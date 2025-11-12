حصاد الأسواق (12.11.2025)

- انتعشت العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة بعد جلسة متباينة مدفوعة بضعف أسهم إنفيديا.
- انخفضت أسعار النفط مع تقليص الهند لطلبياتها من الخام الروسي.
- يُغذي ضعف الين الياباني المخاوف بشأن احتمال تدخل العملة.
- شهدت وول ستريت جلسة متباينة أمس، حيث أدى انخفاض أسهم إنفيديا بنسبة 3% إلى تحويل رؤوس الأموال نحو الشركات التقليدية. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.2% تقريبًا، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي له، بينما أغلق مؤشر ناسداك على انخفاض (-0.3%).
- حاليًا، تشهد العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية ارتفاعًا، مدعومة بتوقعات تصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون قد ينهي الإغلاق الحكومي الطويل (مؤشر US100: +0.3%، مؤشر US500: +0.2%، مؤشر EU50: +0.1%).
- أظهرت أحدث بيانات ADP الأسبوعية انخفاضًا متوسطًا قدره 11,250 وظيفة أسبوعيًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، على الرغم من قراءة إيجابية قبل أسبوعين (+14,250).
- في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لا تزال المعنويات متباينة. ارتفعت أسهم HK.cash وCNH.cash بنسبة 0.35-0.4% تقريبًا، مدعومة بانتعاش أسهم التكنولوجيا والتفاؤل في القطاعات الدورية. مع ذلك، يتداول مؤشر JP225 على انخفاض، متأثرًا بموجة بيع واسعة لأسهم سوفت بنك بعد أن باعت جزءًا من حصتها في إنفيديا.
- انخفضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.3% بعد أن أوقفت معظم مصافي التكرير الهندية مشترياتها من النفط الروسي لشهر ديسمبر عقب العقوبات الأمريكية على روسنفت ولوك أويل. ولم تتقدم بطلبات شراء سوى مؤسسة النفط الهندية (IOC) وشركة نايارا إنرجي، المملوكة جزئيًا لروسنفت. واشترت مؤسسة النفط الهندية 3.5 مليون برميل من موردين غير خاضعين للعقوبات، وتخطط لاستبدال الإمدادات الروسية بواردات من الشرق الأوسط والولايات المتحدة.
- ووفقًا لأ. هاوزر من بنك الاحتياطي الأسترالي، لا يزال البنك المركزي يناقش مدى ضرورة إبقاء السياسة النقدية التقييدية في ظل انتعاش التضخم الأخير في أستراليا. ومع ذلك، خفف هاوزر من لهجته المتشددة، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد مستوى بطالة من شأنه أن يُرضي بنك الاحتياطي الأسترالي".
- في سوق الفوركس، استقر مؤشر الدولار بعد انخفاضه بنسبة 0.2% أمس؛ يستمر الين الياباني في التراجع مقابل الدولار الأمريكي/الين الياباني، مع اقتراب زوج العملات USD/JPY من المستوى النفسي 155، مما يثير مخاوف بشأن احتمال تدخل محتمل في سوق العملات. ولا يزال الدولار الأسترالي أقوى عملة في مجموعة العشرة، مدعومًا بموقف متشدد من بنك الاحتياطي الأسترالي وتزايد الإقبال على المخاطرة (AUDUSD: +0.17%). وانخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل طفيف بعد ارتفاعه بنسبة 0.25% أمس، ليصل حاليًا إلى 1.158.
- يتخلى الذهب عن مكاسبه التي حققها أمس، منخفضًا بنسبة 0.25% إلى 4,116 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 0.5% أخرى إلى 51.53 دولارًا للأونصة.
- يسيطر التفاؤل على سوق العملات المشفرة: حيث ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.47% إلى 103,570 دولارًا، وارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 0.5% إلى 3,452 دولارًا.
