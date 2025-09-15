حصاد الأسواق (15.09.2025)

- سجلت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نتائج متباينة اليوم، حيث اتخذ المستثمرون نهجًا حذرًا عقب صدور بيانات أضعف من المتوقع من الاقتصاد الصيني. ويعزى استمرار الضغط على المعنويات بشكل رئيسي إلى ضعف النشاط الصناعي والخدمي. وفي ظل حالة من عدم اليقين، ينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.
- كانت البيانات الصينية لشهر أغسطس مخيبة للآمال: ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.2% على أساس سنوي (من المتوقع 5.8%، وهو أدنى معدل نمو في 12 شهرًا)، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.4% (من المتوقع 3.8%، وهو الأضعف منذ نوفمبر 2024)، وارتفع استثمار الأصول الثابتة بنسبة 0.5% منذ بداية العام (من المتوقع 1.4%، وهو أدنى مستوى في 5 سنوات)، وانخفض استثمار العقارات بنسبة 12.9%، وارتفع معدل البطالة إلى 5.3% (أعلى مستوى في 6 أشهر).
- أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأنه لم يُحرز أي تقدم يُذكر في محادثات التجارة والفنتانيل بين الولايات المتحدة والصين. وهذا يزيد من احتمالية عدم انعقاد قمة محتملة في بكين قريبًا. خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا من AA- إلى A+، مع تغيير النظرة المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة". وتفاعلت تقييمات سندات OAT الفرنسية مع الانخفاض في السوق الثانوية.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في نيوزيلندا لشهر أغسطس إلى 47.5 من 48.9 في يوليو - وهو مستوى يشير إلى انكماش متفاقم في القطاع، والشهر الثامن عشر على التوالي الذي ينخفض فيه المؤشر عن 50 نقطة؛ ويبلغ المتوسط التاريخي 52.9، مع تراجع النشاط التجاري بسبب التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف الطلب، وعدم اليقين السياسي وتقلبات الأسعار.
- تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية إلى بداية إيجابية معتدلة لجلسة التداول النقدي اليوم. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنحو 0.3%، بعد أن أنهى المؤشر نفسه تداولات يوم الجمعة بزيادة طفيفة بلغت 0.1%.
- في سوق الصرف الأجنبي، استقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) وظلت التقلبات محدودة. ويتوقع المستثمرون تداولات هادئة قبل أسبوع حافل بالأحداث، حيث ستلعب قرارات وخطابات البنوك المركزية دورًا رئيسيًا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لفرض عقوبات صارمة على روسيا، ولكن فقط بعد أن تتخذ جميع دول حلف الناتو إجراءات مماثلة. ومن الشروط الإضافية انسحاب الحلفاء بالكامل من واردات النفط الروسي.
- يشهد سوق سلع الطاقة تحسنًا ملحوظًا هذا الصباح. فقد ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.85%، وكذلك أسعار الغاز الطبيعي.
- يشهد الذهب ارتفاعًا طفيفًا، ويبقى في نطاق قمم تاريخية.
- يتضمن تقويم الاقتصاد الكلي اليوم بيانات أسعار الجملة الألمانية لشهر أغسطس ومؤشر نيويورك للصناعات التحويلية لشهر سبتمبر. كما ستستمع الأسواق إلى خطابات ممثلي البنك المركزي الأوروبي، شنابل، ورين، والمحافظة كريستين لاغارد.
تستخدم هذه الصفحة ملفات تعريف الارتباط. ملفات تعريف الارتباط هي ملفات مخزنة في متصفحك وتستخدمها معظم مواقع الويب للمساعدة في تخصيص تجربة الويب الخاصة بك. لمزيد من المعلومات ، راجع موقعنا Privacy Policy يمكنك إدارة ملفات تعريف الارتباط بالنقر فوق "الإعدادات". إذا كنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، فانقر فوق "قبول الكل.