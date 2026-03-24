حصاد الأسواق - النفط يستأنف ارتفاعه (24/03/2026)

الوضع في الشرق الأوسط

أشار دونالد ترامب، في خطاب ألقاه يوم الاثنين، إلى قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، ما أدى إلى تعليق الضربة المقررة على البنية التحتية للطاقة في البلاد. وكان من المقرر أن تبدأ الضربة في منتصف الليل بتوقيت المملكة المتحدة.



وحدد الرئيس الأمريكي ضرورة توقيع الاتفاق في غضون خمسة أيام، وإلا ستستأنف الولايات المتحدة قصف البنية التحتية الاستراتيجية الرئيسية لإيران.



ورغم نفي طهران إجراء أي مفاوضات من هذا القبيل، ما أدى إلى عودة المخاوف في الأسواق، تجدر الإشارة إلى أن نمطًا مشابهًا حدث العام الماضي مع الصين. ففي ذلك الوقت، ادعى ترامب أن الاتفاق بات وشيكًا، وعلق فرض رسوم جمركية باهظة؛ ونفت الصين ذلك في البداية، لكن تم التوصل إلى اتفاق رسمي بعد أسبوعين فقط.



ويُظهر هذا الوضع أن الولايات المتحدة تسعى إلى حل سريع للنزاع، الذي تسبب في تقلبات حادة في الأسواق المالية، لا سيما في سوق النفط حيث ارتفعت الأسعار مجددًا لتتجاوز 100 دولار أمريكي للبرميل.



وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية، بينما تواصل إيران شنّ ضربات انتقامية. أفادت أمازون بتعطل خدماتها السحابية ( AWS ) في البحرين نتيجةً لنشاط طائرات إيرانية مسيّرة .



وتفيد وكالة أنباء فارس بوقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية للغاز والكهرباء في أنحاء البلاد.



ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تتجه الدول العربية نحو مزيد من التدخل. فقد سمحت السعودية للقوات الجوية الأمريكية باستخدام قاعدتها الجوية الرئيسية، بعد أن نوّعت صادراتها النفطية عبر خط أنابيب غربي. كما يدرس الملك محمد بن سلمان التدخل العسكري المباشر.



وتعمل الإمارات العربية المتحدة على إغلاق جميع الشركات المرتبطة بإيران، بهدف قطع جميع العلاقات المالية والاقتصادية.



ويُتداول خام برنت حاليًا عند 99.8 دولارًا أمريكيًا للبرميل ، بعد تجديد العقود الآجلة في 17 مارس/آذار.



وانخفض سعر الذهب إلى ما دون 4400 دولار أمريكي للأونصة ، مسجلًا خسارة بنسبة 2%، بينما تراجع سعر الفضة بنحو 4% إلى 66 دولارًا أمريكيًا للأونصة. وترتبط هذه الخسائر في أسعار المعادن النفيسة بمخاوف ارتفاع التضخم.

