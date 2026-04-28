حصاد الأسواق 📈 النفط عند أعلى مستوى له منذ 7 أبريل، وحالة من عدم اليقين في وول ستريت قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

اليوم، وقبل افتتاح سوق الأسهم الأمريكية، ستعلن شركات من بينها كوكاكولا، وجنرال موتورز، ويو بي إس عن أرباحها. وفي تمام الساعة 1:15 ظهرًا بتوقيت غرينتش، سيتم نشر التغير الأسبوعي في التوظيف الأمريكي وفقًا لبيانات

ADP

، يليه في تمام الساعة 4:00 عصرًا مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن مجلس المؤتمرات

.