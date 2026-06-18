حصاد الأسواق – عودة السوق إلى وضعه الطبيعي بعد توقعات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي ونتائج متباينة (18.06.2026)

📊 الاقتصاد الكلي والبنوك المركزية

قرار سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي: أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية ( FOMC ) سعر الفائدة القياسي ضمن النطاق المتوقع بين 3.50% و3.75%، مسجلةً بذلك الاجتماع الرابع على التوالي دون أي تغييرات في أسعار الفائدة.

مخطط النقاط المتشدد: تُظهر التوقعات الاقتصادية الكلية، ولا سيما مخطط النقاط، نظرةً أكثر تشدداً، خاصةً لعام 2026. وقد أظهر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، نهجاً أكثر تقييداً بشكل ملحوظ.

بيان مُبسّط: تم حذف أكثر من نصف محتوى البيان الرسمي للاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى إزالة الإشارات السابقة "التيسيرية" بشأن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.

استراتيجية وارش: أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، إلى تغييرات قادمة في عرض البيانات والتوقعات والتواصل. ومع ذلك، أشار أيضاً إلى أن صدمات العرض لا تزال السبب الرئيسي للتضخم، ووصف أسعار الفائدة الحالية بأنها "مُقيّدة إلى حد ما".

تحوّل في التوجهات: يتبنى جزء كبير من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الآن موقفًا أكثر تشددًا مما كان عليه في مارس، حيث ارتفع متوسط ​​توقعات أسعار الفائدة لنهاية عام 2026 إلى 3.8%.

رفع أسعار الفائدة مطروح: يتوقع نصف أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (9 من أصل 12) رفعًا واحدًا على الأقل لأسعار الفائدة هذا العام، مشيرين إلى قوة سوق العمل وتزايد مخاطر التضخم (خاصةً بعد الصدمات الأخيرة في قطاع الطاقة). في الوقت نفسه، استبعد وارش بشكل قاطع أي تعديل على هدف التضخم البالغ 2%.

تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا التوقعات: فاجأت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية للربع الأول من عام 2026 الأسواق إيجابًا، حيث أظهرت نموًا اقتصاديًا بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي (مقابل توقعات بنسبة 0.9%، وبعد نمو سابق بنسبة 0.5%)، وزيادة سنوية بنسبة 1.5% (مقابل توقعات بنسبة 1.1%).