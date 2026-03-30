حصاد الأسواق: الأسواق تُظهر علامات التعافي بعد عطلة نهاية الأسبوع؛ ماذا سيحمل لنا الأسبوع القادم؟ (30/03/2026)

🌍 الجغرافيا السياسية – الشرق الأوسط لا يزال محط الأنظار
- يتصاعد الصراع في الشرق الأوسط: فخلال عطلة نهاية الأسبوع، شنّ الحوثيون هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة على إسرائيل، بينما تسببت الضربات الإسرائيلية في انقطاعات مؤقتة للتيار الكهربائي في طهران والمناطق المحيطة بها.
- تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، حيث يتواجد بالفعل مئات من أفراد القوات الخاصة (رينجرز، سيلز)، وآلاف من مشاة البحرية، والفرقة 82 المحمولة جواً، مما يمنح ترامب خيار شنّ عملية برية.
- أعلنت باكستان أنها ستستضيف محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام المقبلة؛ وقد أشار ترامب إلى إحراز تقدم في المفاوضات وإلى إمكانية الاستيلاء على البنية التحتية النفطية الإيرانية، بما في ذلك جزيرة خارك.
- أكدت إسرائيل عبر القناة 12: في حال شنّ الولايات المتحدة عملية برية محتملة في إيران، لن يشارك الجيش الإسرائيلي على الأرض.
🛢️ النفط والمواد الخام
- افتتح خام برنت الأسبوع بارتفاع ملحوظ (حوالي 107.7 دولار للبرميل، +0.84%)، لكنه تراجع بعد انتعاش أولي، مما يعكس حالة عدم اليقين السائدة نتيجة الآمال في خفض التصعيد والخطر الحقيقي لحصار مضيق هرمز.
- يراقب السوق عن كثب حركة ناقلات النفط، حيث أشار ترامب إلى أن إيران سمحت لعشرين ناقلة بعبور مضيق هرمز.
- يواصل الذهب ارتفاعه، حيث يُتداول عند 4514 دولارًا للأونصة (+0.49%)، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 0.77% لتصل إلى 70.4 دولارًا للأونصة، ولا يزال الطلب قويًا على الأصول الآمنة وأصول التحوط من التضخم وسط خطر الحرب.
- انخفض الغاز الطبيعي بنسبة 3.23% إلى 2.93 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يتجه القمح في بورصة شيكاغو التجارية نحو تحقيق مكاسبه الرابعة في خمس جلسات، حيث تؤثر تكاليف الطاقة والأسمدة المرتفعة سلبًا على توقعات الإنتاج الزراعي.
🏛️ بنك اليابان والين
- يُواصل بنك اليابان سياسته النقدية المتشددة: يُشير ملخص الآراء إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط وخطر الركود التضخمي لا يزالان يُعتبران من العوامل المُثبِّطة.
- هدّد نائب وزير المالية، أتسوكي ميمورا، باتخاذ "إجراءات حاسمة" ضد المضاربات على الين، في تصعيد واضح للخطاب التدخلي، مدعومًا بتصريحات المحافظ أويدا حول الأهمية المتزايدة لسعر الصرف في تحديد التضخم.
- انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني من حوالي 160.50 إلى حوالي 159.72 (-0.35%)، ويُعدّ الين أقوى العملات في سوق الصرف الأجنبي اليوم؛ بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي/مؤشر أسعار الصرف (USDIDX) إلى ما دون 100 نقطة (-0.11%). وتُسجّل عملات أستراليا ونيوزيلندا والدولار الكندي أضعف أداء.
خريطة حرارية لتقلبات سوق الصرف الأجنبي الحالية. المصدر: xStation
📊 الأسواق والمؤشرات الآسيوية
- ارتفع مؤشر نيكاي JP225 بنسبة 1.02% ليصل إلى حوالي 51,757 نقطة، معوضًا بذلك بعض خسائره السابقة؛ وتشهد الأسواق الإقليمية انتعاشًا نظرًا لعدم تصاعد الصراع بشكل ملحوظ خلال عطلة نهاية الأسبوع.
- ارتفع مؤشر CHN.cash (المؤشر الصيني) بنسبة 0.90% ليصل إلى 8,401 نقطة؛ وحدد بنك الشعب الصيني سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني اليوم عند 6.9223، وهو أعلى بقليل من توقعات السوق (6.9205)، مما أدى إلى انخفاض طفيف في قيمة اليوان.
- تشير العقود الآجلة الأوروبية لمؤشر داكس (DE40) إلى افتتاح قرب 22,380 نقطة (+0.41%). ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) بنسبة 0.33% ليصل إلى 6419 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك (US100) بنسبة 0.43% ليصل إلى 23353 نقطة.
المصدر: xStation
العملات الرقمية
- برزت عملة البيتكوين خلال جلسة التداول، حيث ارتفعت بنسبة 1.36% لتصل إلى حوالي 67,506 دولارًا أمريكيًا، مستفيدةً من الضغوط التضخمية والارتفاع العام في السوق الذي يشهد إقبالًا على المخاطرة.
📅 أبرز الأحداث هذا الأسبوع
- الجمعة: صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الرئيسي، بالإضافة إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعية ومبيعات التجزئة - ستحدد هذه الأرقام مسار الاحتياطي الفيدرالي في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب.
- منطقة اليورو: مؤشر أسعار المستهلكين الأولي لشهر مارس (أشارت شركة فيليروي إلى استعداد البنك المركزي الأوروبي للتحرك، لكنها أكدت أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرارات محددة).
- أستراليا: محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي - في أعقاب قرار الحكومة خفض ضريبة الوقود، حذرت مورغان ستانلي من صدمة في العرض في سوق الوقود ومخاطر ارتفاع الأسعار.
- مؤشر تانكان (الربع الأول من عام 2026) - مؤشر رئيسي لمعنويات الأعمال اليابانية بعد أسابيع من الخطابات التدخلية.
التقويم الاقتصادي: مؤشر أسعار المستهلك الألماني تحت الأضواء (30/03/2026)
