجارة لشهر أغسطس زيادة في الصادرات، ولكن دون التوقعات، حيث بلغ النمو السنوي أدنى مستوياته منذ فبراير. وانخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 33% على أساس سنوي، مما يُبرز التأثير السلبي للرسوم الجمركية.
- من بين السلع الأساسية، لا تزال أسعار الذهب مرتفعة (تشتري الصين المعدن، ويتجاوز سعره 3500 دولار للأونصة، ويبقى قريباً من 3600 دولار للأونصة)، بينما يشهد النفط انتعاشاً على الرغم من التغييرات في سياسة إنتاج أوبك+. وارتفع عقد الغاز الطبيعي بأكثر من 3% اليوم.
- نود تذكيركم بأنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت أوبك+ عن زيادة في الإنتاج في أكتوبر كجزء من استراتيجية السوق السعودية.
- في أغسطس، زاد بنك الشعب الصيني احتياطياته من الذهب للشهر العاشر على التوالي، مواصلاً بذلك تنويع استثماراته بعيداً عن الدولار الأمريكي. خلال هذه الفترة، أُضيف 0.06 مليون أونصة تروي، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى 74.02 مليون أونصة منذ استئناف عمليات الشراء في نوفمبر من العام الماضي، حيث بدأ تجميع ما مجموعه 1.22 مليون أونصة.
- يسود تفاؤل نسبي في سوق العملات المشفرة. على الرغم من أن بيتكوين لا يشهد تغيرات كبيرة، إلا أن عددًا كبيرًا من العملات البديلة قد حقق ارتفاعات كبيرة نسبيًا هذا الصباح. وارتفعت قيمة دوجكوين وساندبوكس بنسبة 3.5% و2% على التوالي.