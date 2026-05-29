التقويم الاقتصادي: مؤشر أسعار المستهلكين الألماني تحت المجهر (29/05/2026)

ينصب اهتمام السوق اليوم بشكل أساسي على ألمانيا، حيث من المتوقع أن تُؤثر بيانات سوق العمل والتضخم الرئيسية على التوقعات قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل للبنك المركزي الأوروبي. وتشير توقعات الأسواق حاليًا إلى احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة تقارب 85%، مما يجعل بيانات التضخم الصادرة اليوم بالغة الأهمية لصناع السياسات والمستثمرين على حد سواء. وفي وقت سابق من الجلسة، سيُقيّم المتداولون بيانات سوق العمل الألمانية، حيث من المتوقع أن يبقى معدل البطالة ثابتًا عند 6.4%، وأن يرتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 10,000 شخص، مقارنةً بـ 20,000 سابقًا. ومع ذلك، سيأتي الحدث الأهم بعد الظهر مع صدور بيانات التضخم الأولية في ألمانيا، حيث من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر أسعار المستهلك بشكل طفيف إلى 2.8% على أساس سنوي من 2.9%، بينما من المتوقع أن يبقى مؤشر أسعار المستهلك المنسق ثابتًا عند 2.9% على أساس سنوي. وأي ارتفاع مفاجئ في التضخم قد يُعزز التوقعات بمزيد من التشديد النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي على الرغم من مؤشرات تباطؤ النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو. قد يؤدي تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي، نظرياً على الأقل، إلى زيادة الضغط على العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني.

التقويم الاقتصادي

أوروبا

8 صباحًا بتوقيت غرينتش - سويسرا: مؤشر KOF الرائد (التوقعات: 98.0، السابق: 97.9)

8 صباحًا بتوقيت غرينتش - إسبانيا: مؤشر أسعار المستهلك الأولي على أساس سنوي (السابق: 3.2%)

8 صباحًا بتوقيت غرينتش - إسبانيا: مؤشر أسعار المستهلك الأولي على أساس شهري (التوقعات: 0.2%، السابق: 0.4%)

ألمانيا

8:55 صباحًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا: معدل البطالة (التوقعات: 6.4%، السابق: 6.4%)

8:55 صباحًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا: التغير في البطالة، حسب المعدل (التوقعات: +10 آلاف، السابق: +20 ألفًا)

8:55 صباحًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا: إجمالي العاطلين عن العمل، حسب المعدل (السابق: 3.006 مليون)

إيطاليا

9 صباحًا بتوقيت غرينتش - إيطاليا: معدل البطالة (التوقعات: 5.3%، السابق: 5.2%)

بيانات التضخم الإقليمية في ألمانيا

9 صباحًا بتوقيت غرينتش - ساكسونيا: مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي (السابق: 2.9%)

9 صباحًا بتوقيت غرينتش - ساكسونيا: مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري (السابق: 0.6%)

9 صباحًا بتوقيت غرينتش - شمال الراين وستفاليا: مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي (السابق: 2.7%)

9 صباحًا بتوقيت غرينتش - شمال الراين وستفاليا: مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري (السابق: 0.4%)

9 صباحًا بتوقيت غرينتش - بافاريا: مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي (السابق: 2.9%)

9 صباحًا بتوقيت غرينتش - بافاريا: مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري (السابق: 0.5%)

بيانات التضخم في إيطاليا

10 صباحًا بتوقيت غرينتش - إيطاليا: مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأولي على أساس سنوي (التوقعات: 3.3%، السابق: 2.8%)

10 صباحًا بتوقيت غرينتش - إيطاليا: مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأولي على أساس شهري (التوقعات: 0.3%، السابق: 1.6%)

10 صباحًا بتوقيت غرينتش - إيطاليا: مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأولي على أساس سنوي (التوقعات: 3.1%، السابق: ٢٫٧٪

١٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - إيطاليا: مؤشر أسعار المستهلك الأولي شهريًا (التوقعات: ٠٫١٪، السابق: ١٫١٪)

الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا

١١ صباحًا بتوقيت غرينتش - إيطاليا: الناتج المحلي الإجمالي النهائي ربع سنويًا (التوقعات: ٠٫٢٪، السابق: ٠٫٢٪)

١١ صباحًا بتوقيت غرينتش - إيطاليا: الناتج المحلي الإجمالي النهائي سنويًا (التوقعات: ٠٫٧٪، السابق: ٠٫٧٪)

بيانات التضخم في ألمانيا

١ ظهرًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا: مؤشر أسعار المستهلك الأولي سنويًا (التوقعات: ٢٫٨٪، السابق: ٢٫٩٪)

١ ظهرًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا: مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأولي سنويًا (التوقعات: ٢٫٩٪، السابق: ٢٫٩٪)

١ ظهرًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا: مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأولي شهريًا (التوقعات: ٠٫٠٪، السابق: ٠٫٥٪)

١ ظهرًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا: مؤشر أسعار المستهلك الأولي شهريًا (التوقعات: ٠٫١٪، السابق: 0.6%)

أمريكا الشمالية

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - كندا: الناتج المحلي الإجمالي السنوي على أساس ربع سنوي (التوقعات: 1.5%، السابق: -0.6%)

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - كندا: الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري (التوقعات: 0.0%، السابق: 0.2%)

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - كندا: الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي (السابق: -0.2%)

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مخزونات البيع بالجملة المتقدمة على أساس شهري (التوقعات: 0.8%، السابق: 1.3%)

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مخزونات التجزئة المتقدمة باستثناء السيارات (السابق: 0.4%)

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: الميزان التجاري للسلع المتقدم (التوقعات: -87.0 مليار دولار، السابق: -87.45 مليار دولار)

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (التوقعات: 50.3، السابق: 49.2)

المتحدثون من البنوك المركزية

9:20 صباحًا بتوقيت غرينتش - المملكة المتحدة: محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي

9:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - منطقة اليورو: عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا

11:50 صباحًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوجلر

12:15 ظهرًا بتوقيت غرينتش - منطقة اليورو: عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أولي رين

2:10 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار بومان

2:15 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر

2:35 ظهرًا بتوقيت غرينتش - منطقة اليورو: عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر

5:40 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز

التحليل الفني لمؤشر DE40 (يوم واحد)

لا يزال مؤشر DE40 الألماني في اتجاه صعودي قوي، بعد أن استعاد معظم خسائره التي تكبدها خلال تصحيح مارس/أبريل، ويختبر مجددًا مستويات قياسية جديدة. ويتداول المؤشر حاليًا قرب 25200 نقطة، أسفل منطقة مقاومة رئيسية تحددها القمم الأخيرة.

الاتجاه والمتوسطات المتحركة

لا يزال السعر أعلى من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (24620) والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يومًا (24215).

ولا يزال المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا أعلى بكثير من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يومًا، محافظًا على بنية صعودية كلاسيكية.

شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة من القمم والقيعان الأعلى، مما يؤكد استمرار سيطرة المشترين.

من الناحية الفنية، يبقى الاتجاه طويل الأجل صعوديًا بقوة.

منطقة المقاومة الرئيسية

تقع أهم منطقة مقاومة حاليًا بين: 25200 و25350 نقطة

تتوافق هذه المنطقة مع أعلى مستويات هذا العام وأعلى المستويات التاريخية، والتي تم اختبارها عدة مرات خلال شهر مايو.

قد يؤدي اختراق حاسم فوق هذه المنطقة إلى موجة صعودية أخرى، نظرًا لعدم وجود مقاومة تاريخية تُذكر.

مؤشر الماكد

لا يزال مؤشر الماكد فوق خط الصفر، بينما بدأ الرسم البياني بالتوسع صعودًا مجددًا.

يشير هذا إلى:

تحسن زخم الصعود

استمرار سيطرة المشترين

إمكانية الوصول إلى مستويات قياسية جديدة

في الوقت الحالي، لا يُشير المؤشر إلى تصحيح كبير وشيك.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يتداول مؤشر القوة النسبية حاليًا قرب مستوى 60.

هذا المستوى:

لا يزال أدنى بكثير من منطقة ذروة الشراء

يدعم التوقعات الصعودية

يترك مجالًا لمزيد من الارتفاع دون الحاجة إلى تراجع أكبر

المستويات الفنية الرئيسية

المقاومة

25,250 - 25,350 (أعلى مستويات تاريخية)

25,500 (هدف نفسي بعد الاختراق)

26,000 (هدف صعودي ممتد)

الدعم

24,900 - 25,000

24,600 (المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا)

24,200 (المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يومًا)

23,700 (أدنى مستويات أبريل)

السيناريوهات المحتملة

إذا بقي المؤشر فوق مستوى 25,000 واخترق مستوى المقاومة حول 25,300، فقد يدخل السوق مرحلة جديدة لاكتشاف السعر. في ظل هذا السيناريو، ستكون الأهداف الصعودية التالية في نطاق 25,500-26,000 نقطة. وقد يؤدي عدم تجاوز هذه المستويات القياسية إلى عمليات جني أرباح. أما الهدف الهبوطي الأول فسيكون منطقة الدعم بين 24,900 و25,000 نقطة، بينما قد يؤدي تصحيح أعمق إلى دفع المؤشر نحو المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا بالقرب من 24,600 نقطة. وسيمثل التحرك المستمر دون هذا المستوى أول إشارة واضحة على ضعف الزخم الصعودي. لا يزال مؤشر DE40 أحد أقوى مؤشرات الأسهم الرئيسية من الناحية الفنية. إذ يستمر تحرك السعر فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية، ويدعم مؤشر MACD الاتجاه الصعودي، بينما يبقى مؤشر RSI دون منطقة ذروة الشراء. وطالما بقي المؤشر فوق 24,600 نقطة، فإن السيناريو الأساسي يبقى هو مزيد من الصعود ومحاولة أخرى لتسجيل مستويات قياسية جديدة.

المصدر: xStation5