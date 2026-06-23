حصاد الأسواق - خفض التصعيد في هرمز، وانخفاض حصة سبيس إكس، يُؤجج تراجع شركات التكنولوجيا الكبرى (23.06.2026)

افتتاح حذر في أوروبا: تشير العقود الآجلة إلى جلسة افتتاح متوترة في أوروبا بعد عمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت وآسيا. انخفض مؤشر

افتتاح حذر في أوروبا: تشير العقود الآجلة إلى جلسة افتتاح متوترة في أوروبا بعد عمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت وآسيا. انخفض مؤشر DE40 بنسبة 0.6%، بينما خسر مؤشر UK100 نسبة 0.7%.

افتتاح حذر في أوروبا: تشير العقود الآجلة إلى جلسة افتتاح متوترة في أوروبا بعد عمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت وآسيا. انخفض مؤشر DE40 بنسبة 0.6%، بينما خسر مؤشر UK100 نسبة 0.7%.

افتتاح حذر في أوروبا: تشير العقود الآجلة إلى جلسة افتتاح متوترة في أوروبا بعد عمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت وآسيا. انخفض مؤشر DE40 بنسبة 0.6%، بينما خسر مؤشر UK100 نسبة 0.7%.

افتتاح حذر في أوروبا: تشير العقود الآجلة إلى جلسة افتتاح متوترة في أوروبا بعد عمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت وآسيا. انخفض مؤشر DE40 بنسبة 0.6%، بينما خسر مؤشر UK100 نسبة 0.7%.

افتتاح حذر في أوروبا: تشير العقود الآجلة إلى جلسة افتتاح متوترة في أوروبا بعد عمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت وآسيا. انخفض مؤشر DE40 بنسبة 0.6%، بينما خسر مؤشر UK100 نسبة 0.7%.

تصاعد التوترات في الشرق الأوسط: سيراقب المستثمرون عن كثب مدى استمرار انخفاض أسعار النفط في ظل التقدم الدبلوماسي، الذي قد يُخفف الضغط على شركات النقل ولكنه سيؤثر سلبًا على قطاع الطاقة. وتعتمد أسعار خام برنت حاليًا على مستويات الدعم التي سُجلت الأسبوع الماضي حول المتوسط ​​المتحرك لـ 200 فترة.

تصاعد التوترات في الشرق الأوسط: سيراقب المستثمرون عن كثب مدى استمرار انخفاض أسعار النفط في ظل التقدم الدبلوماسي، الذي قد يُخفف الضغط على شركات النقل ولكنه سيؤثر سلبًا على قطاع الطاقة. وتعتمد أسعار خام برنت حاليًا على مستويات الدعم التي سُجلت الأسبوع الماضي حول المتوسط ​​المتحرك لـ 200 فترة.

تصاعد التوترات في الشرق الأوسط: سيراقب المستثمرون عن كثب مدى استمرار انخفاض أسعار النفط في ظل التقدم الدبلوماسي، الذي قد يُخفف الضغط على شركات النقل ولكنه سيؤثر سلبًا على قطاع الطاقة. وتعتمد أسعار خام برنت حاليًا على مستويات الدعم التي سُجلت الأسبوع الماضي حول المتوسط ​​المتحرك لـ 200 فترة.

تصاعد التوترات في الشرق الأوسط: سيراقب المستثمرون عن كثب مدى استمرار انخفاض أسعار النفط في ظل التقدم الدبلوماسي، الذي قد يُخفف الضغط على شركات النقل ولكنه سيؤثر سلبًا على قطاع الطاقة. وتعتمد أسعار خام برنت حاليًا على مستويات الدعم التي سُجلت الأسبوع الماضي حول المتوسط ​​المتحرك لـ 200 فترة.

تصاعد التوترات في الشرق الأوسط: سيراقب المستثمرون عن كثب مدى استمرار انخفاض أسعار النفط في ظل التقدم الدبلوماسي، الذي قد يُخفف الضغط على شركات النقل ولكنه سيؤثر سلبًا على قطاع الطاقة. وتعتمد أسعار خام برنت حاليًا على مستويات الدعم التي سُجلت الأسبوع الماضي حول المتوسط ​​المتحرك لـ 200 فترة.

تصاعد التوترات في الشرق الأوسط: سيراقب المستثمرون عن كثب مدى استمرار انخفاض أسعار النفط في ظل التقدم الدبلوماسي، الذي قد يُخفف الضغط على شركات النقل ولكنه سيؤثر سلبًا على قطاع الطاقة. وتعتمد أسعار خام برنت حاليًا على مستويات الدعم التي سُجلت الأسبوع الماضي حول المتوسط ​​المتحرك لـ 200 فترة.