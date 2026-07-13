حصاد الأسواق: هل تم إغلاق مضيق هرمز؟ (13.07.2026)

🌍 الحرس الثوري الإيراني يُغلق مضيق هرمز
- أصدر الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، بيانًا أعلن فيه إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة حتى إشعار آخر. وأكد أن أي إجراء إضافي من جانب الولايات المتحدة أو حلفائها ردًا على الحصار سيُقابل بردٍّ شديد. وتُعدّ القواعد التابعة لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة الأكثر عرضة للخطر.
- كما أفاد الحرس الثوري بأنه، كتحذير، أطلق النار على سفينة عطّلت أنظمة تحديد هويتها، وسارت في مسار مُعتمد من قبل الإيرانيين، وتجاهلت أمرًا بتغيير مسارها.
🌍 الولايات المتحدة
- أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بدورها بأن إيران لا تُسيطر على المضيق، وأن حركة الملاحة تسير بسلاسة ودون اضطرابات كبيرة. ورفض دونالد ترامب تصريحات طهران، مؤكدًا صلاحية المضيق للملاحة أمام السفن التي تسير وفقًا للقانون. وفي الوقت نفسه، حذّر من أنه إذا لم تُوقف طهران أعمالها، فإن الولايات المتحدة ستشنّ المزيد من الهجمات على إيران.
- تذكروا أن الولايات المتحدة شنت قبل أيام قليلة غارات على 80 هدفًا في إيران، وأعلن الرئيس ترامب خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قمة الناتو بأنقرة.
🛢️ السلع
- لا مفاجآت كبيرة في سوق السلع.
- عادت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياتها المحلية، حيث بلغت حوالي 79.5 و74.5 دولارًا للبرميل على التوالي، ما يمثل زيادة بنسبة 4.5% تقريبًا.
- كما ارتفع سعر الغاز في بورصة TTF الهولندية بنسبة 3.6%. ويبلغ سعر الميغاواط/ساعة حاليًا ما يزيد قليلًا عن 50 دولارًا.
- ترتفع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 4.58%، ما يساهم في انخفاض أسعار الذهب (4060 دولارًا) والفضة (58.3 دولارًا).
📈 الأسهم
- انخفاض حاد في الأسواق الآسيوية. ويتدهور توجه المستثمرين نحو المخاطرة بشكل ملحوظ مرة أخرى.
- بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها شركة إس كيه هاينكس الكورية إثر إدراجها في بورصة ناسداك الأمريكية، تراجعت أسهمها بأكثر من 14% اليوم. وانخفض مؤشر كوسبي بأكمله مجدداً بنسبة 8.2%.
- كما سجل مؤشر نيكاي 225 الياباني انخفاضاً بنسبة 2.2%، ومؤشر شنغهاي المركب الصيني انخفاضاً بنسبة 1.6%.
- يبرز مؤشر هانغ سينغ فقط بارتفاع طفيف بنسبة 0.5%، مدعوماً بأسهم جي دي (3.7%)، وعلي بابا (2%)، وسينوك (1.7%)، وشاومي (1%).
- تشهد العقود الآجلة في الأسواق الأوروبية والأمريكية أيضاً انخفاضاً.
- انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.4%.
- خسر مؤشر داكس 0.9%.
📈 بيانات الاقتصاد الكلي
- نبدأ أسبوعاً هاماً من منظور الاقتصاد الكلي بهدوء نسبي. باستثناء مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في نيوزيلندا (والذي جاء، بالمناسبة، جيدًا جدًا - 50.6)، لا نتوقع أي قراءات مهمة اليوم من وجهة نظرنا.
- ننتظر يوم الثلاثاء، الذي سيشهد نشر بيانات التضخم لشهر مارس في الولايات المتحدة، وجلسة استماع رئيس لجنة مراقبة الاقتصاد، وارش، أمام مجلس النواب الأمريكي.
💱 العملات
- في ظل تراجع المستثمرين عن المخاطرة، يهيمن الدولار الأمريكي على السوق، رغم أن مكاسبه حاليًا طفيفة. ويتذبذب زوج اليورو/الدولار الأمريكي حول مستوى 1.14.
- تتصدر قائمة العملات ذات القيمة السوقية المنخفضة عملات السلع الأساسية، مثل الكرونة النرويجية والدولار الكندي (بانخفاض لا يتجاوز 0.1% مقابل الدولار الأمريكي).
- في أسفل القائمة، يأتي الدولار الأسترالي (-0.4%)، والكرونة السويدية ذات التقلبات العالية (-0.4%)، والين الياباني (-0.4%)، الذي يقترب ببطء من أدنى مستوياته المحلية المسجلة مؤخرًا.
- جميع عملات الأسواق الناشئة الرئيسية، من وجهة نظرنا، موجودة أيضًا في المحرر. وقد سجلت عملات الفورنت المجري (-0.7%)، والوون الكوري الجنوبي (-0.6%)، والراند الجنوب أفريقي (-0.6%) أداءً ضعيفًا بشكل خاص، وهي عملات الدول الأكثر تأثرًا بأزمة الطاقة المتفاقمة. ومن بين العملات الخاسرة أيضًا الزلوتي البولندي (-0.5%).
العملات المشفرة
- يؤثر النفور من المخاطرة سلبًا على العملات المشفرة الرئيسية. فقد كل من البيتكوين (-1.6%)، الذي انخفض سعره إلى ما دون حاجز 63,000 دولار، والإيثيريوم (-1.7%)، الذي يبلغ سعره حاليًا حوالي 1,780 دولارًا، قيمتهما.
عاجل: إيران والولايات المتحدة تعودان إلى طاولة المفاوضات! تراجع أسعار النفط، وارتفاع أسعار الأسهم!
ملخص يومي - تصعيد في الشرق الأوسط. لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تخشى التضخم
محضر اجتماع الفيدرالي: تأكيد على نبرة متشددة. ومع ذلك، ينتعش زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
زيارة ترامب لأنقرة لا تُشير إلى تصعيد كامل. النفط يحد من المكاسب، ومؤشر ناسداك يُخفف من الخسائر.