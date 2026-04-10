- إشارات متضاربة من طهران: نفت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية التقارير التي تحدثت عن محادثات مع الولايات المتحدة في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبربط أي مفاوضات بوقف إطلاق النار في لبنان، تُبقي طهران حالة عدم اليقين الجيوسياسي مرتفعة رغم الهدنة الحالية.
- ترقب السوق: ارتفعت الأسهم الآسيوية عقب جلسة قوية في وول ستريت، لكن الأصول الرئيسية لا تزال محصورة ضمن نطاقات ضيقة. ينتظر المستثمرون أدلة قوية على خفض التصعيد. ولا يزال سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي مرتفعًا قرب 1.17، بينما يحوم سعر الذهب عند 4761 دولارًا للأونصة.
- أسعار النفط مستقرة: يستقر خام برنت قرب 96 دولارًا للبرميل مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات. وبينما تراجعت الأسعار من 99 دولارًا إلى 95 دولارًا أمس على خلفية أنباء عن احتمال خفض إسرائيلي للتصعيد في لبنان، يرفض السوق الانخفاض أكثر حتى تكتسب الجهود الدبلوماسية زخمًا حقيقيًا.
- تفاؤل وول ستريت: تواصل العقود الآجلة الأمريكية مكاسبها بعد جلستين قويتين. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.03%، بينما زاد مؤشر US100، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 0.11%.
- أداء قوي في آسيا: استقرت المؤشرات الإقليمية خلال الليل، حيث صعد مؤشر CH50 الصيني بنسبة تقارب 1%، وحقق مؤشر نيكاي 225 الياباني مكاسب بنسبة 0.65%.
- اليابان تُصعّد الضغط: صعّد وزير المالية كاتاياما من لهجته، معلنًا استعداده للتدخل "على جميع الجبهات" لمواجهة التقلبات المضاربية في أسعار صرف العملات الأجنبية والنفط. وللحد من حدة الأزمة، تواصل طوكيو أيضًا الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية.
- تأجيلات في الجدول الزمني لقيادة الاحتياطي الفيدرالي: يضمن تأجيل جلسة استماع تثبيت كيفن وارش بسبب نقص في الأوراق استمرارية مؤقتة للسياسة النقدية. وقد أثار هذا التأجيل تكهنات بأن جيروم باول قد يحتفظ بنفوذه كمحافظ لفترة أطول من المتوقع.
- ظلال الركود التضخمي في آسيا: تواجه البنوك المركزية معضلة متفاقمة. يحذر بنك اليابان من مخاطر الركود التضخمي في حال استمرار الصراع في الشرق الأوسط، بينما أبقت كوريا الجنوبية أسعار الفائدة ثابتة لموازنة ضغوط الأسعار المتزايدة مع تباطؤ النمو.
- الوضع الصيني مختلف: تُظهر بيانات جديدة أن مؤشر أسعار المنتجين (+0.5% على أساس سنوي) قد أنهى مساره الانكماشي نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود. مع ذلك، يؤكد انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين (+1.0% على أساس سنوي) استمرار ضعف الطلب الاستهلاكي المحلي، مما يُعقّد سيناريو إعادة التضخم.
- مفاجأة التضخم في اليابان: قفز التضخم على مستوى الجملة (مؤشر أسعار المنتجين) في اليابان إلى 2.6% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات. هذه الزيادة الحادة، مدفوعة بتكاليف الطاقة، تزيد بشكل كبير من احتمالية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في أبريل المقبل.
التقويم الاقتصادي – بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة (10 أبريل 2026)
ملخص يومي: هشاشة وقف إطلاق النار، وتوتر الأسواق، وإشارات متضاربة من الولايات المتحدة
وقف إطلاق نار هش أم نهاية حرب
