حصاد الأسواق: هل تم إغلاق مضيق هرمز؟ (13.07.2026)

يؤثر النفور من المخاطرة سلبًا على العملات المشفرة الرئيسية. فقد كل من البيتكوين (-1.6%)، الذي انخفض سعره إلى ما دون حاجز 63,000 دولار، والإيثيريوم (-1.7%)، الذي يبلغ سعره حاليًا حوالي 1,780 دولارًا، قيمتهما.