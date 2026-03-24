حصاد الأسواق - النفط يستأنف ارتفاعه (24/03/2026)

الوضع في الشرق الأوسط
- أشار دونالد ترامب، في خطاب ألقاه يوم الاثنين، إلى قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، ما أدى إلى تعليق الضربة المقررة على البنية التحتية للطاقة في البلاد. وكان من المقرر أن تبدأ الضربة في منتصف الليل بتوقيت المملكة المتحدة.
- وحدد الرئيس الأمريكي ضرورة توقيع الاتفاق في غضون خمسة أيام، وإلا ستستأنف الولايات المتحدة قصف البنية التحتية الاستراتيجية الرئيسية لإيران.
- ورغم نفي طهران إجراء أي مفاوضات من هذا القبيل، ما أدى إلى عودة المخاوف في الأسواق، تجدر الإشارة إلى أن نمطًا مشابهًا حدث العام الماضي مع الصين. ففي ذلك الوقت، ادعى ترامب أن الاتفاق بات وشيكًا، وعلق فرض رسوم جمركية باهظة؛ ونفت الصين ذلك في البداية، لكن تم التوصل إلى اتفاق رسمي بعد أسبوعين فقط.
- ويُظهر هذا الوضع أن الولايات المتحدة تسعى إلى حل سريع للنزاع، الذي تسبب في تقلبات حادة في الأسواق المالية، لا سيما في سوق النفط حيث ارتفعت الأسعار مجددًا لتتجاوز 100 دولار أمريكي للبرميل.
- وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية، بينما تواصل إيران شنّ ضربات انتقامية. أفادت أمازون بتعطل خدماتها السحابية (AWS) في البحرين نتيجةً لنشاط طائرات إيرانية مسيّرة.
- وتفيد وكالة أنباء فارس بوقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية للغاز والكهرباء في أنحاء البلاد.
- ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تتجه الدول العربية نحو مزيد من التدخل. فقد سمحت السعودية للقوات الجوية الأمريكية باستخدام قاعدتها الجوية الرئيسية، بعد أن نوّعت صادراتها النفطية عبر خط أنابيب غربي. كما يدرس الملك محمد بن سلمان التدخل العسكري المباشر.
- وتعمل الإمارات العربية المتحدة على إغلاق جميع الشركات المرتبطة بإيران، بهدف قطع جميع العلاقات المالية والاقتصادية.
- ويُتداول خام برنت حاليًا عند 99.8 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بعد تجديد العقود الآجلة في 17 مارس/آذار.
- وانخفض سعر الذهب إلى ما دون 4400 دولار أمريكي للأونصة، مسجلًا خسارة بنسبة 2%، بينما تراجع سعر الفضة بنحو 4% إلى 66 دولارًا أمريكيًا للأونصة. وترتبط هذه الخسائر في أسعار المعادن النفيسة بمخاوف ارتفاع التضخم.
- وأصدر مجلس الذهب العالمي بيانًا يؤكد فيه أن البنوك المركزية تعتزم مواصلة شراء الذهب هذا العام. من المرجح أن يكون هذا رداً على الشائعات التي تفيد بأن البنوك المركزية في الشرق الأوسط قد تبيع الذهب لمعالجة مشاكل السيولة في أعقاب تعطل التدفقات النقدية الناتجة عن مبيعات المواد الهيدروكربونية.
البيانات والأحداث الأخرى
- انتعشت المؤشرات الأمريكية بقوة خلال جلسة الأمس، لكن مؤشري US100 وUS500 انخفضا اليوم بنحو 1% وسط حالة من عدم اليقين المستمر.
- وتتراجع العقود الآجلة للمؤشرات الصينية بأكثر من 1%، بينما انخفض مؤشر AUS200 الأسترالي بنسبة 1.7%، وتراجع مؤشر JP225 الياباني بنحو 2.7%.
- ولا يزال سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي مرتفعًا، حيث يتداول دون مستوى 1.16 بقليل.
- وتراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في اليابان إلى 51.4 نقطة من 53 نقطة في الجلسة السابقة. وفي حين أن تباطؤ الاقتصاد يمثل تحديًا لبنك اليابان، إلا أن رفع سعر الفائدة في أبريل لا يزال مرجحًا للغاية نظرًا للانتعاش الحالي في أسعار الطاقة.
- وانخفض معدل التضخم في اليابان، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، بشكل غير متوقع إلى 1.3% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 1.5%، ومنخفضًا عن النسبة السابقة البالغة 1.5%.
- وتتضح معالم أزمة الطاقة بشكل متزايد في الدول الآسيوية. أشار وزير الطاقة الكوري الجنوبي إلى أنه سيخفف القيود المفروضة على محطات توليد الطاقة بالفحم، ويعيد تشغيل محطات الطاقة النووية التي تخضع حاليًا للصيانة، ويفرض قيودًا على استخدام المركبات غير الضرورية.
- وقّع الاتحاد الأوروبي وأستراليا اتفاقية تجارية تلغي معظم الرسوم الجمركية والقيود. ومن المتوقع أن يوفر ذلك تريليون يورو سنويًا، ويزيد من فرص أوروبا في الحصول على المعادن الحيوية، مثل العناصر الأرضية النادرة.
- وأشارت آنا بريمان، رئيسة بنك الاحتياطي النيوزيلندي، إلى أن الوضع الراهن يُؤجّج التوترات المالية، لكنها أكدت أن أسعار الفائدة في نيوزيلندا عند مستوى يسمح بالتحرك في أي اتجاه تبعًا لتطورات الوضع.
- ووفقًا لرئيسة بنك الاحتياطي النيوزيلندي، فإن حتى انتهاء الحرب سريعًا لن يُغيّر الواقع الحالي، ومن المرجح أن يُحدّ من إمكانات النمو العالمي.
- وأشار أوستن غولسبي، من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أنه يرى مبررات محتملة لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
