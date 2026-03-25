حصاد الأسواق (25.03.2026)

أشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى انخفاض طفيف، بينما أشارت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية إلى افتتاح متباين، مما يعكس تحسناً متفاوتاً في شهية المخاطرة العالمية على الرغم من الآمال المعقودة على خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وتراجعت أسعار النفط الخام مع تحسن معنويات السوق نتيجةً لظهور بوادر خفض محتمل للتصعيد في إيران، مما قلل من المخاوف من صدمة مطولة في الإمدادات في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر خام برنت من 100 دولار إلى 96 دولاراً للبرميل، مما يعكس التوقعات بأن تخفيف التوترات الإقليمية قد يخفض ضغوط التضخم ويقلل من احتمالية المزيد من التشديد النقدي.

وارتفاعت أسعار الأصول الخطرة في أنحاء آسيا، حيث حققت الأسهم الإقليمية مكاسب بنسبة 1.8%، مدعومةً بتحسن المعنويات، وانخفاض أسعار النفط، والإقبال المتزامن على السندات الحكومية.

وتراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف، بما يتماشى مع التحول من المراكز الدفاعية مع انحسار المخاوف الجيوسياسية مؤقتاً.

وتحول تركيز المستثمرين إلى المساعي الدبلوماسية الأمريكية، بما في ذلك التقارير عن خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء الصراع، ومناقشة وقف محتمل لإطلاق النار لمدة شهر.

مع ذلك، ظل مضيق هرمز يشكل خطراً رئيسياً على السوق، إذ لا يزال يُنظر إلى هذا الممر الحيوي استراتيجياً لصادرات النفط من الشرق الأوسط على أنه مغلق فعلياً أمام الملاحة.

وفي تحركات الأصول المختلفة، واصل الذهب مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، متجاوزاً 4555 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع سعر البيتكوين نحو 71000 دولار.