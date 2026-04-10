مفاجأة التضخم في اليابان: قفز التضخم على مستوى الجملة (مؤشر أسعار المنتجين) في اليابان إلى 2.6% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات. هذه الزيادة الحادة، مدفوعة بتكاليف الطاقة، تزيد بشكل كبير من احتمالية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في أبريل المقبل.