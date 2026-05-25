حصاد الأسواق: المخاطر الجيوسياسية بعد عطلة نهاية الأسبوع 🟩 (25.05. 2026)

🌍 الجغرافيا السياسية – مضيق هرمز / إيران
- لا يزال الصراع الأمريكي الإيراني المحرك الرئيسي للأسواق. أعلن ترامب يوم السبت أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد "تم التفاوض عليه بشكل كبير" وأن الاتفاق سيُعلن عنه قريبًا. إلا أنه تراجع عن موقفه يوم الأحد، قائلاً إنه لا داعي للعجلة وأن الحصار البحري سيظل قائمًا حتى يتم توقيع الاتفاق والتصديق عليه.
- وأكد وزير الخارجية روبيو أن "مقترحًا جوهريًا" بشأن إعادة فتح المضيق مطروح على الطاولة، مشددًا على أنه سيتم منح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة قبل النظر في البدائل. ومن الأدلة المادية على إعادة فتح جزئية للمضيق: مغادرة ناقلتين للغاز الطبيعي المسال مضيق هرمز متجهتين إلى باكستان والصين، وغادرت ناقلة نفط عملاقة تحمل نفطًا عراقيًا متجهة إلى الصين الخليج يوم السبت بعد أن ظلت عالقة لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.
🏦 الاقتصاد الكلي / البنوك المركزية
- تولى كيفن وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل ركود تضخمي، حيث تتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير 2027، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً عن التوقعات السابقة لاندلاع النزاع (خفضان في عام 2026). وقد انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي إلى مستويات قياسية في مايو/أيار مع ارتفاع أسعار الوقود.
- وأشارت لاغارد إلى مراجعة توقعات البنك المركزي الأوروبي للتضخم قبل اجتماع 11 يونيو/حزيران، ويترقب السوق عن كثب ما إذا كان البنك سيعدل مسار أسعار الفائدة في مواجهة صدمة الطاقة. ويوصي معهد نيوزيلندا للأبحاث الاقتصادية (NZIER) بأن يُبقي بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة عند 2.25% هذا الأسبوع (27 مايو/أيار)، ولكنه يشير إلى احتمالية رفعها في الفصول القادمة.
- حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني عند 6.8318، وهو سعر أعلى بكثير من تقديرات السوق (6.7880)، ما يُعدّ مؤشراً ضمنياً على دعم ارتفاع قيمة العملة الصينية. تجاوزت سنغافورة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، وأشار البنك المركزي المحلي، سلطة النقد في سنغافورة، إلى استقرار سياسة أسعار الفائدة، على الرغم من تحذير وزارة التجارة من مخاطر قادمة من الشرق الأوسط.
📈 نظرة عامة على الأسواق
- سادت معنويات الإقبال على المخاطرة بداية الأسبوع: ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.2%، وارتفع سعر الذهب بنسبة 1.4% مع ضعف الدولار. أغلق مؤشر داو جونز يوم الجمعة عند مستوى قياسي بلغ 50,579 نقطة (+0.58%)، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 7,473 نقطة (+0.37%)، ومؤشر ناسداك عند 26,343 نقطة (+0.19%).
- ملاحظة حول سيولة السوق: الأسواق مغلقة اليوم في الولايات المتحدة (يوم الذكرى)، والمملكة المتحدة (عطلة الربيع)، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية. كما أن بعض البورصات الأوروبية مغلقة أيضاً بمناسبة يوم الاثنين الأبيض (ألمانيا، وفرنسا، وسويسرا، والنمسا)، مع العلم أن بورصتي يورونكست وإكسترا ستكونان مفتوحتين، بينما ستكون البورصة السويسرية مغلقة. قد يؤدي انخفاض السيولة إلى تضخيم أي أخبار من طهران أو واشنطن بشكل كبير.
🌏 آسيا
- سجل مؤشر نيكاي 225 مستوى قياسياً جديداً، متجاوزاً حاجزَي 64,000 و65,000 نقطة على التوالي، ليغلق عند 65,263 نقطة (+3.04%). وجاء هذا الارتفاع كرد فعل مباشر على انخفاض أسعار النفط والتقدم المحرز في المحادثات مع إيران. كما سجل مؤشر تايكس التايواني مستوى قياسياً جديداً أيضاً، متجاوزاً 43,000 نقطة (+2.91%).
- وارتفاع مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.47%، ومؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 0.91%، ومؤشر Nifty 50 الهندي بنسبة 1.03%. ولا توجد بيانات اقتصادية هامة مقررة في آسيا اليوم.
- وارتفاع مؤشر JP225 (CFD) بنسبة 3.24% اليوم، مسجلاً 65,372 نقطة، وهو أكبر مكسب بين المؤشرات الرئيسية. ارتفع مؤشر DE40 بنسبة 1.65% (25,252) ومؤشر EU50 بنسبة 1.60% (6,094) - تشهد العقود الآجلة الأوروبية افتتاحًا قويًا في ظل توجه إيجابي نحو المخاطرة.
💱 العملات
- يُعدّ الفرنك السويسري أقوى العملات اليوم بفارق كبير (وفقًا لمؤشر قوة العملات)، يليه الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي في المركزين الثاني والثالث على التوالي. في المقابل، تُعتبر الين الياباني والدولار الأمريكي والدولار النيوزيلندي الأضعف - ما يُشير بوضوح إلى تحول من العملات الآمنة نحو العملات الأكثر مخاطرة.
- ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% ليصل إلى 1.1643، وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.26% ليصل إلى 1.3486. بينما بقي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ثابتًا تقريبًا عند 158.86. استقر سعر صرف اليورو مقابل الزلوتي البولندي عند 4.2343، بينما انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الزلوتي البولندي انخفاضًا طفيفًا (-0.12%) إلى 3.6367، حيث حقق الزلوتي مكاسب طفيفة مدعومًا بضعف الدولار.
- شهدت الكرونة النرويجية والفرنك السويسري ارتفاعًا ملحوظًا مقابل العملات الأخرى، في حين تعرض الين الياباني والليرة التركية لضغوط. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.30% إلى 98.93.
السلع
- كان النفط الخاسر الأكبر في هذه الجلسة: حيث انخفض سعر خام برنت (عقود الفروقات) بنسبة 5.35% إلى 94.52 دولارًا للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.75% إلى 90.65 دولارًا للبرميل، مسجلًا أدنى مستوياته في أسبوعين. ويُعد هذا الانخفاض رد فعل مباشر على التقدم المحرز في المحادثات الأمريكية الإيرانية، وعلى المؤشرات التي تدل على فتح مضيق هرمز فعليًا.
- ارتفع سعر الذهب (عقود الفروقات على الذهب) بنسبة 1.21% ليصل إلى 4,562 دولارًا للأونصة، ومن المفارقات أن هذا الارتفاع مدعوم بضعف الدولار الأمريكي بدلًا من الطلب المعتاد على الملاذات الآمنة. أما الفضة (عقود الفروقات على الفضة) فتشهد ارتفاعًا حادًا بنسبة 2.91% لتصل إلى 77.70 دولارًا للأونصة. في المقابل، انخفض سعر الغاز الطبيعي بنسبة 0.86% ليصل إلى 2.99 دولارًا.
- لا تزال أسعار النفط أعلى من مستويات ما قبل الحرب (بارتفاع 30% منذ 28 فبراير)، ويحذر المحللون من أنه حتى بعد إعادة فتح مضيق هرمز، سيستغرق الأمر شهورًا قبل أن تعود سلسلة إمداد الطاقة إلى وضعها الطبيعي، ولن يزول الضغط التضخمي بسرعة.
العملات الرقمية
- ارتفع سعر البيتكوين (عقود الفروقات) بنسبة 1.68% ليصل إلى 77,215 دولارًا، ويتحرك هذا السعر بما يتماشى مع توجه السوق العام نحو المخاطرة، مستفيدًا من ضعف الدولار الأمريكي وتحسن معنويات السوق. الحركة معتدلة مقارنةً بأداء أسواق الأسهم الآسيوية.
🔑 أهم ما يجب مراقبته اليوم
- كل خبر من محادثات الولايات المتحدة وإيران بالغ الأهمية، فالسوق يتأرجح بين التفاؤل المفرط وخيبة الأمل. مع انخفاض السيولة (إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا)، فإن أي تغريدة أو منشور من ترامب أو روبيو قد يُحدث تقلبات حادة في أسعار النفط والدولار والمؤشرات الآجلة. ولن تعود جلسة التداول الطبيعية بسيولة كاملة حتى يوم الثلاثاء.
لوحظت تقلبات في أسعار الأدوات المالية الرئيسية. المصدر: xStation
