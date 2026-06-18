حصاد الأسواق – عودة السوق إلى وضعه الطبيعي بعد توقعات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي ونتائج متباينة (18.06.2026)

📊 الاقتصاد الكلي والبنوك المركزية
- قرار سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي: أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية (FOMC) سعر الفائدة القياسي ضمن النطاق المتوقع بين 3.50% و3.75%، مسجلةً بذلك الاجتماع الرابع على التوالي دون أي تغييرات في أسعار الفائدة.
- مخطط النقاط المتشدد: تُظهر التوقعات الاقتصادية الكلية، ولا سيما مخطط النقاط، نظرةً أكثر تشدداً، خاصةً لعام 2026. وقد أظهر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، نهجاً أكثر تقييداً بشكل ملحوظ.
- بيان مُبسّط: تم حذف أكثر من نصف محتوى البيان الرسمي للاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى إزالة الإشارات السابقة "التيسيرية" بشأن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.
- استراتيجية وارش: أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، إلى تغييرات قادمة في عرض البيانات والتوقعات والتواصل. ومع ذلك، أشار أيضاً إلى أن صدمات العرض لا تزال السبب الرئيسي للتضخم، ووصف أسعار الفائدة الحالية بأنها "مُقيّدة إلى حد ما".
- تحوّل في التوجهات: يتبنى جزء كبير من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الآن موقفًا أكثر تشددًا مما كان عليه في مارس، حيث ارتفع متوسط توقعات أسعار الفائدة لنهاية عام 2026 إلى 3.8%.
- رفع أسعار الفائدة مطروح: يتوقع نصف أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (9 من أصل 12) رفعًا واحدًا على الأقل لأسعار الفائدة هذا العام، مشيرين إلى قوة سوق العمل وتزايد مخاطر التضخم (خاصةً بعد الصدمات الأخيرة في قطاع الطاقة). في الوقت نفسه، استبعد وارش بشكل قاطع أي تعديل على هدف التضخم البالغ 2%.
- تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا التوقعات: فاجأت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية للربع الأول من عام 2026 الأسواق إيجابًا، حيث أظهرت نموًا اقتصاديًا بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي (مقابل توقعات بنسبة 0.9%، وبعد نمو سابق بنسبة 0.5%)، وزيادة سنوية بنسبة 1.5% (مقابل توقعات بنسبة 1.1%).
- ردود الفعل على الدولار النيوزيلندي: تعزز البيانات الإيجابية من نيوزيلندا التوقعات برفع محتمل لأسعار الفائدة، وتساعد زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي على التعافي بعد انخفاضه الأخير إلى أدنى مستوياته منذ أبريل.
🌍 الجغرافيا السياسية
- اختراق تاريخي بين الولايات المتحدة وإيران: أفادت التقارير أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيًا مذكرة تفاهم لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار على جميع الجبهات (بما في ذلك لبنان)، مما يفتح نافذة مدتها 60 يومًا للتفاوض على معاهدة سلام نهائية.
- توقيع جنيف: من المقرر التوقيع الرسمي على المذكرة ودخولها حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل في جنيف، سويسرا، ويُعتبر هذا الاختراق تاريخيًا.
- أهم بنود الاتفاق: يتضمن الاتفاق التزامًا أمريكيًا برفع الحصار البحري خلال 30 يومًا، ورفع تجميد الأصول الإيرانية، والتنازل الكامل عن العقوبات، والموافقة الفورية على صادرات النفط الإيرانية.
- إعادة الإعمار الإقليمي: سيتم إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار بالتعاون مع الشركاء الإقليميين. ولإعادة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها وضمان إدارة بحرية آمنة، تُطلق إيران محادثات رسمية مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز.
📈 أسواق الأسهم والسندات
- تراجع حاد في وول ستريت: أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة الأربعاء بخسائر حادة. فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 1.2%، وتراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.34%، متأثرًا بتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وعمليات البيع المكثفة في سوق سندات الخزانة.
- انتعاش الخميس: شهدت جلسة اليوم انعكاسًا لتراجع وول ستريت الذي شهدته أمس. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 100 بنسبة 1.8%.
- الأسواق الآسيوية: افتتحت الجلسة الآسيوية على تباين في الأداء، لكنها شهدت استقرارًا نسبيًا مع مؤشرات على تفاؤل حذر، مدفوعًا بحماس قوي في قطاع التكنولوجيا.
- إنجاز تاريخي لمؤشر كوسبي: تجاوز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي حاجز 9000 نقطة لأول مرة في تاريخه، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.5% في تداولات الصباح مدعومًا بأداء عمالقة التكنولوجيا. ارتفعت أسهم شركة إس كيه هاينكس بأكثر من 3% لتسجل مستويات قياسية جديدة، مدفوعةً بتسليمات ذاكرة HBM4E المتطورة.
- مكاسب مؤشر نيكاي: سجل مؤشر نيكاي 225 الياباني مكاسب تقارب 2%.
💱 العملات
- قوة الدولار: ارتفع مؤشر الدولار بشكل حاد بنحو 50 نقطة أساسية مباشرةً بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
- التركيز على الين: يراقب المستثمرون عن كثب الين الياباني (JPY) بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1% الأسبوع الماضي. إلى جانب موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، يُؤدي هذا إلى مزيد من تشديد السيولة العالمية.
- أزواج العملات الرئيسية: انخفض زوج العملات الرئيسي، اليورو مقابل الدولار الأمريكي، أمس من 1.16 إلى مستوى 1.15، بينما تجاوز زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حاجز 160.5 النفسي.
🛢️ السلع
- النفط تحت الضغط: سجلت أسعار النفط الخام العالمية انخفاضات حادة نتيجة لتوقعات السوق بعودة سريعة للإمدادات الإيرانية عقب الاتفاق الجيوسياسي.
- خام برنت: على الرغم من تقلبات الأمس، يواصل خام برنت مساره الهبوطي ويتداول اليوم دون 78 دولارًا للبرميل.
- تقلبات الذهب: تأثر الذهب سلبًا بموقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، متراجعًا عن جميع مكاسبه التي حققها في وقت سابق من الأسبوع، ومنخفضًا مبدئيًا إلى 4250 دولارًا للأونصة.
- انتعاش المعادن النفيسة: يُفيد توقع انخفاض أسعار النفط المعادن النفيسة. علاوة على ذلك، ولأن كيفن وارش لم يتخذ موقفًا متشددًا للغاية، ينتعش الذهب اليوم نحو مستوى 4321 دولارًا للأونصة.
يُصيب الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بصدمات: تباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، و"ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول"
مباشر: مؤتمر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
انخفاض EURUSD بنسبة 0.4% بعد قرار الفيدرالي
ملخص اليوم: هل سيؤثر الاحتياطي الفيدرالي على السوق؟