حصاد الأسواق 📈 النفط عند أعلى مستوى له منذ 7 أبريل، وحالة من عدم اليقين في وول ستريت قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

- تشهد المؤشرات تراجعًا طفيفًا بعد المكاسب القياسية التي حققتها في الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها قبيل إعلان أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى غدًا بعد انتهاء جلسة التداول، وهي: مايكروسوفت، وألفابت، وميتا بلاتفورمز. ويترقب المستثمرون تقارير الشركات العملاقة، فضلًا عن إشارات البنوك المركزية بشأن الأثر الاقتصادي للصراع الإيراني.
- اليوم، وقبل افتتاح سوق الأسهم الأمريكية، ستعلن شركات من بينها كوكاكولا، وجنرال موتورز، ويو بي إس عن أرباحها. وفي تمام الساعة 1:15 ظهرًا بتوقيت غرينتش، سيتم نشر التغير الأسبوعي في التوظيف الأمريكي وفقًا لبيانات ADP، يليه في تمام الساعة 4:00 عصرًا مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن مجلس المؤتمرات.
- بعد انتهاء جلسة التداول، ستعلن شركات من بينها فيزا وستاربكس عن نتائجها. وغدًا في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت غرينتش، سيعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره. ومن شبه المؤكد أن البنك المركزي سيؤجل خفض أسعار الفائدة، بينما سيتابع السوق عن كثب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.
- قد تباطأت مكاسب الأسهم نتيجة ارتفاع أسعار النفط، إلا أن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا: إذ يتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو تحقيق أفضل إغلاق شهري له منذ عام 2020. ويركز المستثمرون اليوم على نتائج شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة التي تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 16 تريليون دولار، ما يمثل حوالي 25% من القيمة السوقية للمؤشر.
- قد دعا ترامب فريق الأمن القومي إلى اجتماع لمناقشة مقترح إيران لحل النزاع. واقترحت إيران حلاً مؤقتًا يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي. وتُراجع الولايات المتحدة المقترح الأخير، لكنها تُشدد على "الخطوط الحمراء"، بما في ذلك منع طهران من امتلاك أسلحة نووية.
- خلال الجلسة الآسيوية، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.75%، بما يتماشى مع توقعات السوق. في اليابان، انخفض مؤشر نيكاي بأكثر من 1.5% رغم ارتفاع مؤشر توبكس بنسبة 0.7%؛ كما تراجع مؤشر هانغ سينغ الصيني بأكثر من 1%، مسجلاً انخفاضاً يقارب 3% منذ بداية العام.
النفط (النصف الأول من العام)
ارتفع سعر النفط فوق 103 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، متجاوزاً مستوى تصحيح فيبوناتشي 71.8% لانخفاض أوائل أبريل. ويُساهم عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز في زيادة الضغط على أسعار سلع الطاقة.
المصدر: xStation5
التقويم الاقتصادي: تقرير ثقة المستهلك الصادر عن البنك المركزي الأمريكي في دائرة الضوء
ملخص اليوم: إيران تسعى إلى هدنة والأسواق تستعد ليوم الأربعاء
أخبار العملات المشفرة ⚡ البيتكوين تحت الضغط: هل سينخفض سعره مرة أخرى؟
هل يفقد وول ستريت زخمه؟ 🚩 أبرز أحداث موسم أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500