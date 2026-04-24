حصاد الأسواق - عودة التفاؤل النسبي إلى الأسواق (24/04/2026)

الجغرافيا السياسية والشرق الأوسط
- استمر الجمود في العلاقات الأمريكية الإيرانية تسعة أسابيع، حيث لم يتمكن الجانبان من الاتفاق على موعد للجولة الثانية من المحادثات في باكستان. ترفض إيران التفاوض طالما استمر الحصار البحري، بينما صرّح ترامب بأنه "يملك متسعًا من الوقت" ولا ينوي التسرع في حل النزاع. للتذكير، كان ترامب قد وعد في البداية بالتوصل إلى حل في غضون "أربعة إلى خمسة أسابيع".
- أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لثلاثة أسابيع عقب اجتماع في البيت الأبيض مع ممثلين عن الجانبين. إلا أن تفاؤل الرئيس سرعان ما تبدد، إذ صرّح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، لشبكة CNN بأن التمديد "ليس مؤكدًا بنسبة 100%"، محذرًا من أن حزب الله يطلق الصواريخ بكثافة على مواقع، مما يقوض الهدنة.
- أمر ترامب البحرية الأمريكية بـ"إطلاق النار على أي سفينة" تزرع ألغامًا في مضيق هرمز وتدميرها، مدعيًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة تسيطر الآن على المضيق. في الواقع، لا تزال إيران تُحكم سيطرتها على هذا الممر المائي الاستراتيجي، ولا يزال الوضع متوترًا.
- هدّد ترامب المملكة المتحدة بفرض "رسوم جمركية باهظة" إذا لم تسحب لندن ضريبة الخدمات الرقمية، التي تستهدف عمالقة التكنولوجيا الأمريكية - آبل، وجوجل، وميتا. يُمثل هذا نقطة توتر أخرى في العلاقات عبر الأطلسي قبيل زيارة ترامب الرسمية المُقررة إلى المملكة المتحدة.
البيانات الاقتصادية الكلية
- بلغ معدل التضخم الأساسي في اليابان (مؤشر أسعار المستهلك الأساسي) 1.8% على أساس سنوي في مارس، وهو ما يتماشى مع التوقعات ولكنه أقل من هدف بنك اليابان البالغ 2% - وذلك للشهر الثاني على التوالي. في الوقت نفسه، فاجأ مؤشر أسعار المنتجين للخدمات الجميع بارتفاعه إلى 3.1% مقابل توقعات بلغت 3.0% وقراءة سابقة بلغت 2.7%، مما يشير إلى استمرار ضغوط الأسعار المتوقعة. ومن المتوقع أن تدفع صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران التضخم إلى ما فوق الهدف في الأشهر المقبلة، مما يُبقي احتمال رفع بنك اليابان لسعر الفائدة في يونيو واردًا.
- صعّد وزير المالية الياباني، كاتاياما، من لهجته التدخلية بشأن الين، محذرًا من "إجراءات حاسمة" ضد المضاربة على العملة، بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة. ويحوم الين حاليًا حول مستوى 160 ينًا للدولار، وهو مستوى نفسي مهم. ويُذكّر هذا التنسيق مع واشنطن بالظروف التي سبقت أول تدخل مشترك بين الولايات المتحدة واليابان في سوق العملات منذ 15 عامًا.
- حذّر ترامب الأمريكيين من أن ارتفاع أسعار الغاز سيستمر "لفترة من الوقت" بسبب تشديد العقوبات على إيران. لهذا التعليق تداعيات حقيقية على التضخم، إذ قد يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة، الذي يمتد ليشمل النقل والخدمات اللوجستية والسلع الاستهلاكية، إلى زيادة الضغط على الأسعار، ما يُعقّد مسار أسعار الفائدة الذي يتبناه الاحتياطي الفيدرالي.
- ألغت شركة لوفتهانزا 20 ألف رحلة جوية بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات، وهو نتيجة مباشرة لأزمة سوق النفط الناجمة عن الصراع في منطقة الخليج العربي. ويُعدّ هذا مؤشراً على أن أزمة الطاقة بدأت تُؤثر بشكلٍ ملموس على قطاع النقل الأوروبي.
أسواق الأسهم - وول ستريت وآسيا
- أنهت وول ستريت جلسة الخميس على انخفاض، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وخسر مؤشر ناسداك المركب 0.9% (وهو أسوأ أداء يومي له منذ شهر تقريبًا)، على الرغم من أن كلا المؤشرين سجلا مستويات قياسية جديدة خلال الجلسة. وعلى مدار الأسبوع، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% فقط، وناسداك بنسبة 0.1%، وهو انخفاض طفيف بشكل مفاجئ بالنظر إلى الارتفاع الأسبوعي في أسعار النفط بنسبة 16-17%.
- تباين أداء العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية قبل جلسة الجمعة، حيث استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 تقريبًا، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.4% (بقيادة شركة إنتل)، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 0.2%. لا يزال السوق في وضع "القيادة المحدودة" - يشير كاميرون داوسون من شركة نيو إيدج ويلث إلى أن المكاسب مدفوعة بشكل شبه حصري بقطاع أشباه الموصلات، وقد سجل صندوق iShares Semiconductor ETF (SOXX) مكاسبه للجلسة السابعة عشرة على التوالي.
- شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متباينًا يوم الجمعة. ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.71% بفضل قوة قطاع التكنولوجيا، بينما صعد مؤشر توبكس بنسبة 0.30%. في المقابل، انخفض مؤشر هانغ سينغ بنسبة 0.61%، وتراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.28%، وانخفض مؤشر كوسبي بنسبة 0.23%، وتراجع مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.29%. لم يُسهم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في طمأنة المستثمرين.
العملات
- ارتفع الدولار بشكل طفيف، متداولًا ضمن نطاق ضيق. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني عند مستوى 159.8 تقريبًا، وهو قريب من مستوى 160 الرئيسي، الذي أشارت السلطات اليابانية إلى استعدادها للتدخل عنده. انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا (-0.04%) إلى 1.168، بينما بقي سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي ثابتًا تقريبًا عند 1.346.
- يتراجع الزلوتي البولندي انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الزلوتي البولندي 3.63 (+0.06%)، واليورو مقابل الزلوتي البولندي 4.24 (+0.08%). وفي سوق العملات الأوسع، تُظهر عملات السلع الأساسية والأسواق الناشئة ضعفًا، حيث تتراجع الكرونة النرويجية والراند الجنوب أفريقي والبيزو المكسيكي مقابل الدولار. حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني عند 6.8674، وهو أعلى بكثير من تقديرات السوق (6.8400)، مما يشير إلى استمرار انخفاض اليوان بشكل مُتحكم فيه.
المواد الخام
- لا تزال أسعار النفط الخام مرتفعة وسط التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار حصار مضيق هرمز. ارتفع خام برنت بنحو 17% على أساس أسبوعي، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 16%. صباح الجمعة، تم تداول خام غرب تكساس الوسيط عند حوالي 96 دولارًا (بانخفاض 1.0% خلال الجلسة)، وخام برنت قرب 99 دولارًا (بانخفاض 1.2%). يُعد هذا تصحيحًا بعد ارتفاع أسبوعي قوي، لكن الاتجاه العام لا يزال صعوديًا.
- يتراجع الذهب عن بعض مكاسبه، حيث انخفض بنسبة 0.36% إلى حوالي 4677 دولارًا للأونصة. وانخفضت الفضة بنسبة 0.60%. وانخفض الغاز الطبيعي بنسبة 0.51%. تتوقع غولدمان ساكس أن يتعافى إنتاج النفط في الخليج العربي سريعًا بعد فتح مضيق هرمز، لكن هذا يبقى سيناريو افتراضيًا في الوقت الراهن.
- تُلحق أزمة الوقود أضراراً بالغة بمصافي النفط الآسيوية، إذ تُجبر الحرب مع إيران هذه المصافي على خفض عمليات التكرير، مما يُهدد إمدادات الديزل ووقود الطائرات في المنطقة. وهذا تحديداً ما دفع شركة لوفتهانزا إلى إلغاء 20 ألف رحلة جوية.
الشركات
- إنتل: ارتفعت أسهمها بنسبة 19% بعد إعلان نتائج الربع الأول التي فاقت التوقعات بشكل ملحوظ (ربحية السهم 0.29 دولار أمريكي مقابل 0.01 دولار أمريكي، والإيرادات 13.58 مليار دولار أمريكي مقابل 12.42 مليار دولار أمريكي). كما رفعت الشركة توقعاتها للربع الثاني، وهو ما يُعدّ المحرك الرئيسي لارتفاع أسهمها في بورصة ناسداك.
- ارتفعت أسهم SAP بنسبة 5% في التداولات المسائية مدعومةً بنتائج أفضل من المتوقع (ربحية السهم 1.72 دولار أمريكي مقابل 1.69 دولار أمريكي) وزيادة بنسبة 19% في إيرادات الحوسبة السحابية. مع ذلك، أشارت الشركة إلى أن توقعاتها لعام 2026 تفترض انخفاض حدة الصراع في الشرق الأوسط.
- أعلنت نايكي عن تسريح 1400 موظف، وهي الجولة الثانية من عمليات التسريح هذا العام.
- أصدرت ديب سيك نسخة تجريبية من نموذجها V4، وهو أحدث فصول سباق الذكاء الاصطناعي في الصين. النموذج مفتوح المصدر ومصمم لمنافسة أفضل نماذج اللغة الكبيرة في العالم. أعلنت شركة علي بابا عن دمج نموذج Qwen الخاص بها في سيارات BYD وفولكس فاجن (مشروع مشترك محلي)، مما يعكس التوجه المتزايد نحو الذكاء الاصطناعي في صناعة السيارات.
العملات الرقمية
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.38%، ويتداول حاليًا بين 77,500 و77,700 دولار أمريكي. يترقب سوق العملات الرقمية قمة العملات الرقمية التي ستُعقد يوم السبت في منتجع مارالاغو، حيث من المقرر أن يُلقي ترامب خطابًا. هذا الحدث مخصص حصريًا لأكبر 297 مالكًا لعملة ترامب الرقمية ($TRUMP). قد يُؤدي هذا إلى تقلبات في سوق العملات الرقمية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ما يُتوقع من جلسة اليوم
- قبل افتتاح الأسواق الأمريكية، ستصدر شركات بروكتر آند غامبل، ونورفولك ساوثرن، وتشارتر كوميونيكيشنز، وSLB تقاريرها الفصلية، وقد تُسهم نتائج SLB (قطاع النفط) تحديدًا في فهم تأثير أزمة الطاقة على القطاع.
- في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، ستصدر القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر أبريل. وفي ظل تحذيرات ترامب من ارتفاع أسعار الغاز، قد تُؤكد هذه القراءة تراجع ثقة الأسر الأمريكية.
- ستظل الأسواق حساسة للأخبار الواردة من الشرق الأوسط، إذ يُتوقع أن يكون عطلة نهاية الأسبوع مضطربة نظرًا لتصاعد استعدادات إسرائيل لتصعيد محتمل. ويُؤدي هيمنة قطاع أشباه الموصلات على السوق، والتباين بين تفاؤل المستثمرين والواقع الجيوسياسي، إلى خلق بيئة هشة قد يُؤدي فيها أي خبر سلبي إلى تصحيح حاد.
تقلبات السوق الحالية.
