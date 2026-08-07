مخطط اليوم: ما الذي سيؤثر على سوق الأسهم الأمريكية؟ (07.08.2026)

يشهد ناسداك 100 انتعاشًا قويًا منذ بداية أغسطس.

🌍 أسعار النفط الخام

كان ارتفاع يوم الثلاثاء بنسبة 3.2% من أقوى الارتفاعات هذا العام. وقد دعم المؤشر انخفاض أسعار النفط الخام، عقب تصريحات سكوت بيسنت. صرّح وزير الخزانة على قناة CNBC أن هناك احتمالًا للتوصل إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز واتخاذ خطوات نحو مزيد من التطبيع للوضع في هذا النزاع، ربما اليوم أو غدًا.

لكن هذا لم يتحقق.

حاليًا، ترتفع أسعار النفط مجددًا، مما يؤثر سلبًا على مؤشر التكنولوجيا الأمريكي الرئيسي.

يبلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط حوالي 78 دولارًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 4.5% تقريبًا عن أدنى مستوياته يوم الأربعاء.

كما لا يزال ما يُسمى بفارق سعر النفط الخام، أي الفرق بين سعر النفط الخام وأسعار المنتجات البترولية المشتقة منه (مثل البنزين والديزل)، عند مستويات مرتفعة للغاية.

الشكل 1: سعر وفارق التكرير لخام غرب تكساس الوسيط (2025 - 2026)

المصدر: XTB Research, 07.08.2026

بطبيعة الحال، تعود هذه الزيادات إلى الأخبار الواردة من الشرق الأوسط.

تقترب إيران وعُمان من التوصل إلى اتفاق لتسهيل حركة الملاحة في مضيق هرمز. ويُقال إن الاتفاق ينتظر حاليًا موافقة البرلمان الإيراني. مع ذلك، لا توجد مؤشرات تُذكر على إمكانية قبوله من قِبل الولايات المتحدة.

وتسعى السلطات في طهران، بحسب التقارير، إلى:

فرض حظر تام على مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية،

تطبيق نظام جديد للرسوم يغطي تكاليف التأمين والتكاليف البيئية، من بين أمور أخرى،

المطالبة بدفع تعويضات خاصة من الدول المعادية مقابل استعادة حقوق الملاحة.

📈 موسم إعلان الأرباح

استفاد ناسداك أيضًا في النصف الأول من الأسبوع من نتائج الشركات العملاقة. فبعد صدور تقرير الربع الثاني، ارتفعت أسهم شركة بالانتير بنحو 30%، إذ لم تعد منتجاتها مقتصرة على العقود الحكومية فحسب، بل أصبحت أداة أعمال قوية للقطاع الخاص.

وبلغ نمو الإيرادات 1.94 مليار دولار (+94% على أساس سنوي). تتوقع الشركة تحقيق أرباح في حدود 2.16 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث.

بلغ ربح السهم 0.41 دولار أمريكي (بزيادة قدرها 256% على أساس سنوي).

الشكل 2: لوحة بيانات بالانتير (07/08/2026)

المصدر: XTB Research, 07.08.2026

كان لتحسن المعنويات تجاه قطاع أشباه الموصلات أثر إيجابي، حيث انتعشت الأسهم قليلاً من أدنى مستوياتها المحلية. وتلقت الشركات بعض الدعم من شركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي أظهرت تقاريرها الفصلية استمرار الإنفاق الرأسمالي دون انقطاع. ففي حالة شركة ألفابت، من المتوقع أن يصل الإنفاق الرأسمالي إلى 200 مليار دولار في عام 2026.

إلا أن حجم تصحيح يوليو كان كبيرًا لدرجة أن مؤشر SOX، الذي يضم أكبر 30 شركة أمريكية تعمل في تصميم وتصنيع وتوزيع وبيع أشباه الموصلات، انخفض حاليًا بنحو 17% عن ذروته.

ولم تُسهم نتائج شركة AMD، التي كانت جيدة "فقط" كما ذكرنا يوم الأربعاء، في تحسين الوضع.

فقد تجاوزت الشركة التوقعات من حيث الإيرادات وربحية السهم. كما قدمت توقعات أفضل من المتوقع للربع القادم.

ومع ذلك، انخفضت أسهمها بأكثر من 10%، مما يُبرز مدى ارتفاع توقعات المستثمرين وقوة النتائج التي يجب أن تحققها الشركات في هذا القطاع للحفاظ على تقييماتها الحالية.

الشكل 3: لوحة معلومات AMD (07/08/2026)

المصدر: XTB Research, 07.08.2026

لا توجد بيانات أخرى صادرة عن الشركات الكبرى هذا الأسبوع. من المرجح أن يتركز الاهتمام اليوم على تقارير شركات Take-Two Interactive وWendy's وUnder Armor. نتطلع الأسبوع المقبل، من بين أمور أخرى، إلى بيانات من شركتي Plug Power (الاثنين) وSuper Micro Computer (الثلاثاء)، والتي من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على السوق بشكل عام.

📈 تقرير الوظائف غير الزراعية

يشهد اليوم صدور أهم بيانات الاقتصاد الكلي لهذا الأسبوع. في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، سيتم نشر بيانات الوظائف غير الزراعية، وهي أهم تقرير عن سوق العمل الأمريكي.

بعد اجتماع يوليو، الذي لم يسفر عن رفع أسعار الفائدة أو توضيح الإجراءات اللاحقة للجنة، انخفضت توقعات السوق لرفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، مما كان داعمًا لسوق الأسهم.

يبدو أن المستثمرين يشككون بشكل متزايد في أن التصريحات المتشددة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد ستتبعها إجراءات ملموسة. تذكروا أنه قبل عام تقريبًا، أيّد وارش ترامب علنًا، مصرحًا على قناة فوكس نيوز بأن استياء الرئيس من إدارة باول للسياسة النقدية كان مبررًا تمامًا. وانتقد المؤسسة آنذاك لبطئها في خفض أسعار الفائدة واعتمادها المفرط على البيانات الاقتصادية المتأخرة.

وبما أن الاحتياطي الفيدرالي مُلزم بضمان استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف، فإن مؤشرات تباطؤ سوق العمل الأمريكي قد تؤدي إلى مراجعة أخرى لمسار أسعار الفائدة المتوقع في الولايات المتحدة. ويُشير إلى ذلك إلى حد ما بيانات ADP وJOLTS المنشورة هذا الأسبوع، والتي جاءت أقل من توقعات السوق. مع ذلك، تُعد هذه البيانات إما ثانوية في الظروف العادية (مثل ADP) أو متأخرة بشكل ملحوظ (مثل JOLTS). علاوة على ذلك، كان ارتباطها بقراءة مؤشر الوظائف غير الزراعية (NFP) ضعيفًا نسبيًا في السنوات الأخيرة.

الشكل 4: مؤشر الوظائف غير الزراعية (NFP) ومكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات (ISM PMI) (2020-2026)

المصدر: XTB Research, 07.08.2026

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاديين قد مالوا في السنوات الأخيرة إلى التقليل من تقدير عدد الوظائف الجديدة غير الزراعية. وقد أثبتت بيانات الوظائف غير الزراعية في نهاية المطاف أنها أفضل من التوقعات في 35 شهرًا من أصل 50 شهرًا الماضية.

التحليل الفني

الشكل 5: مؤشر US100 [D1] (18/12/2025 - 07/08/2026)

المصدر: xStation, 07.08.2026

يشهد المؤشر اتجاهًا صعوديًا واضحًا وطويل الأمد منذ مارس 2026. وبعد بلوغه ذروة محلية عند مستوى 30.76 ألف نقطة، دخل في مرحلة تصحيح هبوطي طبيعي، مما قلل من مكاسبه السابقة. ويتذبذب السعر حاليًا حول مستوى 29.6 ألف نقطة، مما يُشير إلى مؤشرات قوية على اكتمال الحركة التصحيحية والعودة إلى الاتجاه الرئيسي.

وكانت اللحظة الحاسمة بالنسبة لجانب الطلب هي الدفاع الناجح عن مناطق الدعم الاستراتيجية في النصف الثاني من يوليو. وفي الأيام الأخيرة، تمكن المشترون من دفع السعر بقوة فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 فترة (الخط الأصفر، المستوى التقريبي 29077). تُعد هذه إشارة فنية بالغة الأهمية، تُشير إلى استعادة المشترين السيطرة على السوق على المدى القصير.

ويؤكد هذا الوضع المؤشرات التذبذبية. فقد اخترق مؤشر القوة النسبية (RSI) حاجز الـ 50 نقطة الطبيعي من الأسفل، مما يؤكد عودة الزخم الإيجابي. في الوقت نفسه، لا يزال السعر بعيدًا عن منطقة ذروة الشراء، مما يفسح المجال واسعًا لمواصلة الصعود.

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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في شركة XTB