حصاد الأسواق - خفض التصعيد في هرمز، وانخفاض حصة سبيس إكس، يُؤجج تراجع شركات التكنولوجيا الكبرى (23.06.2026)

🛢️ السلع الأساسية والجيوسياسة
- انخفاض أسعار النفط: انخفض سعر برميل خام برنت إلى ما دون 78 دولارًا أمريكيًا، كرد فعل من السوق على انخفاض حدة التوترات في الشرق الأوسط.
- تقدم ملحوظ في المحادثات الأمريكية الإيرانية: حققت المفاوضات في سويسرا تقدمًا ملحوظًا. واتفق الطرفان على إنشاء خط اتصال خاص لتجنب النزاعات عند مرور السفن عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. كما تعهد البلدان بضمان وحدة الأراضي اللبنانية.
- المفاوضات: حتى الآن، تم التوصل إلى حلول بشأن قضايا رفع التجميد عن الأصول الإيرانية ومسائل تتعلق بصادرات النفط الإيرانية.
- رسالة متضاربة من دونالد ترامب: علّق ترامب بأن كميات كبيرة من النفط تتدفق عبر مضيق هرمز، وأن أسعار السلع الأساسية انخفضت بشكل ملحوظ. ومع ذلك، حذر من أن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على المضيق، ويمكنها إعادة فرض الحصار فورًا إذا لم تلتزم إيران ببنود الاتفاق.
- أموال إيران: أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني أن الأموال المُفرج عنها لن تُخصص حصراً للسلع الأساسية. سيُتاح لطهران شراء سلع أخرى غير خاضعة للعقوبات، مع العلم أنها غير مُلزمة بشراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة.
📈 سوق الأسهم
- تراجع مؤشر الذكاء الاصطناعي: تراجعت المؤشرات الأمريكية عن مستوياتها القياسية. انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.3%، كما ساهم ارتفاع عوائد السندات الأمريكية في تثبيط المعنويات، مما عزز قوة الدولار الأمريكي. نشهد حالياً انخفاضاً في العقود الآجلة لمؤشر US100 بنسبة 1.2% تقريباً.
- انخفاضات في آسيا: حذت أسواق الأسهم الآسيوية، وخاصة في كوريا الجنوبية، حذوها، متراجعةً بسبب عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات تصنيع الرقائق. انخفض مؤشر كوسبي بنسبة تصل إلى 6%، بينما في اليابان، حيث يستمر بيع الين، خسر مؤشر نيكاي 225 نسبة 1.62%. بعض الأسواق الصينية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة رسمية.
- انخفاض حاد بنسبة 16% في أسهم سبيس إكس: تراجعت قيمة شركة إيلون ماسك إلى ما دون سعر إغلاق أول يوم تداول لها. ويعود السبب إلى إعلان الشركة عن اقتراض مكثف، حيث أصدرت سندات استثمارية لأول مرة لتمويل طموحاتها الضخمة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، على الرغم من توقيعها عقدًا بمليارات الدولارات لتوفير قوة حاسوبية لشركة ريفليكشن إيه آي.
- ألفابت تحت الضغط: تراجعت أسهم الشركة العملاقة بشدة بعد نبأ انتقال جون جامبر، نائب رئيس جوجل ديب مايند والحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024، إلى شركة أنثروبيك المنافسة.
📊 الاقتصاد الكلي والعملات
- اليابان (مؤشر مديري المشتريات الأولي): جاءت البيانات أفضل من المتوقع. ارتفع مؤشر التصنيع إلى 54.9 نقطة (مقارنةً بـ 54.5 سابقًا)، وقفز المؤشر المركب إلى 52.5 نقطة (مقارنةً بـ 51.1 سابقًا)، مما يشير إلى انتعاش اقتصادي قوي.
- أستراليا (مؤشر مديري المشتريات الأولي): كانت النتائج متباينة. يشهد قطاع التصنيع أداءً جيدًا ويتوسع بمعدل 52.1 نقطة، بينما لا يزال قطاع الخدمات في منطقة الركود، مسجلاً 49.9 نقطة.
- يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي حول أدنى مستوياته في الأسبوع الماضي، قرب 1.14، بينما يرتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني نحو 162، على الرغم من محاولات السلطات اليابانية للتدخل لفظيًا.
🔭 ما الذي يجب مراقبته اليوم؟
- افتتاح حذر في أوروبا: تشير العقود الآجلة إلى جلسة افتتاح متوترة في أوروبا بعد عمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت وآسيا. انخفض مؤشر DE40 بنسبة 0.6%، بينما خسر مؤشر UK100 نسبة 0.7%.
- تصاعد التوترات في الشرق الأوسط: سيراقب المستثمرون عن كثب مدى استمرار انخفاض أسعار النفط في ظل التقدم الدبلوماسي، الذي قد يُخفف الضغط على شركات النقل ولكنه سيؤثر سلبًا على قطاع الطاقة. وتعتمد أسعار خام برنت حاليًا على مستويات الدعم التي سُجلت الأسبوع الماضي حول المتوسط المتحرك لـ 200 فترة.
- ضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى: سيكون أداء قطاع أشباه الموصلات والشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي عاملًا حاسمًا. سيختبر السوق ما إذا كان انخفاض أسهم ألفابت وسبيس إكس أمس مجرد جني أرباح مؤقت أم تصحيحًا أعمق لقطاع مُبالغ في تقييمه. يتزايد الحديث في الأسواق عن المديونية الهائلة لشركات التكنولوجيا ونمو ديونها بوتيرة أسرع من إيراداتها أو حتى أرباحها.
- الوضع السياسي: سيبدأ المستثمرون أيضًا في الاستعداد تدريجيًا للأحداث الاقتصادية الكلية المستقبلية. وقد أُعلن عن جدول جلسات الاستماع في الكونغرس، حيث سيدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وارش، بشهادته في 14 يوليو.
أسهم شركة سبيس إكس تحت ضغط الديون
ارتفاع الجنيه الإسترليني مع ترحيب الأسواق باستقالة رئيس الوزراء كير ستارمر 🚀
تراجع أسعار النفط مجدداً، على الرغم من الاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز
انخفاض أسهم شركة أكسنتشر بعد إعلان الأرباح