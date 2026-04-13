حصاد الأسواق: حصار مضيق هرمز والثورة السياسية في المجر ⚖️

🌍 الجغرافيا السياسية
- انتهت المحادثات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد بالفشل خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث لم يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. لا يزال وقف إطلاق النار ساريًا رسميًا، لكن الآمال في جولة حوار أخرى ضئيلة، لا سيما في أعقاب أحدث تحركات واشنطن التصعيدية.
- أكد الرئيس ترامب صباح اليوم على منصة "تروث سوشيال" أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيبدأ الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش). وستعترض الولايات المتحدة جميع السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية والتي تحمل بضائع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز.
- أوضحت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الحصار لا يعني إغلاق مضيق هرمز أمام حركة العبور؛ ومع ذلك، حذرت إيران من أن أي اقتراب للسفن الأمريكية من المضيق سيُعتبر انتهاكًا لوقف إطلاق النار. وقد رفعت إسرائيل مستوى تأهبها.
- تشير التقارير إلى أن ترامب ومستشاريه يدرسون استئناف ضربات محدودة ضد إيران إذا ثبت عدم جدوى الحصار. ينظر المحللون إلى الحصار في المقام الأول كوسيلة للضغط، لكن السوق تتوقع مخاطر تصعيد إضافي.
🗳️ السياسة - المجر
- في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد في المجر، فاز حزب المعارضة "تيسا بيتر ماغيار" بنحو 53% من الأصوات وسط إقبال تاريخي مرتفع. ومع فرز 98.93% من الأصوات، يشغل "تيسا" 138 مقعدًا، و"فيدس" 55 مقعدًا، و"مي هازانك" 6 مقاعد من أصل 199 مقعدًا في البرلمان.
- حقق حزب "ماغيار" الأغلبية الدستورية (العتبة المطلوبة هي 133 مقعدًا)، منهيًا بذلك حكم فيكتور أوربان الذي دام 16 عامًا. وقد هنأت أوروبا الحزب، وتفسر الأسواق النتيجة كدليل على تقارب المجر مع الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن الآن الإفراج عن مساعدات تصل إلى 90 مليار يورو لأوكرانيا، كانت بودابست قد جمّدتها سابقًا.
- لم يتفاعل زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلا بشكل طفيف مع هذا الخبر، إذ يتعرض لضغوط من قوة الدولار وارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا. مع ذلك، وعلى المدى الطويل، تُعدّ نتيجة الانتخابات إيجابية لليورو وأصول الاتحاد الأوروبي.
📉 الأسواق الآسيوية
- اتسمت جلسة التداول الآسيوية بتوجهات النفور من المخاطرة، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.0%، متأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة ووصول عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في 29 عامًا، وسط مخاوف من التضخم. كما انخفض مؤشر هانغ سينغ بنسبة 1.5%، وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3%.
- وتراجع مؤشر ASX 200 بنسبة 0.5%، حيث ساهمت أسهم التكنولوجيا والتعدين في انخفاضه، على الرغم من تحقيق قطاع الطاقة مكاسب.
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 1.8% بعد إغلاقها مرتفعة بنسبة 0.5% يوم الجمعة. كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية: مؤشر US500 بنسبة 0.70%، ومؤشر US100 بنسبة 0.81%.
العملات
- يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا مدفوعًا بالطلب على الأصول الآمنة وارتفاع أسعار النفط: مؤشر الدولار الأمريكي +0.3%، وزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني +0.3% (حوالي 159.7). لا يزال الين ضعيفًا رغم الإشارات المتشددة من بنك اليابان، إذ تُشكل أسعار الطاقة المرتفعة مشكلة هيكلية للاقتصاد الياباني.
- انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%، متراجعًا إلى ما دون مستوى 1.1700. وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4%، مُكافحًا للبقاء فوق مستوى 1.3400.
- تتعرض عملات نصف الكرة الجنوبي لضغوط النفور من المخاطرة: الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي -0.3% (مستوى الدعم عند 0.7000)، الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي -0.2% (مستوى الدعم عند 0.5800). الزلوتي البولندي: الدولار الأمريكي مقابل الزلوتي البولندي -0.13% (3.6394)، اليورو مقابل الزلوتي البولندي +0.12% (4.2531) - استقرار نسبي.
تقلبات سوق الصرف الأجنبي. المصدر: xStation
🛢️ السلع
- يتصدر النفط الخام اليوم قائمة السلع الرابحة: ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.95% (حوالي 104.76 دولارًا للبرميل)، وارتفع خام برنت بنسبة 6.8% (أعلى من 102 دولارًا). ويمثل هذا عودةً فوق مستوى 100 دولار النفسي بعد انهيار المفاوضات وإعلان الحصار.
- يشير المحللون إلى عامل خطر إضافي: انتهاء صلاحية عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو في 21 أبريل. قد يؤدي عدم التوصل إلى انفراجة دبلوماسية إلى ارتفاع حاد في المضاربات، ويتوقع البعض احتمال وصول السعر إلى 120 دولارًا بنهاية الأسبوع.
- انخفض الذهب بنسبة تتراوح بين 0.5% و0.81% (حوالي 4720 دولارًا للأونصة) نتيجة قوة الدولار وارتفاع أسعار النفط، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من أدنى مستوى له عند 4700 دولار. وانخفضت الفضة بنسبة 2.52%. انخفض سعر النحاس بنسبة 1.3%، متأثرًا بتراجع توقعات النمو واحتمالية تباطؤه.
📊 الأسهم والقطاعات
- السيناريو السائد هو عزوف المستثمرين عن القطاعات الدورية: ستتعرض البنوك وشركات الطيران والشركات الصناعية وتجار التجزئة لضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة. في المقابل، ستكون شركات الطاقة وقطاع الدفاع من أبرز المستفيدين.
- انخفض مؤشر DE40 بنسبة 1.16%، ومؤشر EU50 بنسبة 1.15%، ومؤشر JP225 بنسبة 1.37%، ومؤشر CHN.cash بنسبة 0.84%، ما يُشير إلى صورة سلبية واضحة على مستوى العالم.
₿ العملات الرقمية
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.69% (حوالي 70,800 دولار أمريكي)، ويتصرف كأصل عالي المخاطر، وليس كـ"ذهب رقمي"، وهو ما يُعد نقطة ضعف في ظل الظروف الراهنة.
تقلبات في الأسواق الرئيسية. المصدر: xStation
🎯 ماذا نتوقع اليوم؟
- من المرجح أن تفتتح الجلسة الأوروبية على انخفاض حاد، مع كون الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت غرينتش هي اللحظة الحاسمة - وهي بداية الحصار الرسمي على الموانئ الإيرانية. في حال وقوع حادث بحري أو رد إيراني عسكريًا، قد ترتفع أسعار النفط بشكل حاد، وقد تتراجع الأسهم أكثر.
- على صعيد البيانات الاقتصادية الكلية، يجدر متابعة أي إعلانات دبلوماسية (مع قيام باكستان والصين بدور الوساطة) وأي بيانات من البنك المركزي الأوروبي في أعقاب الاضطرابات السياسية في المجر. أي مؤشرات على خفض التصعيد من جانب الولايات المتحدة أو إيران ستكون المفاجأة الإيجابية الأكبر في الجلسة. أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فالجدول الزمني اليوم خالٍ.
