حصاد الأسواق (17.02.2026)

- اختتمت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بانخفاضات متجددة وسط مخاوف مستمرة بشأن التغيرات المحتملة التي قد يُحدثها الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة. وانخفضت مؤشرات US100 وUS500 وUS2000 بنحو 0.45%، بينما أظهر مؤشر US30 ثباتًا أكبر نسبيًا (-0.35%).
- ويشهد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط تصحيحًا بنحو 0.5% قبيل المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف. وقد صرّح دونالد ترامب بأن الإيرانيين "مفاوضون سيئون" لكنهم يرغبون في التوصل إلى اتفاق. ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الأمريكي "بشكل غير مباشر" في المفاوضات.
- وأشارت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن التضخم أقوى وأوسع نطاقًا مما كان متوقعًا في البداية، مع ارتفاع الطلب وضيق سوق العمل مما يزيد من ضغوط الأسعار. ولم تعد أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا تشكل عائقًا، وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الرفع لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف. وكان بنك الاحتياطي الأسترالي قد رفع أسعار الفائدة مؤخرًا من 3.6% إلى 3.85%.
- لا تزال التقلبات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ محدودة بسبب توقف التداول في الصين (بسبب رأس السنة القمرية). ويواصل السوق الياباني انخفاضه بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للآمال (مؤشر اليابان 225: -0.5%)، بينما ارتفع مؤشر أستراليا 200.cash بنحو 0.1% عقب النتائج القوية التي حققتها شركة بي إتش بي العملاقة في مجال السلع. وانخفض السوق الكوري الجنوبي بنسبة 0.3%، بينما ارتفع السوق الهندي بنسبة 0.2%.
- وفي سوق العملات الأجنبية، يقود الين الياباني المكاسب مقابل عملات مجموعة العشر بعد نجاح مزاد السندات اليابانية على الرغم من ضعف الناتج المحلي الإجمالي. وبخلاف ذلك، لا تزال التقلبات على العملات الرئيسية محدودة ضمن نطاق ±0.1% تقريبًا. ويستقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي قرب مستوى 1.184.
- ويتعرض الذهب لضغوط بيع واضحة، حيث انخفض لفترة وجيزة إلى ما دون 4900 دولار (مسجلاً حاليًا -1.6% عند 4910 دولارات)، كما انخفض سعر الفضة بنسبة 2.3% إلى 74 دولارًا.
