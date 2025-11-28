حصاد الأسواق (28.11.2025)

عززت شهية المخاطرة ثقة المستثمرين، وهو ما تأكد هذا الصباح بارتفاع بنسبة 0.2% في العقود الآجلة لمؤشر ناسداك، وارتفاع سعر بيتكوين فوق 91.8 ألف دولار أمريكي، متعافيًا بأكثر من 10% من أدنى مستوى له مؤخرًا قرب 81 ألف دولار أمريكي. شهدت الأسواق الآسيوية جلسة متباينة؛ حيث تراجعت المؤشرات الصينية بشكل طفيف، بينما ارتفعت المؤشرات اليابانية.

في اليابان، ارتفعت عمليات بدء بناء المساكن بنسبة 3.2% على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات بانخفاض قدره 4.9% والقراءة السابقة التي بلغت 7.3%. ارتفعت مبيعات التجزئة واسعة النطاق بنسبة 5% على أساس سنوي، مع عدم وجود توقعات متاحة، وبزيادة عن 3% سابقًا.

ارتفع الإنتاج الصناعي الأولي بنسبة 1.4% على أساس شهري، متجاوزًا توقعات بانخفاض قدره 0.6%، وإن كان أقل من نسبة 2.6% السابقة. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.7% على أساس سنوي، متجاوزةً التوقعات البالغة 0.8% والتوقعات السابقة البالغة 0.5%.

بلغ الاستثمار الأجنبي في الأسهم اليابانية -348.7 مليار دولار في نوفمبر، بانخفاض عن 1,020.9 مليار دولار سابقًا، بينما بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في السندات اليابانية 576.5 مليار دولار، بارتفاع عن 348.4 مليار دولار.

أظهرت بيانات التضخم في طوكيو ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.8% على أساس سنوي، مطابقًا للقراءة السابقة ومتجاوزًا بقليل توقعات 2.7%، بينما بلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في طوكيو 2.7%، متوافقًا مع التقديرات ولكنه أقل من 2.8% السابقة.

يشهد السوق في أوروبا تباينًا في معنوياته، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس بشكل طفيف. في ألمانيا، بلغ تغير البطالة المعدل موسميًا -1 ألف وظيفة، مقارنةً بتوقعات 4.5 ألف وظيفة و13 ألف وظيفة سابقًا. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.2% على أساس شهري، متجاوزةً توقعات 0%، ومُحسّنةً من -0.5% السابقة.