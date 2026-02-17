حصاد الأسواق (17.02.2026)

لا تزال التقلبات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ محدودة بسبب توقف التداول في الصين (بسبب رأس السنة القمرية). ويواصل السوق الياباني انخفاضه بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للآمال (مؤشر اليابان 225: -0.5%)، بينما ارتفع مؤشر أستراليا 200.

بنحو 0.1% عقب النتائج القوية التي حققتها شركة بي إتش بي العملاقة في مجال السلع. وانخفض السوق الكوري الجنوبي بنسبة 0.3%، بينما ارتفع السوق الهندي بنسبة 0.2%.