حصاد الأسواق (10.06.2026)

شنت الولايات المتحدة وإيران هجمات عسكرية مباشرة خلال الليل، في تصعيد خطير هو الأخطر منذ بدء النزاع. أسقطت إيران مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز، ما دفع الولايات المتحدة إلى شن غارات على أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومنشآت الرادار ومراكز القيادة.

ثم شنت طهران هجمات انتقامية على قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن. ومن الواضح أن النزاع قد امتد إلى ما وراء منطقة هرمز، ليتحول إلى مواجهة إقليمية أوسع.

تزعم إيران أنها استهدفت 21 موقعًا مرتبطًا بقواعد جوية وبحرية أمريكية في أنحاء الشرق الأوسط. وكان الهدف الأهم، بحسب التقارير، قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، بما في ذلك حظائر طائرات إف-35 المقاتلة وبنية القيادة. وتشير التقارير أيضًا إلى هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت ومقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. وهذا يدل على استعداد طهران لضرب الأصول العسكرية الأمريكية الاستراتيجية المنتشرة في دول متعددة بالمنطقة.

نفّذت القوات الأمريكية ثلاث موجات من الضربات الدقيقة على منشآت عسكرية إيرانية قرب مضيق هرمز. وشملت الأهداف منشآت في جزيرة قشم، بالإضافة إلى مواقع في سيريك وجاسك وبندر عباس، مركز القيادة البحرية الرئيسي للحرس الثوري الإسلامي المسؤول عن العمليات في هرمز.

على الرغم من التصعيد العسكري الكبير، ارتفعت أسعار النفط في آسيا بنسبة 1% فقط، وهي تتراجع حاليًا بنسبة تتراوح بين 0.60% و0.70%، حيث يتداول خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت قرب 88 دولارًا و91 دولارًا للبرميل على التوالي. يشير هذا التفاعل الهادئ إلى أن المستثمرين ينتظرون تأكيد التقارير، وتقييم حجم الأضرار، أو إشارات تدل على استمرار قنوات التواصل الدبلوماسية مفتوحة.

انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثامن على التوالي. وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ( API ) الصادرة أمس انخفاضًا قدره 9.12 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات البنزين أيضًا. وهذا يدل على أن سوق الوقود الأمريكي يشهد شحًا متزايدًا حتى قبل التصعيد الأخير للنزاع.

بلغ معدل التضخم في أسعار الجملة في اليابان أعلى مستوى له منذ مارس 2023 في مايو. وارتفعت أسعار الواردات، مقاسة بالين، بنسبة 25.5% على أساس سنوي، مسجلةً أسرع وتيرة نمو منذ نوفمبر 2022. ويُعدّ هذا تحديًا كبيرًا لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

في الصين، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.9% على أساس سنوي في مايو، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، ومتجاوزًا توقعات السوق.