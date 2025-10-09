حصاد الأسواق (09.10.2025)

تشهد العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة تداولات مستقرة اليوم، بينما انخفض الدولار الأمريكي ( USDIDX ) بنسبة 0.1%. تشمل الأحداث الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، وخطاب جيروم باول الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش، وبيانات تجارة الجملة الساعة 16:00. حوالي الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش - قبل افتتاح وول ستريت - ستعلن شركة بيبسيكو عن أرباحها للربع الثالث، مما يمثل فعليًا بداية موسم أرباح الشركات الأمريكية الكبرى.

أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر سبتمبر أمس أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تبنى نبرة تفاؤل حذرة تجاه النمو الاقتصادي. وراجع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2025-2028 بالزيادة، مما يشير إلى تزايد الثقة في قدرة الاقتصاد الأمريكي على الحفاظ على الزخم مع تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا.

تشير إجماعات السياسة النقدية إلى استمرار التيسير النقدي، وإن كان باعتدال، حيث أيد جميع المشاركين تقريبًا خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، بينما فضّل البعض عدم تغييره، بينما فضّل أحدهم خفضًا أعمق بمقدار 50 نقطة أساس. ويشير هذا إلى نية الاحتياطي الفيدرالي الموازنة بين دعم النمو والحفاظ على السيطرة على التضخم.

لا تزال اليقظة التضخمية محورية على الرغم من الموقف المخفف، حيث أقرّ المشاركون باستمرار مخاطر التضخم، لكنهم لاحظوا أيضًا تزايد المخاطر السلبية على سوق العمل. واتفقوا على أن أدوات مثل تسهيلات إعادة الشراء الدائمة يمكن أن تساعد في استقرار أسواق المال خلال عملية التشديد الكمي.

لا تزال المعادن الثمينة قريبة من أعلى مستوياتها الأخيرة؛ حيث انخفض الذهب بنسبة 0.1% فقط، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 0.5%. ومع ذلك، تتعرض العملات المشفرة لضغوط، حيث يتم تداول البيتكوين حول 122,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 125,000 دولار أمريكي سابقًا، بينما تفقد الإيثريوم ما يقرب من 2%.

انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 1% تقريبًا. في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت غرينتش، ستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الأسبوعية عن مخزونات الغاز، حيث يتوقع السوق ارتفاعًا حادًا إلى 77 مليار قدم مكعب من 53 مليار قدم مكعب سابقًا.