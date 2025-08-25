حصاد الأسواق (25.08.2025)

- أنهت وول ستريت الأسبوع الماضي على ارتفاع قوي (مؤشر ستاندرد آند بورز 500: +1.5%، ناسداك: +1.9%، داو جونز الصناعي: +1.9%، راسل: +3.86%)، وذلك استجابةً لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتشددة، والذي أشار إلى مخاطر أكبر على سوق العمل، مما فتح الباب أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر. حاليًا، تتداول العقود الآجلة لمؤشر الولايات المتحدة على انخفاض طفيف (مؤشر US500: -0.05%)، بينما انخفض مؤشر EU50 بنسبة 0.2%.
- في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تُغذي احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية تفاؤلاً واسع النطاق. ارتفع مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ بأكثر من 1.1%، مدفوعًا بشكل رئيسي بالمكاسب في الصين (مؤشر HSCEI: +1.8%، هانغ سنغ: +1.7%). كما سجل مؤشر نيكاي 225 الياباني (+0.3%)، ومؤشر شنغهاي المركب (+0.72%)، ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي (+1%)، ومؤشر نيفتي 50 الهندي (+0.3%) أداءً إيجابيًا. ويتداول مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي دون تغيير.
- وفقًا لصحيفة "سيكيوريتيز ديلي" نقلاً عن خبراء في القطاع، قد تُشارك الصين في مشاريع تجديد بتمويل حكومي لدعم سوق العقارات الذي لا يزال يعاني. ويشهد المطورون الصينيون ارتفاعات قوية (على سبيل المثال، فانكي: +15%).
- ارتفعت مبيعات التجزئة في نيوزيلندا بشكل غير متوقع في الربع الثاني من عام 2025 (+0.5% مقابل -0.3% المتوقعة، و+0.8% السابقة). وشهد قطاع الإلكترونيات أكبر ارتفاع (+4.6% على أساس ربع سنوي)، بينما كان الانخفاض الأكبر في قطاع الأدوية وقطاعات أخرى (-1.2% على أساس ربع سنوي).
- في سوق الفوركس: يشهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتدادًا طفيفًا بعد موجة بيعية يوم الجمعة التي أشعلها باول (USDIDX: +0.15%). تشهد عملات الملاذ الآمن أكبر تصحيح، وتحديدًا الين الياباني (USDJPY: +0.25%) والفرنك السويسري (USDCHF: +0.2%). انخفض زوج اليورو/دولار أمريكي بنسبة 0.14%، مستقرًا عند 1.17. وتأتي أكبر مقاومة للدولار من عملات أستراليا ونيوزيلندا (AUDUSD: +0.05%، NZDUSD: +0.03%)، والتي تشهد ارتفاعًا بفضل شهية المخاطرة.
- كما تشهد المعادن النفيسة تراجعًا: انخفض الذهب بنسبة 0.2% إلى 3,364 دولارًا أمريكيًا، وانخفضت الفضة بنسبة 0.15% إلى 38.82 دولارًا أمريكيًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.3%، باستثناء البلاتين الذي ارتفع بنسبة 0.2%.
- شهدت سلع الطاقة أيضًا انخفاضًا: فقد انخفض خام NATGAS بنسبة 1.8%، بينما انخفض كلٌّ من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (بنحو -0.2%)، على الرغم من تهديدات دونالد ترامب بفرض "عقوبات ضخمة" على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حرب خلال أسبوعين تقريبًا.
- تواصل العملات المشفرة خسائرها بعد جلسة متقلبة يوم الأحد. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.25% ليصل إلى 112,500 دولار أمريكي، وانخفض سعر الإيثريوم بنسبة -1.35% ليصل إلى 4,722 دولار أمريكي، كما انخفضت عقود دوجكوين (-2.2%)، وسوشي (-1.9%)، وتشينلينك (-0.4%) أيضًا.